Tin cực vui: Khách Việt có thể xin visa Hàn Quốc lên đến 10 năm, điều kiện ra sao?

Visa Hàn Quốc vốn là nỗi băn khoăn của không ít người Việt mỗi khi lên kế hoạch du lịch. Thế nhưng, một số đối tượng hiện có cơ hội xin loại visa với thời hạn lên tới cả thập kỷ và không phải ai cũng biết mình thuộc diện này.

Hàn Quốc đang mở rộng cơ hội tiếp cận thị thực nhập cảnh nhiều lần cho công dân Việt Nam, trong đó đáng chú ý là loại visa có thời hạn lên đến 10 năm. Chính sách này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những người thường xuyên có nhu cầu du lịch, công tác hoặc thăm thân tại xứ sở kim chi, thay vì phải làm thủ tục xin visa mới cho từng chuyến đi.

Theo thông tin được công bố, tùy từng nhóm đối tượng và điều kiện xét duyệt, visa nhập cảnh nhiều lần có thể có hiệu lực 5 năm hoặc 10 năm. Với loại visa 10 năm, người được cấp có thể lưu trú tối đa 90 ngày trong mỗi lần nhập cảnh. Tuy nhiên, đây không phải chính sách cấp visa tự động cho tất cả công dân Việt Nam mà vẫn cần đáp ứng các tiêu chí tương ứng.

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Những ai có cơ hội xin visa Hàn Quốc 10 năm?

Một trong những nhóm đáng chú ý là công dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng trên một năm. Người thuộc diện này có thể tìm hiểu loại visa Đại đô thị, có thời hạn 10 năm và cho phép nhập cảnh nhiều lần, với thời gian lưu trú tối đa 90 ngày mỗi lần.

Hồ sơ cần có giấy xác nhận thông tin cư trú theo mẫu CT07 do công an phường, xã cấp, thể hiện thời gian cư trú đáp ứng yêu cầu. Giấy tờ cần được chuẩn bị theo đúng quy định về bản gốc, dịch thuật và công chứng.

Ngoài điều kiện cư trú, nhiều nhóm đối tượng khác cũng có thể được xem xét cấp visa 10 năm, gồm:

Người làm việc trong các ngành chuyên môn như bác sĩ, luật sư, kế toán, giáo sư đại học.

Người tốt nghiệp đại học hệ bốn năm trở lên tại Hàn Quốc hoặc có bằng thạc sĩ trở lên ở nước ngoài.

Công chức nhà nước từ cấp trưởng phòng trở lên tại cơ quan trung ương và đại biểu Quốc hội đương nhiệm.

Người từng nhập cảnh các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) trong vòng một năm gần đây.

Đại diện doanh nghiệp có vốn sở hữu trên 5 tỷ won, tương đương khoảng 85 tỷ đồng.

Nhân viên chính thức có trên ba năm làm việc tại doanh nghiệp đầu tư vào Hàn Quốc với số vốn từ một triệu USD trở lên, hoặc nhân sự cấp quản lý trở lên tại 100 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Hàn Quốc là một trong những điểm đến ưa thích hàng đầu của du khách Việt Nam. Ảnh minh hoạ

Bên cạnh đó, một số nhóm lao động và người có lịch sử đi lại phù hợp cũng có thể tìm hiểu diện visa nhập cảnh nhiều lần thời hạn 5 năm. Điều kiện được xét cấp bao gồm từng nhập cảnh Hàn Quốc bằng visa trong vòng một năm gần nhất, làm việc trong khu vực nhà nước, làm việc tại hãng hàng không hoặc hãng tàu có lịch trình định kỳ đến Hàn Quốc.

Đáng chú ý, người có thu nhập hằng năm từ 8.000 USD, tương đương khoảng 210 triệu đồng, hoặc sở hữu thẻ tín dụng Shinhan Bank hạng Platinum trở lên cũng thuộc nhóm có thể được xem xét cấp visa 5 năm. Một số đối tượng khác gồm giảng viên đại học, giáo viên, nhà báo, người từng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học tại Hàn Quốc và thành viên gia đình của người đang sở hữu visa nhập cảnh nhiều lần còn hiệu lực.

Chợ Seomun, Daegu. Ảnh: KTO Việt Nam

Cần chuẩn bị giấy tờ gì khi xin visa?

Để tăng tính chủ động khi làm hồ sơ, người có nhu cầu nên kiểm tra kỹ điều kiện áp dụng cho nhóm đối tượng của mình trước khi nộp. Các giấy tờ cơ bản thường gồm hộ chiếu, căn cước công dân, tờ khai xin visa và tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện tương ứng.

Tùy trường hợp, người nộp hồ sơ có thể cần bổ sung giấy xác nhận công việc, hợp đồng lao động, giấy phép kinh doanh, bằng cấp, giấy tờ chứng minh thu nhập hoặc sao kê ngân hàng. Hồ sơ của người dưới 18 tuổi cần có thêm giấy đồng ý du lịch của bố mẹ và giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình.

Các giấy tờ do cơ quan Việt Nam cấp cần được dịch thuật, công chứng sang tiếng Anh hoặc tiếng Hàn theo yêu cầu. Đặc biệt, việc đáp ứng điều kiện về nghề nghiệp, thu nhập hay cư trú không đồng nghĩa chắc chắn được cấp visa; hồ sơ vẫn phải trải qua quá trình xét duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

Với những người thường xuyên du lịch hoặc có kế hoạch quay lại Hàn Quốc trong nhiều năm tới, visa nhập cảnh nhiều lần có thể giúp giảm bớt việc chuẩn bị hồ sơ cho từng chuyến đi. Dù vậy, du khách nên cập nhật quy định và hướng dẫn mới nhất từ cơ quan tiếp nhận hồ sơ trước khi thực hiện thủ tục.