Phát hiện làng chài ở Việt Nam chỉ có điện 4 tiếng/ngày, hải sản đánh bắt ăn trong ngày vì không có tủ lạnh

Giữa vịnh Nha Trang, có một làng chài cách đất liền khoảng 15 km, nơi nhịp sống vẫn gắn chặt với những chuyến tàu ra khơi, hải sản tươi trong ngày và nguồn điện chỉ có vài tiếng buổi tối. Nơi đây còn sở hữu bãi đá tròn như trứng cùng ngọn hải đăng được xây dựng từ cuối thế kỷ XIX.

Một làng chài cách phố biển không xa nhưng có nhịp sống rất khác

Nha Trang vốn nổi tiếng với những bãi biển đông khách, khu nghỉ dưỡng hiện đại và các hoạt động du lịch sôi động. Thế nhưng, ở phía xa cụm đảo Hòn Tre, vẫn có một nơi mang nhịp sống khác hẳn: làng chài Bích Đầm.

Bích Đầm thuộc cụm đảo Hòn Tre, nằm cách trung tâm Nha Trang khoảng 15 km đường biển. Tên gọi của đảo gắn với màu nước xanh ngọc bích đặc trưng của vùng biển xung quanh. Nơi đây có cảnh quan gồm những dãy đồi xanh, bãi đá tự nhiên, mặt biển trong và một khu dân cư chủ yếu sinh sống bằng nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản.

Đảo Bích Đầm là một trong những nơi yên bình nhất của Nha Trang. Ảnh: Thanh Niên

Bích Đầm có hơn 200 hộ dân, phần lớn làm nghề đánh bắt hải sản và lao động tự do. Đầu năm 2025, khu vực này được phê duyệt trở thành điểm du lịch cộng đồng theo hướng xanh, bền vững. Dù vậy, Bích Đầm vẫn chưa có hệ thống dịch vụ du lịch dày đặc như nhiều điểm đến nổi tiếng khác của Nha Trang.

Điều khiến nơi này được chú ý không chỉ là cảnh biển yên bình. Bích Đầm còn có một đặc điểm khá hiếm gặp trong thời đại mà điện gần như đã trở thành tiện ích mặc định: người dân từng được ghi nhận chỉ có điện sử dụng trong khoảng 4 tiếng mỗi ngày.

Ảnh: Thanh Niên

Nơi điện chỉ có từ 17h đến 21h, sinh hoạt phải theo nhịp riêng

Điện tại Bích Đầm được sử dụng trong khoảng từ 17h đến 21h. Người dân chủ yếu làm nghề biển, các chuyến tàu thường rời bến vào chiều tối và trở về vào sáng hôm sau.

Việc nguồn điện bị giới hạn khiến sinh hoạt ở đây khác đáng kể so với đất liền. Người dân không sử dụng tủ lạnh như thông thường; hải sản đánh bắt được sẽ được bán hoặc dùng trong ngày, phần còn lại có thể đem phơi khô hay chia cho hàng xóm.

Điện tại Bích Đầm được sử dụng trong khoảng từ 17h đến 21h. Ảnh: Thanh Niên

Cần lưu ý rằng đây là thông tin được ghi nhận trong một bài báo năm 2025 - thời điểm Bích Đầm chưa được tiếp cận điện lưới quốc gia, người dân sử dụng máy phát điện hoặc điện năng lượng mặt trời. Vì vậy, mốc 4 tiếng mỗi ngày phản ánh tình trạng sinh hoạt được ghi nhận tại thời điểm đó.

Trong điều kiện ấy, những việc tưởng như rất bình thường ở đất liền lại cần được tính toán kỹ hơn. Thực phẩm phải được sử dụng hoặc bảo quản theo cách phù hợp, các thiết bị điện tử cần tranh thủ sạc khi có điện, còn việc buôn bán hải sản phụ thuộc nhiều vào thời điểm tàu trở về.

Bích Đầm vì thế không chỉ mang vẻ hoang sơ của một hòn đảo ít dịch vụ. Đây còn là nơi cho thấy đời sống của cư dân biển chịu ảnh hưởng trực tiếp từ điều kiện tự nhiên và hạ tầng sinh hoạt.

Ảnh: Thanh Niên

Hải sản đánh bắt trong ngày, món ăn dân dã ngay trước cầu tàu

Cuộc sống ở Bích Đầm tập trung nhiều quanh khu vực cầu tàu, nơi thuyền bè cập bến và người dân gặp gỡ, mua bán, sinh hoạt.

Dưới bóng cây bàng cổ thụ gần khu vực đình làng, người dân bày bán những món ăn giản dị như bún thịt nướng, chuối chiên, sữa chua hạt đác. Không gian này giống một khu chợ nhỏ của cộng đồng hơn là phố hàng quán phục vụ khách du lịch.

