Việt Nam có cung đường biển đi 9 ngày mới hết: Từ “sa mạc” trắng xóa, “hẻm núi” cát đỏ đến hòn đảo nổi tiếng nuôi tôm hùm
Từ Phan Thiết đến Đà Nẵng, nhà sáng tạo nội dung Quỷ Cốc Tử dành trọn 9 ngày cho cung đường biển miền Trung, nơi có những đồi cát trắng như sa mạc, con suối len giữa vách cát đỏ và hòn đảo nổi tiếng với nghề nuôi tôm hùm.
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Ai từng lên kế hoạch cho một chuyến đi dài đều gặp cùng một câu hỏi: đi cho kịp nhiều nơi, hay ở lại đủ lâu để cảm nhận một nơi? Lịch trình dày thường để lại một album đầy ảnh nhưng ít ký ức. Với nhiều du khách trẻ, câu trả lời đang nghiêng về hướng khác: đi chậm lại, ăn ở những quán người địa phương vẫn ăn, rồi trở về một chỗ nghỉ đủ yên tĩnh để nạp lại năng lượng sau những giờ di chuyển.
Đó cũng là tinh thần của chiến dịch “Hành trình khám phá Việt Nam cùng RHG” (Journey to Explore Vietnam with RHG) do Radisson Hotel Group thực hiện cùng ba nhà sáng tạo nội dung: Quỷ Cốc Tử, Người Lớn Thong Dong và Ninh Tito. Ba người, ba chặng, ba nhịp đi khác nhau, từ Bắc vào Nam. Trong đó, chặng dài nhất thuộc về Quỷ Cốc Tử: 9 ngày men theo bờ biển miền Trung.
Chặng 1: 9 ngày men theo bờ biển miền Trung
Quỷ Cốc Tử bắt đầu từ Phan Thiết và đi dọc bờ biển đến Đà Nẵng. Trên đường có đồi cát, làng chài, tôm hùm Bình Ba và mì Quảng, mỗi điểm dừng là một kiểu nghỉ khác nhau.
“Sa mạc” trắng xóa ở Bàu Trắng. Từ Mũi Né, du khách có thể đi tiếp tới đồi cát Bàu Trắng với những đụn cát trắng trải dài, thường được ví như “tiểu sa mạc” của Việt Nam. Đứng giữa đồi cát, nhiều người có cảm giác như lạc vào một vùng sa mạc thu nhỏ, khác hẳn hình ảnh biển xanh quen thuộc.
“Hẻm núi” cát đỏ ở Suối Tiên. Ngay gần Mũi Né, Suối Tiên là con suối nhỏ len giữa những vách cát đỏ và rặng đá trắng. Nước suối chỉ ngập đến mắt cá chân nên du khách thường đi chân trần dọc lòng suối, ngước nhìn hai bên vách cát như đang đi trong một hẻm núi thu nhỏ.
Hòn đảo nổi tiếng nuôi tôm hùm. Trên đường đến Cam Ranh, Bình Ba là cái tên khó bỏ qua. Hòn đảo này nổi tiếng với nghề nuôi tôm hùm, nên tôm hùm Bình Ba trở thành một trong những món “phải thử” của cả hành trình.
Ở Radisson Resort Phan Thiet, kiến trúc thấp tầng hòa vào thiên nhiên. Điều anh nhớ nhất là sắc xanh của biển và trời, tiếng lá xào xạc trong gió và những buổi sớm ngắm chim chuyền cành. Cách đó không xa, Radisson Resort Mui Ne là điểm nghỉ thuận tiện cho nhóm bạn và gia đình muốn đi Bàu Trắng, Suối Tiên hay cảng cá Mũi Né.
Đến Cam Ranh, anh nghỉ tại Radisson Blu Resort bên Bãi Dài 10 km. Hồ bơi và tiện ích nằm sát biển nên du khách có thể chuyển từ thư giãn bên hồ ra bãi cát chỉ trong vài bước. Điểm dừng cuối của chặng 9 ngày là Radisson Hotel Danang, cách bãi biển Mỹ Khê vài bước chân. Cả 182 phòng đều có cửa kính nhìn ra biển, bán đảo hoặc thành phố, hợp cho người thích thức dậy cùng bình minh.
Chặng 2: Cung đường di sản miền Bắc, ba ngày cho cả gia đình
Người Lớn Thong Dong đi cùng gia đình từ Hà Nội đến Vịnh Hạ Long, di sản được UNESCO công nhận. Ba ngày không nhiều, nên anh chọn đi theo vị giác, ghé các quán ăn truyền thống ven đường rồi mới về nghỉ.
Điểm đến cuối là Radisson Blu Hotel, Ha Long Bay. Theo anh, ưu điểm lớn nhất là thiên nhiên luôn hiện diện: vịnh xuất hiện qua từng khung cửa kính, từ hồ bơi vô cực nơi mặt nước như nối liền chân trời, và càng lên cao tầm nhìn càng mở. Trên cùng là Sky Bar, nhìn ra mặt nước, núi đá và thành phố.
Chặng 3: Đảo Ngọc, ăn ngoài phố, nghỉ trong resort
Ninh Tito khép lại hành trình ở Phú Quốc với nhịp chậm nhất. Anh đến làng chài Hàm Ninh, dạo chợ đêm nơi món tươi được chế biến ngay tại quầy. Với anh, một tô bún ở đây kể câu chuyện về biển và đời sống người dân đảo.
Ở Radisson Blu Resort, Phu Quoc, anh thấy như bước vào một ốc đảo với vườn nhiệt đới, hàng dừa và bờ cát mịn. Anh cũng có một nhận xét đáng chú ý về ẩm thực: resort không cần cạnh tranh với quán địa phương, vì hai nơi phục vụ hai nhu cầu khác nhau. Quán ngoài giúp khám phá bản địa, còn bữa ăn tại resort mang lại sự tiện lợi và thư giãn sau những giờ di chuyển.
Tự viết hành trình của riêng mình
Cả ba chặng đều cho thấy một chuyến đi trọn vẹn không nhất thiết phải chọn giữa khám phá và nghỉ ngơi. Có thể ăn ở quán ven đường buổi trưa, rồi buổi chiều về nằm bên hồ bơi nhìn ra biển.
Dù bạn thích cảnh sắc miền Bắc, dải di sản miền Trung hay biển đảo Phú Quốc, Radisson Hotel Group mời du khách tự lên kế hoạch tại Radissonhotels.