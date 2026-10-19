Một đời sống cực nhộn nhịp xung quanh Công viên Lãm Làng nổi tiếng Bắc Ninh: Đông vui như Phố đi bộ Hà Nội

Từ một ca khúc chế lan truyền trên TikTok, công viên Lãm Làng ở Bắc Ninh bất ngờ thu hút đông đảo giới trẻ. Sức nóng trên mạng xã hội tạo thêm sự chú ý cho khu vực, nhưng câu chuyện phía sau không chỉ nằm ở những video triệu lượt xem.

Giữa khu vực đông dân cư với nhiều nhà trọ, hàng quán và dịch vụ phục vụ người lao động, công viên Lãm Làng (Bắc Ninh) bất ngờ được nhiều người biết đến nhờ một bài hát chế lan truyền trên mạng xã hội.

Từ không gian sinh hoạt quen thuộc của cư dân địa phương, nơi đây trở thành điểm hẹn của giới trẻ, kéo theo sự chú ý đến nhịp sống xung quanh.

Hàng quán phục vụ nhịp sống của người lao động

Tại Lãm Làng, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, các hàng ăn, quán nước, tiệm cắt tóc, gội đầu và cửa hàng cho thuê trang phục đáp ứng nhiều nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Người dân cho biết xung quanh có nhiều khu nhà trọ, trong khi công nhân làm việc tại các khu công nghiệp thường sinh sống tại đây. Do đó, công viên và các tuyến đường lân cận vốn đã có nhu cầu đi lại, ăn uống và vui chơi tương đối lớn.

Khu vực có nhiều nhà trọ, là nơi sinh sống của một bộ phận công nhân và người lao động làm việc tại các khu công nghiệp.

Sau giờ làm, những hàng quán bình dân, dịch vụ cá nhân hay địa điểm gặp gỡ trở thành một phần trong nhịp sống thường ngày của cộng đồng dân cư nơi đây.

Người dân cho biết xung quanh có nhiều khu nhà trọ, trong khi công nhân làm việc tại các khu công nghiệp thường sinh sống tại đây. Do đó, công viên và các tuyến đường lân cận vốn đã có nhu cầu đi lại, ăn uống và vui chơi tương đối lớn.

Khảo sát khu vực xung quanh cho thấy các hàng quán chủ yếu phục vụ nhu cầu ăn uống

Bên cạnh đó còn có một số cơ sở cắt tóc, gội đầu và cửa hàng cho thuê trang phục,...

Bên cạnh các dịch vụ ăn uống và chăm sóc cá nhân, khu vực còn có cửa hàng cho thuê trang phục truyền thống.

Theo ghi nhận, một số người lao động đến từ các địa phương miền núi, trong đó có người dân tộc Mông và Thái, thuê trang phục để chụp ảnh vào dịp cuối tuần. Hoạt động này gắn với nhu cầu vui chơi, lưu giữ hình ảnh của một bộ phận người dân đang sinh sống và làm việc tại Lãm Làng.

Giữa nhịp sống dân sinh ấy, công viên Lãm Làng từ lâu là địa điểm quen thuộc để người dân đi dạo, tập thể dục, nghỉ ngơi và gặp gỡ.

Thế nhưng, những ngày gần đây, công viên bất ngờ thu hút sự chú ý rộng rãi sau khi một bài hát chế trở thành trào lưu trên mạng xã hội.

Từ không gian sinh hoạt cộng đồng quen thuộc, nơi đây xuất hiện trong nhiều video giải trí và trở thành điểm đến khiến nhiều người tò mò tìm hiểu.

Một bài hát chế đưa công viên Lãm Làng lên mạng xã hội

Từ một giai điệu vui nhộn được chia sẻ rộng rãi trên TikTok và Facebook, công viên Lãm Làng, nằm trên đường Đàm Văn Lễ, khu phố Lãm Làng, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, bất ngờ trở thành địa điểm được nhiều người tìm đến trong những ngày gần đây.

Những ngày gần đây, công viên Lãm Làng bất ngờ trở nên nổi tiếng, được nhiều người biết đến sau khi ca khúc chế với câu hát “Anh em sẵn sàng, đi chơi công viên Lãm Làng...” lan truyền khắp các MXH từ TikTok đến Facebook,...

Giai điệu dễ nhớ, ca từ dí dỏm cùng tên địa danh mộc mạc đã khơi gợi sự tò mò của người dùng mạng xã hội.