Cây bàng trong khuôn viên đình làng cũng là một điểm đáng chú ý. Cây cao khoảng 21 m, được ghi nhận có tuổi đời khoảng 150 năm và được công nhận là cây di sản vào tháng 6/2024.

Cây bàng có chu vi đo sát gốc 6,1m; đường kính gốc 1,9m; chiều cao cây 21m

Về ẩm thực, điểm hấp dẫn nhất vẫn là hải sản. Những món được du khách ghi nhận có thể kể đến bánh xèo mực bọt, canh chua cá dìa, hàu nướng, cá nướng và mực chế biến theo cách của người địa phương.

Đáng chú ý, hải sản ở đây gắn trực tiếp với hoạt động đánh bắt của cư dân. Nếu có dịp lưu trú qua đêm, du khách có thể đặt trước bữa ăn với chủ nhà hoặc cơ sở lưu trú để người dân chuẩn bị nguyên liệu. Đây cũng là cách phù hợp hơn so với kỳ vọng tìm thấy nhiều nhà hàng lớn trên đảo.

Với một làng chài có nguồn điện hạn chế và dịch vụ chưa phát triển dày đặc, trải nghiệm ăn uống không nằm ở sự cầu kỳ mà ở độ tươi của nguyên liệu và cơ hội thưởng thức món ăn trong chính không gian sống của ngư dân.

Ngọn hải đăng hơn 130 năm tuổi giữa biển trời Nha Trang

Bên cạnh đời sống làng chài, Bích Đầm còn có một điểm đến đáng chú ý là hải đăng Hòn Lớn.

Ngọn hải đăng được xây dựng năm 1890, nằm ở độ cao hơn 100 m so với mực nước biển. Công trình có khả năng phát sáng xa khoảng 47 km, giữ vai trò hỗ trợ tàu thuyền định hướng và di chuyển trên biển. Đây cũng là một trong những ngọn hải đăng lâu đời tại Việt Nam.

Hải đăng Hòn Lớn được xây dựng cuối thế kỷ 19, là một trong những ngọn hải đăng cổ nhất Việt Nam. Ảnh: Thanh Niên

Để lên hải đăng, du khách phải đi bộ theo đường mòn qua khu vực đồi núi. Tuyến đường dài khoảng 1,5 km và có những đoạn cần sức bền, nhưng bù lại là khung cảnh rừng cây, bãi đá và mặt biển mở rộng dần theo độ cao.

Trên đường tới hải đăng, du khách sẽ được chiêm ngưỡng phong cảnh thiên nhiên ấn tượng. Ảnh: Lê Duy Hải

Từ khu vực hải đăng, du khách có thể nhìn ra vùng biển Nha Trang, quan sát tàu thuyền đánh cá và những hòn đảo nằm rải rác ngoài khơi. Trải nghiệm này phù hợp với người thích đi bộ, khám phá cảnh quan tự nhiên hơn là chỉ dành thời gian tắm biển.

Ngoài hải đăng, Bích Đầm còn có đình làng, chùa Bích Sơn, dinh Ông Lớn và miếu An Thanh. Đây là những địa điểm có thể kết hợp trong hành trình tìm hiểu đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cư dân địa phương.

Bãi đá tròn như trứng và những góc biển còn hoang sơ

Một điểm khiến Bích Đầm được nhắc đến trong các bài du lịch gần đây là những bãi đá tự nhiên với nhiều viên đá tròn, nhẵn, có hình dáng gợi liên tưởng đến những quả trứng.

Những bãi đá này tạo nên một cảnh quan khác với các bãi cát thường thấy ở Nha Trang. Du khách có thể đi dạo, ngắm biển và chụp ảnh, nhưng nên chú ý địa hình trơn trượt, đặc biệt ở những khu vực gần mép nước.

Bích Đầm cũng phù hợp với những người thích các hoạt động ngoài trời như đi bộ khám phá đảo, ngắm cảnh từ trên cao hoặc tìm hiểu đời sống của người dân. Tuy nhiên, không nên mặc định rằng mọi bãi biển đều có dịch vụ cứu hộ hay tiện ích du lịch đầy đủ. Du khách cần hỏi người địa phương về điều kiện tắm biển, đường đi và thời tiết trước khi tham gia các hoạt động trên mặt nước.

Hòn đảo có nhiều góc chụp ảnh đẹp như phim. Ảnh: Ninh Thái Thái

Đến Bích Đầm thì chơi gì, ăn gì?

