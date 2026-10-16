Hôm qua - 15/10, sân bay được bầu Hiển "rót" gần 6.000 tỷ đồng ghi nhận chuyến bay chở 5 người làm nhiệm vụ đặc biệt

Một chiếc máy bay Cessna 208 đã thực hiện chuyến bay đặc biệt tại sân bay có tổng vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng ở miền Trung, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình chuẩn bị khai thác công trình này.

Sáng 15/10/2026, Cảng hàng không Quảng Trị ghi nhận một dấu mốc đáng chú ý khi chiếc máy bay Cessna 208 thực hiện chuyến bay kỹ thuật đầu tiên trên khu vực sân bay. Khác với những chuyến bay thông thường, hoạt động lần này không nhằm vận chuyển hành khách hay hàng hóa mà phục vụ một nhiệm vụ đặc biệt liên quan trực tiếp đến an toàn hàng không.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị, chuyến bay do doanh nghiệp dự án phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan tổ chức, nhằm rà soát, kiểm tra an toàn tĩnh không và các chướng ngại vật tại khu vực đường cất hạ cánh.

Chuyến bay có 5 người tham gia, gồm phi công và các cán bộ kỹ thuật. Đơn vị đảm nhiệm hoạt động kiểm tra là Công ty Trắc địa Bản đồ (SAMCOM), thuộc Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng. Máy bay được sử dụng là Cessna 208, dòng máy bay đa dụng trang bị động cơ tuabin cánh quạt.

Cận cảnh chiếc máy bay thực hiện nhiệm vụ đặc biệt (Ảnh cắt từ video cung cấp bởi T&T Group)



Xuất phát từ Cảng hàng không Đồng Hới, chiếc Cessna 208 thực hiện 3 tuyến bay đánh giá phía trên Cảng hàng không Quảng Trị ở các cao độ 300 m và 600 m, với tốc độ trung bình khoảng 220 km/h.

Hoạt động kéo dài khoảng 60 - 90 phút. Trong suốt quá trình bay, thiết bị chuyên dụng trên máy bay ghi lại hình ảnh để phục vụ công tác kiểm tra khu vực không phận và chướng ngại vật ở hai đầu đường cất hạ cánh.

Chuyến bay diễn ra an toàn, thành công. Cùng với hoạt động trên không, các đơn vị liên quan cũng tiến hành kiểm tra những hạng mục hạ tầng khu bay, bao gồm đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ máy bay.

Vì sao một sân bay mới phải thực hiện chuyến bay kiểm tra tĩnh không?

Điểm đặc biệt của chuyến bay Cessna 208 không nằm ở tốc độ hay quãng đường di chuyển, mà ở nhiệm vụ kiểm tra những điều kiện an toàn trước khi sân bay đón các chuyến bay thương mại.

Trong hàng không, một sân bay không chỉ cần đường băng đủ tiêu chuẩn, nhà ga hoàn thiện hay hệ thống thiết bị hiện đại. Khu vực không gian xung quanh, đặc biệt tại hai đầu đường cất hạ cánh, cũng phải đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt.

Hiểu đơn giản, tĩnh không hàng không liên quan đến vùng không gian và các giới hạn độ cao cần được bảo vệ để máy bay có thể hoạt động an toàn. Những vật thể như cột điện, đường dây điện, cột ăng-ten, công trình xây dựng, cây cao hoặc địa hình tự nhiên đều có thể trở thành yếu tố cần đánh giá nếu nằm trong khu vực ảnh hưởng đến hoạt động bay.

Ảnh cắt từ video cung cấp bởi T&T Group

Theo Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), các tiêu chuẩn về sân bay tại Phụ ước 14 có quy định liên quan đến bề mặt giới hạn chướng ngại vật. Đây là một trong những cơ sở quan trọng để xác định, đánh giá và kiểm soát các vật thể có thể ảnh hưởng đến an toàn khai thác sân bay.

Đặc biệt, giai đoạn cất cánh và hạ cánh đòi hỏi việc kiểm soát chướng ngại vật chặt chẽ do máy bay hoạt động ở độ cao thấp, gần mặt đất. Vì vậy, ngay cả khi đường cất hạ cánh đã được xây dựng gần hoàn thiện, sân bay vẫn cần được rà soát những điều kiện an toàn trong khu vực không phận liên quan.

Thông qua hình ảnh và dữ liệu thu thập từ chuyến bay kỹ thuật, các đơn vị chuyên môn có thêm cơ sở để kiểm tra hiện trạng chướng ngại vật, đánh giá những yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến an toàn bay và đề xuất biện pháp xử lý nếu cần thiết.

Tại Cảng hàng không Quảng Trị, công tác chuẩn bị cho hoạt động này đã được triển khai từ trước. Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị ngày 8/10, đại diện T&T Group cho biết việc di dời đường dây điện 110 kV và công tác đấu điện đã hoàn thành, tạo điều kiện thực hiện các bước kiểm tra tiếp theo.

Tuy nhiên, việc tổ chức thành công chuyến bay kiểm tra tĩnh không không đồng nghĩa sân bay đã đủ điều kiện khai thác thương mại. Sau hoạt động này, doanh nghiệp dự án vẫn phải phối hợp với cơ quan chức năng triển khai đánh giá phương thức bay, hiệu chuẩn thiết bị, nghiệm thu và hoàn thiện những thủ tục cấp phép theo quy định.

Hình ảnh chụp từ máy bay cũng như từ phía đường cất, hạ cánh sân bay Quảng Trị sáng nay 15/10 (Ảnh cắt từ video cung cấp bởi T&T Group)

Sân bay gần 6.000 tỷ đồng đang hoàn thiện hạ tầng, dự kiến khai thác năm 2027

Cảng hàng không Quảng Trị là dự án hạ tầng giao thông được khởi công vào tháng 7/2024, nằm trên địa bàn các xã Gio Linh và Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị, dự án có tổng mức đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng, quy mô hơn 316 ha, do liên danh T&T Group và CIENCO4 làm nhà đầu tư. Trong đó, T&T Group là tập đoàn do doanh nhân Đỗ Quang Hiển, thường được biết đến với tên gọi bầu Hiển, sáng lập.

Đến đầu tháng 10/2026, tổng khối lượng thi công dự án đã đạt trên 80%. Sân đỗ máy bay đã hoàn thành, đường cất hạ cánh và đường lăn đạt khoảng 98%, nhà ga hành khách đạt trên 80%, trong khi đài kiểm soát không lưu đạt trên 90%.

Đáng chú ý, theo quy hoạch điều chỉnh tháng 7/2026, Cảng hàng không Quảng Trị được nâng từ cấp 4C lên cấp 4E, hướng tới khả năng tiếp nhận những dòng máy bay thân rộng hiện đại như Boeing 777, Boeing 787 và Airbus A350.

Ảnh Báo Điện tử Chính phủ

Theo kế hoạch của doanh nghiệp dự án, các hạng mục lắp đặt thiết bị quản lý bay dự kiến hoàn thành trong tháng 1/2027, hướng tới mục tiêu đưa sân bay vào khai thác thương mại trong tháng 3/2027. Khi đi vào hoạt động, Cảng hàng không Quảng Trị được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kết nối giao thông, tạo điều kiện phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ tại địa phương.

Trước thời điểm đó, chuyến bay kỹ thuật đầu tiên ngày 15/10 được xem là một dấu mốc quan trọng. Bởi để một sân bay có thể đón những hành khách đầu tiên, không chỉ hạ tầng dưới mặt đất mà cả những điều kiện an toàn trên bầu trời cũng cần được kiểm tra, đánh giá và hoàn thiện theo quy định.