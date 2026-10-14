Thành phố trực thuộc Trung ương trẻ nhất Việt Nam sắp xây dựng sân vận động cấp xã mới, sức chứa 12.000 chỗ ngồi

Sân vận động này thuộc một khu thể thao cấp xã, vốn đầu tư hơn 286 tỷ đồng.

Ngày 12/10, UBND TP. Bắc Ninh vừa phê duyệt kết quả mời quan tâm và phương án lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu thể thao tại xã Văn Môn. Công ty Cổ phần Chiến Sang Vina là nhà đầu tư được chấp thuận.

Theo quyết định, Công ty Cổ phần Chiến Sang Vina có trụ sở tại thôn Phù Xá, xã Văn Môn, TP. Bắc Ninh. Do chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng điều kiện mời quan tâm, doanh nghiệp được chấp thuận thực hiện dự án theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 43 Nghị định số 274/2026/NĐ-CP.

Công ty Cổ phần Chiến Sang Vina chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của hồ sơ, các thông tin, báo cáo, đề xuất cùng tài liệu liên quan; đồng thời phải thực hiện đầy đủ các cam kết trong hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.

Dự án Khu thể thao tại xã Văn Môn (TP Bắc Ninh) có tổng vốn đầu tư hơn 286 tỷ đồng. Tổng diện tích đất thực hiện Dự án khoảng 96.322,96 m2, trong đó, diện tích đất cho Nhà đầu tư thuê để thực hiện Dự án là 92.525,38 m2;

Diện tích đoạn đường giao thông đối ngoại Nhà đầu tư có trách nhiệm đầu tư hạ tầng và bàn giao cho Nhà nước quản lý là 3.797,58 m2.

Dự án phù hợp với quy hoạch phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2.000 Phân khu số 2 (Chờ - Trung Nghĩa - Yên Phụ - Văn Môn - Đông Thọ, huyện Yên Phong).

Về quy mô, sân vận động thi đấu có sức chứa khoảng 12.000 người; nhà điều hành và dịch vụ (02 công trình) cao 3 tầng; nhà để xe có mái; nhà bảo vệ (4 nhà); bãi đỗ xe ngoài trời; đường giao thông đối ngoại và công trình hạ tầng, tiện ích, cây xanh cảnh quan của Dự án.

Thời hạn hoàn thành đầu tư xây dựng toàn bộ các hạng mục công trình của dự án và đưa Dự án vào khai thác, vận hành là 24 tháng kể từ ngày cho Nhà đầu tư thuê đất.

Sau khi hoàn thành, Nhà đầu tư được cho thuê 01 sân thi đấu với sức chứa 12.000 người; cho thuê mặt bằng tổ chức sự kiện; kinh doanh dịch vụ giải khát, đồ ăn nhanh; cho thuê kiot và giới thiệu sản phẩm; kinh doanh bãi để xe; kinh doanh từ tập huấn/du huấn/huấn luyện.

Việc đầu tư Khu thể thao tại xã Văn Môn được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng thể dục thể thao, tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa, cộng đồng cho người dân, đồng thời mở rộng khả năng tổ chức các sự kiện thể thao và văn hóa tại địa phương.