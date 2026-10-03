Cận cảnh đại công trường sân vận động lớn nhất Việt Nam của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Loạt “siêu trụ” gần 80m đã vươn cao, sẵn sàng bước vào giai đoạn "kỳ tích"

Theo các thông tin được công bố về phương án thi công, những trụ cao gần 80 m sẽ kết hợp với hệ thống gối đỡ và các tháp kích thủy lực để phục vụ quá trình lắp dựng mái vòm. Các kết cấu mái có kích thước lớn sẽ được tổ hợp ở cao độ thấp trước khi được nâng lên vị trí thiết kế. Đây là phương án khác với cách đưa từng cấu kiện nhỏ lên cao rồi lắp ráp trực tiếp trên không.