Siêu vòm thép nặng 3.400 tấn đã được lai dắt vượt biển thành công, cập bến trung tâm thành phố giàu nhất Việt Nam: Trải qua 2 ngày đi 124 km, sẵn sàng tạo nên khoảnh khắc đặc biệt vào ngày mai

Sự kiện diễn ra vào khoảng 14h30 phút chiều qua, ngày 19/10, tạo nên khoảnh khắc khiến nhiều người vui mừng, phấn khích.

Chiều 19/10, khu vực Bến Bạch Đằng và Bến Nhà Rồng (TP.HCM) trở nên nhộn nhịp khi hàng trăm người dân, du khách tập trung theo dõi một sự kiện đặc biệt. Giữa dòng sông Sài Gòn, đoàn sà lan chở tổ hợp vòm thép dài gần 190 m từ từ tiến về công trường cầu đi bộ nối trung tâm thành phố với Thủ Thiêm, khép lại hành trình vượt biển và sông dài 124 km.

Nhiều người đứng kín các tầng trên tàu nhà hàng Elisa, cầm cờ chào đón đoàn lai dắt. Dọc bờ sông, không ít người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đặc biệt bằng điện thoại. Nhiều người dân có mặt từ trưa tại Bến Nhà Rồng chia sẻ rất háo hức khi chứng kiến khối thép khổng lồ di chuyển trên sông và mong cây cầu sớm hoàn thành để có thể đi bộ, ngắm cảnh hai bên bờ.

Hình ảnh đông đảo người dân và du khách có mặt, hò reo, vẫy cờ khi chứng kiến khoảnh khắc

Hành trình vượt biển 124 km của tổ hợp thép khổng lồ nặng 3.400 tấn

Để có được khoảnh khắc cập bến thành công chiều 19/10, tổ hợp kết cấu thép đã trải qua hành trình vận chuyển đặc biệt từ khu vực Vũng Tàu về trung tâm TP.HCM.

Cụ thể khoảng 5h20 sáng 18/10, đoàn tàu kéo bắt đầu rời cảng tạm thuộc Nhà máy Đại Dũng tại Khu công nghiệp Đông Xuyên. Từ đây, đoàn di chuyển theo sông Dinh ra vùng biển Vũng Tàu, qua cửa Soài Rạp rồi tiếp tục theo các tuyến sông để về công trường.

Đáng chú ý, tổ hợp được vận chuyển có chiều dài khoảng 187 m, rộng hơn 35 m và cao hơn 26 m. Trong tổng trọng lượng khoảng 3.400 tấn, phần vòm thép chính nặng 1.400 tấn, còn hệ khung đỡ chuyên dụng nặng khoảng 2.000 tấn.

Toàn bộ kết cấu được đặt trên sà lan dài 109 m, rộng 37 m, có sức chở hơn 14.000 tấn. Để bảo đảm an toàn, đơn vị thi công bố trí 50 trụ kê bằng thép và bê tông, đồng thời huy động một tàu kéo chính, hai tàu hỗ trợ áp mạn và một tàu dự phòng.

Vòm thép lấy cảm hứng từ hình dáng lá dừa nước, hình ảnh quen thuộc của vùng sông nước Nam Bộ.

Hành trình không hoàn toàn thuận lợi. Trong ngày 18/10, đoàn lai dắt gặp mưa lớn, sóng to trên biển nhưng vẫn di chuyển an toàn đến khu vực phao SR05 trên sông Soài Rạp để neo nghỉ qua đêm. Đến 5h sáng 19/10, đoàn tiếp tục hành trình, lần lượt đi qua cầu Bình Khánh, Mũi Đèn Đỏ, cầu Phú Mỹ và khu vực Bến Nghé trước khi tiến vào trung tâm TP.HCM.

Sau gần hai ngày vượt quãng đường 124 km, tổ hợp thép khổng lồ đã về đến vị trí tập kết an toàn. Đây là bước chuyển quan trọng, đưa dự án từ giai đoạn chế tạo, vận chuyển sang lắp đặt kết cấu nhịp chính.

Cây cầu gần 1.000 tỷ đồng đã hoàn thành khoảng 90%, chuẩn bị hợp long

Tổ hợp thép vừa được lai dắt thành công là bộ phận quan trọng nhất của dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, công trình được khởi công ngày 29/3/2025 với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood tài trợ toàn bộ kinh phí.

Theo Báo Điện tử Chính phủ, cây cầu có tổng chiều dài tuyến khoảng 720 m, bề rộng mặt cầu từ 6–11 m, nhịp chính có khẩu độ 187 m. Công trình sử dụng kết cấu vòm thép không gian, lấy cảm hứng từ hình tượng lá dừa nước đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ.

Điểm đầu cầu nằm tại Công viên Bến Bạch Đằng, gần phố đi bộ Nguyễn Huệ, trong khi điểm cuối kết nối với công viên bờ sông thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Phối cảnh cây cầu khi hoàn thành

Về tiến độ, theo thông tin được Báo Điện tử Chính phủ công bố ngày 12/10, dự án đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng. Các hạng mục xây dựng tại hai đầu cầu dẫn đã hoàn tất, nhiều hạng mục kết cấu và công trình phụ trợ cũng cơ bản được triển khai.

Sau khi nhịp chính về đến công trường, các đơn vị thi công sẽ thực hiện định vị, căn chỉnh và đưa kết cấu vào vị trí lắp đặt. Công tác hợp long dự kiến diễn ra ngày 21/10, tùy thuộc điều kiện thủy văn, thời tiết và yêu cầu kỹ thuật.

Sau hợp long, dự án vẫn cần hoàn thiện mặt cầu, lan can, hệ thống chiếu sáng, thang máy, thang cuốn và các hạng mục cảnh quan, đồng thời trải qua kiểm tra, kiểm định trước khi đưa vào sử dụng.

Người dân và du khách sẽ được hưởng lợi gì khi cây cầu hoàn thành?

Không chỉ là một công trình giao thông, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn còn được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc, mở ra không gian trải nghiệm mới cho người dân và du khách. Khi hoàn thành, cây cầu sẽ giúp người dân có thể đi bộ hoặc đạp xe trực tiếp từ Công viên Bến Bạch Đằng sang khu vực Thủ Thiêm, thay vì phải di chuyển vòng qua các tuyến đường dành cho phương tiện cơ giới.

Đặc biệt, với vị trí nằm giữa cầu Ba Son và hầm vượt sông Sài Gòn, công trình được kỳ vọng mang đến một góc nhìn mới về trung tâm TP.HCM. Người dân và du khách có thể tản bộ, ngắm cảnh sông nước, chụp ảnh và tận hưởng không gian thoáng đãng giữa hai bờ đô thị.

Vị trí cây cầu đi bộ đang được xây dựng

Theo Báo Điện tử Chính phủ, công trình còn được thiết kế với các tiện ích phục vụ người đi bộ, xe đạp, kết hợp cảnh quan và hệ thống chiếu sáng mỹ thuật. Điều này được kỳ vọng góp phần tạo thêm sức hút cho các hoạt động tham quan, du lịch ven sông.

Quan trọng hơn, cây cầu sẽ kết nối hai không gian công cộng lớn là Công viên Bến Bạch Đằng và công viên bờ sông Thủ Thiêm, góp phần mở rộng các tuyến dạo bộ và sinh hoạt ngoài trời tại trung tâm thành phố.