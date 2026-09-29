Khu đất được đề xuất xây tòa tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới, nối thẳng đến Sân vận động lớn nhất thế giới của Vingroup sẽ được xây thế nào sau khi các công trình hiện hữu được tháo dỡ?

Sau khi các công trình hiện hữu được tháo dỡ, khu đất số 5–7 Đào Duy Anh dự kiến sẽ phát triển tòa tháp đôi cao 568 m, là tổ hợp đa chức năng gồm trung tâm hội nghị quốc tế, nhà hát, trung tâm thương mại, văn phòng hạng A, khách sạn và nhà ở cao cấp.

Những ngày gần đây, các hạng mục hiện hữu tại khu đất số 5 Đào Duy Anh đang được tháo dỡ, thu gọn mặt bằng. Bên trong khu đất, máy xúc cùng nhiều phương tiện, thiết bị được huy động để phá dỡ các hạng mục hiện hữu.

Việc tháo dỡ diễn ra trong bối cảnh khu đất được đề xuất phát triển tổ hợp Hanoi Twin Towers 99. Trước đó ngày 8/7/2026, liên danh Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên, Công ty Cổ phần Thaiholdings và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup) đã đề xuất UBND TP. Hà Nội xem xét, phê duyệt quy hoạch và cho phép lập dự án Hanoi Twin Towers 99 tại số 5–7 Đào Duy Anh.

Bên trong khu đất, máy xúc cùng nhiều phương tiện, thiết bị được huy động để phá dỡ các hạng mục hiện hữu (Ảnh: VTC News).

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 3–3,5 tỷ USD, quy mô khu đất 34.936 m2 và tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 880.000 m2, chưa tính tầng hầm. Theo phương án đề xuất, công trình gồm hai tòa tháp cao 568 m, với 99 tầng nổi và 6 tầng hầm; mật độ xây dựng khoảng 35%.

Nếu được xây dựng đúng thiết kế, Hanoi Twin Towers 99 sẽ vượt qua Petronas Twin Towers của Malaysia (452m) để trở thành tòa tháp đôi cao nhất thế giới.

Không chỉ hướng tới danh hiệu tháp đôi cao nhất thế giới , Hanoi Twin Towers 99 còn đặt mục tiêu xác lập thêm nhiều kỷ lục khác như: vườn nhiệt đới ở độ cao lớn nhất thế giới, bảo tàng nghệ thuật số (Digital Art Museum) ở độ cao lớn nhất thế giới, hai sân đỗ trực thăng ở độ cao lớn nhất thế giới và đại sảnh trên không (Sky Ballroom) có quy mô lớn nhất thế giới.

Theo đề xuất, Hanoi Twin Towers 99 là tổ hợp đa chức năng gồm trung tâm hội nghị quốc tế, trung tâm biểu diễn nghệ thuật, casino, trung tâm thương mại, văn phòng hạng A, khách sạn và nhà ở cao cấp. Nhà đầu tư cũng nêu định hướng triển khai dự án gắn với việc chỉnh trang khu vực góc đường Lê Duẩn và hầm chui Kim Liên.

Để hiện thực hóa công trình, liên danh nhà đầu tư đã hợp tác với các đơn vị tư vấn, thiết kế và thi công hàng đầu thế giới – những cái tên đã từng tham gia thực hiện 90% số lượng các tòa nhà cao trên 80 tầng trên toàn cầu.

Theo đó, ﻿ ﻿ đơn vị thiết kế là Viện Thiết kế Kiến trúc Tây Nam Trung Quốc. Tổng thầu thi công là Tổng Công ty Xây dựng Công trình số 3 Trung Quốc (CSCEC3) – đơn vị nổi danh thế giới với năng lực thi công 8 tòa tháp cao trên 500m và hơn 50 tòa tháp cao trên 300m. Đơn vị thi công trong nước là Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

