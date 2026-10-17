Ngọc Loan trổ tài làm bánh canh dừa sáp ngũ sắc, netizen xuýt xoa đòi sang nhà ăn ké: Đúng là phú bà khéo tay, nhìn gì cũng thấy ngon!

Nổi tiếng với căn bếp triệu view và cuộc sống sang chảnh, Ngọc Loan Trần tiếp tục khiến dân tình chú ý khi tự tay làm món bánh canh dừa sáp ngũ sắc vừa lạ mắt vừa hấp dẫn.

Nhắc đến Ngọc Loan Trần, nhiều người không chỉ nhớ đến hình ảnh một mỹ nhân sở hữu không gian sống cao cấp với tầm nhìn hướng Landmark 81 mà còn ấn tượng bởi sự chăm chút dành cho căn bếp và những món ăn do chính tay cô thực hiện. Dù cuộc sống được nhiều người ngưỡng mộ, Ngọc Loan vẫn thường xuyên vào bếp, thử nghiệm những công thức mới và chia sẻ thành quả với người theo dõi. Mới đây, cô tiếp tục bắt kịp một xu hướng ẩm thực khi thử làm món bánh canh dừa sáp ngũ sắc.

Trên trang cá nhân, Ngọc Loan hài hước viết: “Ai bánh canh hông??? Nay Loan thử nấu bánh canh dừa sáp ngũ sắc, luôn là người đu trend chậm nhất mà”. Cách giới thiệu gần gũi, vui vẻ của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý. Món ăn có cái tên khá lạ, kết hợp bánh canh với dừa sáp và những sắc màu bắt mắt, khiến không ít người tò mò về hương vị cũng như cách chế biến.

Điều khiến nhiều người thích thú không chỉ là món ăn mới mà còn là hình ảnh Ngọc Loan thường xuyên tự tay chuẩn bị những món ngon tại nhà. Trong phần bình luận, nhiều người dành lời khen cho sự khéo léo, chăm chỉ của cô. Có người còn hài hước rủ rê: “Nấu món Trà Vinh sao không rủ người Trà Vinh ăn”, trong khi một tài khoản khác bày tỏ mong muốn được học theo cách nấu của Ngọc Loan. Những lời nhận xét như “Hấp dẫn quá” hay “Phải nói là tuyệt vời luôn, bếp vừa xinh lại vừa giỏi, khéo tay” cho thấy sức hút của những video vào bếp mà cô chia sẻ.

Đáng chú ý, có người còn dí dỏm nhận xét rằng muốn cưới Ngọc Loan về làm vợ vì “nấu gì nhìn cũng ngon”. Những bình luận này phần nào cho thấy hình ảnh người phụ nữ khéo tay, yêu thích nấu nướng của cô tạo được thiện cảm với khán giả. Thay vì chỉ xuất hiện với những bộ trang phục đẹp hay khung hình sang trọng, Ngọc Loan còn ghi điểm bằng những khoảnh khắc đời thường, khi dành thời gian thử nghiệm món ăn và chia sẻ niềm vui trong căn bếp của mình.

Với Ngọc Loan Trần, căn bếp dường như không đơn thuần là một góc trong nhà mà còn là nơi cô thể hiện sở thích và sự tỉ mỉ. Những món ăn được cô giới thiệu có thể quen thuộc, cũng có thể mới lạ như bánh canh dừa sáp ngũ sắc, nhưng đều mở ra chủ đề để người xem cùng trò chuyện, trao đổi công thức và chia sẻ kinh nghiệm nấu nướng.

Sự kết hợp giữa không gian sống cao cấp và những video nấu ăn gần gũi cũng tạo nên nét riêng trong hình ảnh của Ngọc Loan. Người xem vừa tò mò về cuộc sống của cô, vừa có thể tìm thấy cảm hứng từ những món ăn được tự tay chuẩn bị.

Và đôi khi, sức hút của một video không nằm ở công thức cầu kỳ đến đâu, mà ở cách người làm bếp tận hưởng quá trình nấu nướng và lan tỏa niềm vui ấy đến mọi người.