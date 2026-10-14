Huy động 1.500 người, TP giàu nhất VN có dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, Thủ tướng trực tiếp kiểm tra

Dự án này hiện đã đạt khoảng trên 95% tổng tiến độ và cận kề ngày về đích.

Đây là dự án "Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – Giai đoạn 1" .

Chiều 13/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đi kiểm tra thực địa 2 dự án chống ngập, cải tạo môi trường, chỉnh trang đô thị, ứng phó biến đổi khí hậu trọng điểm của TP HCM (thành phố giàu nhất Việt Nam).

Trên thực tế, đây là một trong những công trình hạ tầng thủy lợi có quy mô lớn nhất TP HCM. Dự án này được xây dựng trên cơ sở các quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bảo đảm tính đồng bộ giữa công tác chống ngập do mưa và kiểm soát triều.

Được biết, dự án có tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng theo hình thức BT do Tập đoàn Trung Nam làm chủ đầu tư. Theo đó, dự án xây 6 hệ thống cống cửa van lớn, 2 cống nhỏ tại các cửa sông lớn thuộc khu vực trung tâm TP HCM và khoảng 7 km đê kè ở các vị trí lưu vực xung yếu; kết hợp hệ thống bơm công suất lớn.

Ngoài ra, hệ thống nhà điều hành, quan trắc và điều khiển tự động được xây dựng để phục vụ giám sát, điều tiết hoạt động của toàn bộ công trình.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang kiểm tra thực địa Dự án "Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – Giai đoạn 1". Ảnh: VGP

Dự án "Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – Giai đoạn 1" được khởi công năm 2016, dự kiến hoàn thành năm 2018. Tuy nhiên, công trình này nhiều lần đình trệ do vướng pháp lý và phương án thanh toán cho nhà đầu tư.

Để tháo gỡ các vướng mắc, cấp có thẩm quyền đã ban hành nhiều chủ trương, kết luận, cơ chế liên quan. Trong đó có Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP, Nghị quyết số 212/NQ-CP, Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 257/2025/NĐ-CP.

Tính đến nay, tổng tiến độ dự án đã đạt khoảng trên 95%. Hiện có 1.500 nhân sự được huy động để quyết tâm đưa dự án về đích vào tháng 11/2026.

Dự án "Giải quyết ngập do triều khu vực TP HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – Giai đoạn 1". Ảnh: VGP

Khoảng 6,5 triệu dân dự kiến được hưởng lợi từ dự án

Khi hoàn thành, dự án "Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – Giai đoạn 1" được kỳ vọng giúp ngăn chặn triều cường xâm thực, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 570 km², với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP HCM.

Đồng thời, chủ động điều tiết hạ thấp mực nước trong các kênh rạch nhằm cải thiện khả năng tiêu thoát của các dự án thoát nước đô thị và hỗ trợ trữ nước mưa khi có mưa kết hợp với triều cường.

Bên cạnh đó, dự án khi hoàn thành còn kết hợp chống sạt lở bờ sông và góp phần cải tạo cảnh quan và môi trường, nâng cao chất lượng sống cho người dân; đảm bảo yêu cầu giao thông thủy nội địa.

Đáng chú ý, dự án cũng hướng đến hạn chế xâm nhập mặn vào hệ thống kênh, rạch trong phạm vi kiểm soát.

Theo kế hoạch, khu vực hưởng lợi bao gồm nhiều phường trung tâm và phía nam Thành phố như Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng, Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông; cùng các xã Nhà Bè, Hiệp Phước, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long và Bình Hưng.

Theo các báo cáo của Bộ Tài chính, tính chung 9 tháng đầu năm 2026, TP HCM đã giải ngân vốn đầu tư công đạt 75,5%, cao hơn mức bình quân cả nước 62,9%. Đặc biệt, Một trong những giải pháp để TP thúc đẩy giải ngân đầu tư công là tập trung toàn lực cho các công trình, dự án trọng điểm.

Hơn nữa, hiện nay, sự gia tăng nhanh chóng về dân số Thành phố cùng với tỉ lệ đô thị hóa đang tạo ra sức ép lớn lên hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng tiêu thoát nước và xử lý nước thải trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp.

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2026 - 2030, TPHCM dự kiến giải quyết triệt để các điểm ngập đô thị trên địa bàn TP và phấn đấu giảm 50% thiệt hại do ngập lụt; đồng thời số hóa dữ liệu tại các điểm xung yếu; tỷ lệ thu gom nước thải đô thị đạt khoảng 80% và tỉ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn đạt 40% - 45%.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nghe báo cáo về dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường Kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên. Ảnh: VGP

Cũng trong chiều 13/10, Thủ tướng kiểm tra thực địa dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường Kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên.

Được biết, dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường Kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên là dự án cải tạo kênh dài nhất TP HCM, có tổng mức đầu tư khoảng 9.030 tỷ đồng từ vốn ngân sách Trung ương và địa phương. Tổng chiều dài tuyến và giao thông dọc theo kè là khoảng hơn 63 km.

Thủ tướng tặng quà đơn vị thi công dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường Kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên. Ảnh: VGP

Trên thực tế, dự án đang bước vào giai đoạn tăng tốc với khối lượng thực hiện đạt khoảng 80%, giải ngân khoảng 75%. Cùng với đó, các gói thầu xây lắp được triển khai đồng loạt, tập trung vào đường giao thông, vỉa hè, kè bờ kênh và hoàn thiện mặt đường. Tính đến nay, khoảng 62 km tuyến kè đã hoàn thành và 48 km đường giao thông dọc hai bên kênh đã được thông xe.

Chủ đầu tư cũng đang tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực để phấn đấu cơ bản hoàn thành các hạng mục thuộc phạm vi dự án được phê duyệt vào cuối năm 2026.