Tăng tốc thi công siêu dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Thanh - công nhân tại công trường - cho biết đây là giai đoạn chạy nước rút nên lực lượng thi công phải làm việc với cường độ cao. “Thời tiết TPHCM thất thường, lúc nắng, lúc mưa nhưng anh em vẫn tranh thủ làm việc để đưa dự án về đích đúng tiến độ. Khi công trình gần hoàn thành, chúng tôi rất vui vì đã góp một phần công sức vào dự án lớn của Thành phố”, ông Thanh nói.