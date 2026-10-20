Đúng sáng hôm qua - 19/10, một máy bay từ Kazakhstan được thực hiện nghi thức phun vòi rồng khi hạ cánh tại Việt Nam

Vì sao máy bay này lại được chào đón với nghi thức phun vòi rồng khi hạ cánh tại Việt Nam?

Sáng 19/10/2026, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã tổ chức nghi thức phun vòi rồng danh dự để chào đón một chiếc máy bay đến từ Kazakhstan. Đây là chuyến bay đánh dấu sự trở lại của hãng hàng không SCAT Airlines trong kế hoạch khai thác mùa Đông 2026–2027.

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, chuyến bay mang số hiệu DV5338 được khai thác bằng tàu bay Boeing 737 MAX 8, hạ cánh lúc 6h08, đưa 184 hành khách từ Kazakhstan đến đảo Ngọc.

Điểm đặc biệt của sự kiện là nghi thức phun vòi rồng được tổ chức ngay tại sân bay. Đây là một hình thức chào đón trang trọng trong ngành hàng không, thường xuất hiện khi sân bay đón chuyến bay khai trương đường bay mới, chuyến bay đánh dấu cột mốc đặc biệt hoặc những sự kiện quan trọng khác.

Trong nghi thức này, các xe cứu hỏa chuyên dụng tại sân bay sẽ phun những luồng nước lên cao, tạo thành vòm nước để máy bay di chuyển qua. Hình ảnh này tượng trưng cho lời chào mừng, đồng thời thể hiện sự trân trọng dành cho hãng hàng không và hành khách.

Đáng chú ý, SCAT Airlines không phải hãng hàng không lần đầu xuất hiện tại Phú Quốc. Hãng từng khai thác các chuyến bay từ Kazakhstan đến đảo Ngọc. Trong đó, chuyến bay ngày 23/10/2023 từ Almaty đã đưa 210 du khách đến Phú Quốc, đánh dấu việc khôi phục kết nối hàng không sau một năm gián đoạn. Sự trở lại lần này tiếp tục góp phần duy trì kết nối giữa Phú Quốc với thị trường Trung Á.

Vì sao các hãng hàng không quốc tế khai thác lịch bay mùa Đông đến Phú Quốc?

Việc SCAT Airlines trở lại Phú Quốc vào giữa tháng 10 không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đây là giai đoạn ngành hàng không quốc tế chuẩn bị chuyển sang lịch bay mùa Đông, đồng thời cũng là thời điểm du lịch Phú Quốc bắt đầu bước vào mùa cao điểm.

Theo lịch điều phối hàng không quốc tế, mùa bay Đông 2026–2027 kéo dài từ ngày 25/10/2026 đến ngày 27/3/2027. Trong giai đoạn này, các hãng hàng không thường điều chỉnh kế hoạch khai thác, tăng giảm tần suất hoặc khôi phục một số đường bay theo nhu cầu thị trường.

Mùa bay Đông là cách phân chia lịch khai thác trong ngành hàng không, không đồng nghĩa tất cả điểm đến đều đang có thời tiết lạnh. Thực tế, đây cũng là khoảng thời gian nhu cầu đi nghỉ dưỡng tại các vùng có khí hậu ấm áp tăng lên ở nhiều thị trường.

Đối với du khách đến từ Kazakhstan và một số quốc gia ở Trung Á, Đông Bắc Á hay châu Âu, những tháng cuối năm là thời điểm nhiệt độ bắt đầu giảm sâu. Trong khi đó, Phú Quốc thuộc vùng khí hậu nhiệt đới, thời tiết dần chuyển từ mùa mưa sang mùa khô, phù hợp với nhu cầu tìm kiếm những kỳ nghỉ biển tránh rét.

Đó cũng là lý do các chuyến bay phục vụ khách du lịch, đặc biệt là chuyến bay thuê chuyến, thường được các hãng và doanh nghiệp lữ hành bố trí theo mùa. Cuối tháng 10/2023, Phú Quốc cũng đón các chuyến bay từ Kazakhstan và Cộng hòa Czech, đưa du khách quốc tế đến nghỉ dưỡng khi đảo Ngọc chuẩn bị bước vào mùa đẹp nhất năm.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, chính sách nhập cảnh cũng là một lợi thế. Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, người nước ngoài đáp ứng điều kiện nhập cảnh Phú Quốc được hưởng chính sách miễn thị thực với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày. Điều này tạo thêm thuận lợi cho du khách quốc tế lựa chọn đảo Ngọc làm điểm đến nghỉ dưỡng.

Phú Quốc có gì hấp dẫn trong ba tháng cuối năm?

Không phải ngẫu nhiên Phú Quốc thường được nhắc đến như một trong những điểm đến nghỉ dưỡng biển hấp dẫn của Việt Nam vào dịp cuối năm. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở đặc điểm khí hậu.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, thời gian lý tưởng để khám phá Phú Quốc thường kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Đây là mùa khô, khi thời tiết nhìn chung có nhiều ngày nắng, bầu trời trong xanh và biển tương đối êm.

Tháng 10 vẫn thuộc giai đoạn cuối mùa mưa, thời tiết có thể còn những đợt mưa lớn. Tuy nhiên, từ tháng 11, điều kiện thời tiết thường trở nên thuận lợi hơn cho các hoạt động tham quan và nghỉ dưỡng ngoài trời. Đến tháng 12, đảo Ngọc bước vào mùa du lịch biển, đồng thời đón nhu cầu nghỉ dưỡng dịp Giáng sinh và năm mới.

Với những du khách đến từ các quốc gia đang trải qua mùa lạnh, việc được tắm biển, tận hưởng nắng ấm và tham gia các hoạt động ngoài trời vào cuối năm là một trải nghiệm đáng chú ý. Phú Quốc cũng sở hữu nhiều điểm đến phù hợp với nhu cầu này. Bãi Sao nổi tiếng với bờ cát trắng và làn nước xanh, trong khi khu vực Hòn Thơm thu hút du khách nhờ trải nghiệm cáp treo vượt biển, ngắm nhìn những hòn đảo nhỏ từ trên cao.

Ngoài tắm biển và khám phá đảo, du khách có thể trải nghiệm ẩm thực hải sản, tham quan chợ đêm, tìm hiểu nghề làm nước mắm truyền thống, các vườn hồ tiêu hoặc tận hưởng kỳ nghỉ tại hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên đảo.