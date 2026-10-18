Thậm chí, trong suốt quãng thời gian dài chờ đợi khắc phục sự cố, mỗi tháng dự án này vẫn tốn một khoản kinh phí lớn để duy trì hệ thống và các đoàn tàu chạy không tải dưới lòng đất.

Sân bay Berlin Brandenburg Willy Brandt mang mã IATA là BER được khởi công vào tháng 9 năm 2006. Theo hãng tin AP thì sân bay ban đầu dự kiến mở cửa vào tháng 10 năm 2011. Mốc thời gian này sau đó được lùi sang ngày 3 tháng 6 năm 2012. Theo AFP thì hãng Lufthansa khi đó đã chuẩn bị sẵn sàng máy bay để phục vụ.

Thế nhưng vào ngày 8 tháng 5 năm 2012 tức là chưa đầy 4 tuần trước ngày khai trương thì công ty vận hành Flughafen Berlin Brandenburg GmbH gọi tắt là FBB đã thông báo sân bay không thể mở cửa đúng hẹn. Lý do được đưa ra chính là các trục trặc kỹ thuật trong hệ thống phòng cháy.

Vấn đề cốt lõi nằm ở hệ thống báo cháy và hút khói của nhà ga. Theo AFP thì đây cũng chưa phải là trục trặc duy nhất. Tờ Berliner Zeitung cho biết thiết kế hút khói của BER từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì cơ chế dẫn khói xuống tầng hầm rồi mới đưa ra khỏi tòa nhà.

Theo thông tin từ FBB thì sân bay BER có tổng diện tích 1470 ha tương đương khoảng hai ngàn sân bóng đá. Sân bay được xây dựng bằng cách mở rộng sân bay Schonefeld cũ thêm 970 ha.

Đường cất hạ cánh mới ở phía nam dài 4000 mét và rộng 60 mét. Sân bay sở hữu công suất hơn 40 triệu khách mỗi năm và riêng Nhà ga số 1 đã đảm nhận phục vụ khoảng 25 triệu khách.

Tuy nhiên sự chậm trễ trong thi công đã kéo theo hệ lụy về tài chính. Tổng giám đốc sân bay Engelbert Lutke Daldrup cho biết tổng chi phí xây dựng lên tới khoảng 5 phẩy 96 tỷ euro. Con số khổng lồ này gấp 3 lần ngân sách dự tính vào năm 2006. Nếu quy đổi theo tỷ giá bán euro của Vietcombank vào giữa tháng 10 năm 2026 thì khoản tiền này rơi vào khoảng 177 ngàn 300 tỷ đồng.

Theo hãng AP thì chuỗi trục trặc kỹ thuật cùng những sai sót trong khâu lập kế hoạch đã buộc giới chức trách hủy bỏ tổng cộng sáu ngày khai trương. Những mốc lỡ hẹn đáng chú ý có thể kể đến như mốc khai trương ban đầu vào tháng 10 năm 2011 hay mốc ngày 3 tháng 6 năm 2012 nhưng bị hủy trước đó gần một tháng. Sau đó lịch trình tiếp tục bị lùi sang tháng 3 năm 2013 rồi đến tháng 10 năm 2013. Thậm chí đến cuối năm 2013 thì sân bay chỉ dự kiến mở cửa vào một thời điểm nào đó sau năm 2014. Bước sang nửa cuối năm 2017 có thời điểm giới chức trách hy vọng sân bay sẽ kịp tiến độ mở cửa trong giai đoạn này nhưng phải đến tận ngày 31 tháng 10 năm 2020 thì nơi đây mới chính thức đón được chuyến bay đầu tiên.

Trong những năm tháng chờ đợi thì nhà ga không đón hành khách nào nhưng vẫn tiêu tốn chi phí bảo trì mỗi tháng. Theo tờ City A M thì chi phí duy trì một sân bay chưa hoạt động rơi vào khoảng 16 triệu euro mỗi tháng tức là tương đương khoảng 476 tỷ đồng. Đỉnh điểm là vào năm 2013 riêng tiền dọn vệ sinh cho nhà ga trống rỗng đã tốn khoảng 162 ngàn euro mỗi tháng tương đương khoảng 4 phẩy 8 tỷ đồng.

Một trong những sự cố tốn kém khác là 750 màn hình hiển thị thông tin chuyến bay. Toàn bộ số màn hình này đã được cấp điện liên tục suốt 6 năm ròng rã để duy trì hệ thống dù chưa từng phục vụ chuyến bay nào. Đến năm 2018 thì chúng tự động hết tuổi thọ và buộc phải thay mới hoàn toàn với mức chi phí khoảng 500 ngàn euro tương đương khoảng 14 phẩy 9 tỷ đồng.

Sâu dưới lòng đất thì nhà ga tàu hỏa nằm ngay bên dưới sân bay cũng gặp tình trạng tương tự. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2011 thì mỗi ngày đều có những chuyến tàu chạy không tải qua các đường hầm với mục đích chống ẩm. Những chuyến tàu này còn mang thêm nhiệm vụ giúp ngăn chặn tình trạng trộm cắp dây điện cấp nguồn trên cao. Toàn bộ chi phí vận hành này đều do công ty sân bay chi trả.

Hàng loạt các lỗi kỹ thuật khác cũng liên tục được phát hiện để khắc phục, đơn cử như vào năm 2017 sau 11 năm thi công thì lãnh đạo sân bay thông báo mới chỉ có một nửa số cửa tự động có thể hoạt động ổn định. Đến năm 2018 tổ chức kiểm định TUV lại phát hiện ra hơn 800 lỗi đấu nối dây điện. Ngoài ra hai chiếc thang cuốn dùng để nối ga tàu với nhà ga cũng bị làm sai chiều dài khiến cho phía quản lý sân bay và tập đoàn Deutsche Bahn phải thảo luận phương án xử lý suốt nhiều năm trời.

Phải đến tận ngày 31 tháng 10 năm 2020 tức là hơn 14 năm sau ngày động thổ thì BER mới chính thức được mở cửa. Hai chuyến bay đầu tiên thuộc biên chế của hãng easyJet và Lufthansa đã hạ cánh an toàn xuống Nhà ga số 1.

Khác xa hoàn toàn với kế hoạch đón mười ngàn khách mời hoành tráng vào năm 2012 thì lễ khai trương năm 2020 lại diễn ra vô cùng ngắn gọn và tĩnh lặng. Thời điểm đó tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp khiến cho lượng hành khách đi lại sụt giảm thê thảm. Ông Lutke Daldrup đã phát biểu tại buổi lễ rằng cuối cùng họ cũng có thể đưa sân bay vào hoạt động phục vụ người dân.

Sân bay Schonefeld cũ nay đã được cải tạo để trở thành Nhà ga số 5 của BER. Trong khi đó sân bay Tegel cũng chính thức ngừng hoạt động từ ngày 8 tháng 11 năm 2020. Kể từ giây phút đó thì toàn bộ các chuyến bay của thủ đô Berlin và khu vực lân cận đều được quy tụ về chung một địa điểm duy nhất.