Nếu có một ngày ở Bích Đầm, du khách có thể dành thời gian đi bộ quanh làng, ghé đình làng và khu vực cầu tàu để quan sát nhịp sinh hoạt thường ngày. Đây cũng là nơi dễ bắt gặp những hoạt động mua bán hải sản, những quán ăn nhỏ và các gia đình ngư dân chuẩn bị cho chuyến biển tiếp theo.

Với người thích khám phá, hành trình lên hải đăng Hòn Lớn là trải nghiệm đáng thử. Tuyến đường đi bộ qua đồi núi mang lại góc nhìn khác về hòn đảo, nhưng cần chuẩn bị giày phù hợp, nước uống và sức khỏe tốt.

Về ăn uống, nên ưu tiên các món hải sản theo mùa và hỏi người dân về nguyên liệu vừa đánh bắt được. Bánh xèo mực bọt, canh chua cá dìa, cá nướng, mực xào và hàu nướng là những món từng được các bài ghi nhận về Bích Đầm nhắc đến. Nếu muốn ăn tại nhà dân, nên liên hệ và đặt trước để chủ nhà chủ động chuẩn bị.

Du khách cũng có thể lựa chọn nghỉ qua đêm tại nhà dân để cảm nhận rõ hơn nhịp sống của làng chài. Các lựa chọn lưu trú tại đây khá giản dị; buổi tối không có nhiều hoạt động giải trí, chủ yếu là ăn uống, ngắm biển và tận hưởng không khí yên tĩnh.

Về ăn uống, du khách nên ưu tiên các món hải sản theo mùa và hỏi người dân về nguyên liệu vừa đánh bắt được.

Đây cũng là điều cần cân nhắc trước chuyến đi: Bích Đầm phù hợp với người muốn tìm hiểu đời sống địa phương, chấp nhận tiện nghi cơ bản và không kỳ vọng một điểm nghỉ dưỡng có nhiều dịch vụ.

Di chuyển đến làng chài Bích Đầm như thế nào?

Từ trung tâm Nha Trang, du khách có thể di chuyển đến khu vực cảng Cầu Đá hoặc bến tàu dân sinh Phú Quý để tìm phương tiện ra đảo.

Chuyến tàu gỗ dân sinh khởi hành khoảng 11h, thời gian đi khoảng 1 giờ 30 phút; chuyến trở về đất liền khởi hành vào khoảng 6h sáng hôm sau. Giá vé dao động từ khoảng 30.000 đồng/người.

Có nhiều phương án di chuyển đến đảo Bích Đầm mà bạn có thể cân nhắc. Ảnh minh họa: Goodmorning Travel

Ngoài tàu dân sinh, du khách có thể tìm hiểu phương án đi cano hoặc thuê phương tiện riêng. Thời gian di chuyển sẽ ngắn hơn nhưng chi phí cao hơn đáng kể. Lịch tàu, bến khởi hành và thời gian di chuyển có thể thay đổi tùy đơn vị vận hành, thời tiết và tình hình thực tế, vì vậy không nên ra bến mà chưa xác nhận chuyến.

Nếu muốn ở lại qua đêm, du khách cần đặt chỗ trước và chuẩn bị những vật dụng thiết yếu như sạc dự phòng, đèn pin, nước uống và thuốc cá nhân. Đặc biệt, nên sạc đầy điện thoại trước khi ra đảo, bởi điều kiện cấp điện tại Bích Đầm không giống khu vực trung tâm thành phố.

Một nơi đáng đến để nhìn thấy nhịp sống biển theo cách khác

Bích Đầm không phải kiểu điểm đến khiến du khách choáng ngợp bởi những khu nghỉ dưỡng lớn hay hàng loạt hoạt động giải trí. Sức hút của nơi này nằm ở sự giản dị: những chuyến tàu ra khơi, hải sản được tiêu thụ trong ngày, khu chợ nhỏ trước cầu tàu và những con đường dẫn lên ngọn hải đăng lâu đời.

Ảnh: Sưu tầm

Chi tiết chỉ có điện vài tiếng mỗi ngày cũng không nên được nhìn đơn thuần như một nét “độc lạ” để thu hút khách. Đó còn là điều kiện sinh hoạt thực tế mà cư dân trên đảo phải thích nghi, đồng thời nhắc nhở rằng du lịch cộng đồng cần đi cùng cải thiện hạ tầng và gìn giữ sinh kế của người dân.

Với những ai muốn rời khỏi nhịp sống đô thị trong thời gian ngắn, Bích Đầm có thể mang đến một trải nghiệm khác: không quá nhiều tiện nghi, không quá nhiều dịch vụ, nhưng đủ cơ hội để hiểu thêm về cuộc sống của một cộng đồng vẫn gắn bó mật thiết với biển.