Từ một địa điểm phục vụ nhu cầu đi dạo, tập thể dục và vui chơi thường ngày, công viên trở thành bối cảnh của nhiều video giải trí được chia sẻ rộng rãi.

Không chỉ tìm đến để tham quan, nhiều nhóm bạn trẻ còn hóa trang thành các nhân vật như: Tôn Ngộ Không, cướp biển hoặc mặc trang phục nhiều hình dáng từ voi, gà, khỉ,... để quay video, nhảy múa và giao lưu.

Những hình ảnh khác lạ tại công viên Lãm Làng liên tục được chia sẻ, thu hút sự tò mò của nhiều người. Một số video ghi lại cảnh tượng tại đây thu hút lượng xem khủng trên các trang MXH (Ảnh: Chụp màn hình TikTok).

Trên Google Maps, công viên Lãm Làng nhận được 4,3/5 sao với gần 400 lượt đánh giá. Bên cạnh những nhận xét về địa điểm, một số bình luận mang màu sắc hài hước còn đề cập đến việc nhiều người từ nơi khác tìm đến đây sau khi các video lan truyền trên mạng xã hội.

Có ý kiến cho rằng lượng khách đến vui chơi chủ yếu là người ngoài địa phương, qua đó phần nào phản ánh sức hút của trào lưu trên không gian mạng.

Công viên Lãm Làng nhận được 4,3/5 sao với hơn 398 lượt nhận xét trên Google Maps (Ảnh: Chụp màn hình).

Sức nóng trên mạng có lan đến các hoạt động hàng quán xung quanh?

Công viên Lãm Làng có diện tích khoảng 7.500 m², là không gian sinh hoạt quen thuộc của người dân, trong đó có nhiều công nhân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn.

Đáng chú ý, khu vực xung quanh có mật độ dân cư và người thuê trọ khá lớn. Vì vậy, công viên không chỉ là địa điểm vui chơi mà còn gắn với nhu cầu nghỉ ngơi, tập thể dục và gặp gỡ của người dân sau giờ làm việc.

Sự xuất hiện của trào lưu trên mạng xã hội khiến lượng người tìm đến công viên tăng lên, đặc biệt vào buổi tối và những ngày cuối tuần.

Một địa điểm bình dị nhờ đó trở thành chủ đề được chú ý rộng rãi, đồng thời cho thấy sức mạnh của những nội dung ngắn trong việc đưa một địa danh ít được biết đến trở thành điểm hẹn của giới trẻ.

Tuy nhiên, khi lượng người tập trung đông hơn thường lệ, yêu cầu duy trì trật tự và bảo đảm không gian sinh hoạt chung cũng trở nên đáng chú ý.

Những hoạt động quay video, biểu diễn hoặc nhảy múa có thể mang lại không khí sôi động, nhưng cần được tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế, tránh gây cản trở lối đi và ảnh hưởng đến những người có nhu cầu sử dụng công viên.

Trước sức hút bất ngờ của địa điểm này, UBND phường Nam Sơn đã triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự.

Động thái này nhằm duy trì môi trường sinh hoạt công cộng an toàn, văn minh trong bối cảnh lượng người đến công viên tăng lên.

Ghi nhận vào tối 18/10 cho thấy công viên Lãm Làng vẫn có đông người đến vui chơi, nhưng không còn cảnh nhảy múa như trong các video lan truyền trước đó.

Sự nổi tiếng bất ngờ của công viên cho thấy sức lan tỏa của mạng xã hội trong việc đưa một địa điểm địa phương đến gần hơn với công chúng. Tuy nhiên, theo người dân địa phương, khu vực này vốn có đông người qua lại do tập trung nhiều nhà trọ và công nhân làm việc tại các khu công nghiệp. Nhu cầu ăn uống, đi lại và vui chơi vì thế đã hình thành từ trước khi trào lưu xuất hiện.

Lượng người tìm đến có thể tạo thêm cơ hội tiếp cận khách hàng cho các hàng quán xung quanh, nhưng chưa đủ để khẳng định doanh thu tăng.

Trong khi đó, việc sử dụng không gian công cộng cũng cần đi kèm ý thức giữ gìn vệ sinh, kiểm soát tiếng ồn và không cản trở lối đi, để các hoạt động giải trí không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân địa phương.