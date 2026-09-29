Cá chết nổi lềnh phềnh ở Công viên Nghĩa Đô (Hà Nội), người đi tập thể dục: "Không thể thở được"

Sáng 29/9, cá chết nổi lềnh phềnh tại hồ Công viên Nghĩa Đô, xác cá dạt kín ven bờ, ruồi nhặng bu đầy, mùi hôi nồng nặc khiến người dân phải đeo khẩu trang khi đi tập thể dục.

Clip cá chết bốc mùi tại Công viên Nghĩa Đô (Thực hiện: Như Hoàn)

Sáng 29/9, hồ điều hòa trong Công viên Nghĩa Đô (Hà Nội) xuất hiện nhiều cá chết nổi trên mặt nước, dạt vào ven hồ. Mùi tanh, hôi bốc lên nồng nặc dưới trời nắng gắt, khiến người dân phải đeo khẩu trang khi đi tập thể dục.

Ngay từ cổng chính bước vào khu vực công viên, mùi tanh và hôi thối đã có thể cảm nhận rõ. Trên mặt hồ, nhiều con cá chết nổi lềnh phềnh, một số dạt vào sát bờ, nằm rải rác quanh các khu vực ven hồ.

Những xác cá chưa được thu gom trở thành nơi ruồi nhặng bu đầy. Dưới thời tiết nắng nóng của Hà Nội, mùi hôi càng trở nên nồng nặc, lan ra khu vực đường đi bộ quanh hồ.

Cá chết trong hồ điều hòa tại Công viên Nghĩa Đô trong sáng ngày 29/9 (Ảnh: Như Hoàn)

Tình trạng này xuất hiện sau nhiều tháng hồ điều hòa và Công viên Nghĩa Đô được cải tạo, nâng cấp với diện mạo khang trang, hiện đại.

Một người dân thường xuyên tập thể dục tại đây cho biết cá chết không phải hiện tượng mới và từng xảy ra nhiều lần.

"Không phải thời điểm này mà rất nhiều thời điểm khác nữa rồi, cá chết nhiều lắm. Nước ở đây rất ô nhiễm. Có lẽ phải nghiên cứu lại làm sao mà ở đây cá lại hay chết như thế này."

Theo người này, tình trạng cá chết kéo theo mùi hôi thường xuyên ảnh hưởng đến những người đến công viên tập thể dục: "Công viên như thế này mà mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, thường xuyên."

Người dân thường xuyên đi bộ trong khu vực công viên không khỏi khó chịu bởi mùi hôi thối bốc lên (Ảnh: Như Hoàn)

Một người dân khác cho biết lực lượng môi trường đã tiến hành vớt cá chết từ trước đó. Tuy nhiên, việc vận chuyển những bao cá chết đi xử lý không được thực hiện ngay, khiến mùi hôi tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

"Bên môi trường họ đi thu gom. Đáng nhẽ sau khi vớt xong phải vận chuyển đi luôn, nó đã chết rồi, phân hủy rồi nhưng người ta lại xếp vòng quanh đây, đủ xe người ta mới chuyển đi. Vớt suốt từ hôm nọ đến giờ, bao nhiêu để ở dưới chân cầu thang."

Không chỉ mùi hôi, việc cá chết dạt vào các góc ven hồ cũng khiến người dân gặp khó khăn khi tập thể dục.

"Đi tập thể dục không thể thở luôn mà không biết làm thế nào. Quanh đây chỉ có không gian này để mình đi bộ được thôi. Rất khổ luôn, mà nhiều lần rồi ấy chứ."

Người dân cho biết, đây không phải lần đầu xuất hiện tình trạng này (Ảnh: Như Hoàn)

Một phụ nữ đeo khẩu trang kín khi đi bộ quanh hồ cho biết trước đây chị thường đi vài vòng, nhưng hiện chỉ cố gắng đi một vòng vì mùi cá chết quá nồng.

"Mọi khi đi bộ hai ba vòng hồ nhưng giờ cố gắng đi một vòng nữa thôi vì cái mùi cá chết ô nhiễm quá. Mà không phải bây giờ mới có đâu, tháng 6 đã bị một đợt rồi, đây là đợt thứ hai. Đợt này cũng chết nhiều nhưng hồi tháng 6 chết nhiều hơn."

Ghi nhận sáng 29/9, Công ty CP Thương mại và Xây dựng Hạ tầng đô thị Thủ đô vẫn đang tiến hành trục vớt cá chết, dọn dẹp và làm sạch cảnh quan quanh hồ.

Công tác thu gom vẫn đang được tiến hành (Ảnh: Như Hoàn)

Những người thu gom cho biết, lượng cá chết vớt từ hồ đã đầy 7 xe rác (Ảnh: Như Hoàn)

Những người thu gom phải trực tiếp xuống khu vực ven hồ, kéo cá chết lên và cho vào các bao tải lớn. Dưới cái nắng chói chang, mùi cá phân hủy bốc lên nồng nặc khiến công việc càng thêm vất vả. Một nhân viên thu gom cho biết chỉ tính từ hôm qua đến hôm nay, lượng cá chết được vớt từ hồ đã đầy khoảng 7 xe rác.

Tại thời điểm ghi nhận, một lượng cá chết vẫn còn sót lại trên mặt hồ và ven bờ. Một số xe chở cá chết chờ đưa đi tiêu hủy cũng được tập kết trong khu vực, khiến không gian xung quanh tiếp tục có mùi hôi khó chịu.

Hiện việc trục vớt, thu gom cá chết và vệ sinh cảnh quan tại hồ vẫn đang được thực hiện.