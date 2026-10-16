Giải mã mô hình Đại lý LIVE: Hậu trường livestream tại TOPMUS Entertainment

Thị trường livestream khu vực gần đây bùng nổ với các sự kiện lớn, nổi bật như TikTok LIVE Creator Networks Summit 2026. Tại đây, TOPMUS Entertainment (TOPMUS) trở thành điểm sáng khi là đại lý Việt Nam duy nhất của khu vực Đông Nam Á & Trung Á xuất sắc nhận giải toàn cầu. Vậy điều gì đã tạo nên thành công của Đại lý này?

Phần lớn, người xem chỉ thấy sự sôi động của một phiên livestream qua lời dẫn dắt, trò chuyện, tiếng hát và những bình luận chạy liên tục trên màn hình. Nhưng ít ai biết rằng, bên cạnh định hướng từ Đại lý, phía sau đó là nỗ lực của một đội ngũ từ nhân sự vận hành đến nhà sáng tạo nội dung.

Những nhân tố này là "hậu phương" giúp Đại lý LIVE như TOPMUS Entertainment (TOPMUS) ghi dấu ở các sân đấu quốc tế trong ngành. Đơn cử, tháng 9 vừa qua, đơn vị là đại diện Việt Nam duy nhất trong sáu đại lý được vinh danh "Đại lý xuất sắc nhất toàn cầu năm 2026" tại TikTok LIVE Creator Networks Global Summit 2026 (tạm dịch: Hội nghị toàn cầu về mạng lưới đại lý TikTok LIVE 2026). Theo đại diện TOPMUS, Đại lý hiện hỗ trợ khoảng 1.000 nhà sáng tạo trên toàn cầu, với khoảng 30 nhân sự vận hành. Nội dung livestream tập trung vào ca hát, trò chuyện và giải trí tương tác.

Tập thể TOPMUS Entertainment trong một sự kiện Gala "Spark Up The Future" vào đầu năm nay.

Chuẩn bị từng chi tiết trước giờ lên sóng

Tại TOPMUS, một buổi livestream bắt đầu từ trước khi bật máy và bước đầu tiên từ việc tìm kiếm và phát triển đúng nhà sáng tạo. Thay vì tìm kiếm theo hướng "chọn mặt gửi vàng", chiến lược của TOPMUS nằm ở việc xác định tiềm năng và định hướng phát triển lâu dài cho từng nhà sáng tạo nội dung. Ở giai đoạn đầu, đơn vị phân tích điểm mạnh, điểm yếu của từng nhà sáng tạo để xây dựng lộ trình ươm mầm riêng biệt, giúp họ sẵn sàng trước khi chính thức bấm máy.

Hoạt động huấn luyện cho các nhà sáng tạo nội dung đồng hành cùng TOPMUS.

Theo ông Trần Viết Tín, Founder & CEO của TOPMUS Entertainment, hành trình "mài ngọc" này được chia thành hai giai đoạn then chốt. "Trong 7 ngày đầu tiên, nhà sáng tạo tập trung xây dựng nền móng, làm quen với "nhịp đập" của tính năng LIVE trên TikTok. Bước sang giai đoạn từ 7 đến 30 ngày, nội dung huấn luyện dần được nâng cao để tập trung hướng dẫn chuyên môn về kỹ năng giữ chân khán giả, nghệ thuật giao lưu PK và chiến lược gây dựng một cộng đồng người hâm mộ gắn kết.", ông chia sẻ.

Đại diện TOPMUS cũng nhấn mạnh, trong suốt hành trình đó, người quản lý có vai trò đồng hành, giữ cho các hoạt động đi đúng lộ trình qua từng cột mốc và cùng nhà sáng tạo tối ưu hóa hiệu suất livesream, truyền cảm hứng trong công việc.

Ông Trần Viết Tín, Founder & CEO của TOPMUS Entertainment.

Có thể thấy, sự tỉ mỉ và bài bản trong lộ trình ươm mầm ấy không chỉ giúp TOPMUS gặt hái những quả ngọt mà còn góp phần lan tỏa một làn sóng ngày càng chuyên nghiệp hóa cho ngành livestream giải trí tại Việt Nam.

Đồng hành sát sao trong phiên livestream

Sau bước chuẩn bị trước buổi LIVE, khi ánh đèn bấm máy bật sáng, vai trò của đội ngũ quản lý chuyển sang vị trí của người "trợ lý hậu trường". Họ túc trực xuyên suốt để hỗ trợ quá trình vận hành LIVE như kiểm soát lỗi kỹ thuật, cập nhật nhanh các hoạt động của TikTok LIVE. Nhờ vậy, nhà sáng tạo có thể tập trung vào việc duy trì năng lượng, biểu diễn và kết nối với khán giả, đảm bảo chất lượng nội dung mang lại.

Chia sẻ thực tế từ các phiên LIVE của Namnamagate, nhà sáng tạo chuyên về âm nhạc hợp tác cùng TOPMUS, là minh chứng rõ nhất cho sự phối hợp ăn ý này. Cô cho biết: "Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cả đội trước giờ lên sóng, tôi chỉ cần chú tâm vào việc giữ nhịp cảm xúc, tham gia các hoạt động trong buổi LIVE với 100% năng lượng để giữ chân và tương tác với người hâm mộ."

Namnamagate, nhà sáng tạo chuyên về âm nhạc hợp tác cùng TOPMUS.

Tuy nhiên, đặc thù của môi trường phát sóng trực tiếp là tính thời điểm với những tình huống ngoài kịch bản như việc không khí phiên LIVE có thể trở nên kém tích cực giữa khán giả và nhà sáng tạo. Nhớ lại một sự cố tương tự, nhân sự vận hành tại TOPMUS chia sẻ rằng yếu tố quyết định nằm ở sự nhạy bén và thấu hiểu tính cách của từng người. Khi xung đột xuất hiện, ưu tiên hàng đầu của ê-kíp hậu trường là lập tức "hạ nhiệt", can thiệp kịp thời để giúp nhà sáng tạo và khán giả có những tương tác tích cực, bảo vệ hình ảnh nhà sáng tạo và đảm bảo trải nghiệm vui vẻ và an toàn cho cộng đồng.

Có thể thấy, trong buổi LIVE, đội ngũ vận hành của TOPMUS trở thành thành chiếc "phanh an toàn" lẫn "động cơ" giúp mỗi phiên LIVE diễn ra mượt mà và giữ năng lượng tích cực giữa nhà sáng tạo nội dung và cộng đồng.

Liên tục trau dồi sau mỗi buổi LIVE

Phiên phát sóng kết thúc không có nghĩa là công việc dừng lại. Mỗi phiên đều được theo dõi, đánh giá, báo cáo hàng ngày, nhằm ghi nhận hiệu suất hoạt động, nhận diện khó khăn và đưa ra hướng hỗ trợ cho từng nhà sáng tạo bởi TOPMUS và đội ngũ vận hành.

Bên cạnh đó, nhân sự của đội ngũ vận hành TOPMUS cho biết: "Bên cạnh là đồng nghiệp, tôi cũng cố gắng trở thành điểm tựa tinh thần cho nhà sáng tạo để lắng nghe tâm sự và áp lực của họ. Tôi thường chủ động tạo các dịp đặc biệt để cả hai dễ dàng chia sẻ và trao đổi hơn như những bữa ăn hay đặt trà sữa chung."

Nhân sự trong đội ngũ vận hành hỗ trợ cho nhà sáng tạo trước lúc livestream.

Có thể thấy, ngoài công việc, đội ngũ vận hành còn trở hậu phương vững chắc cho các nhà sáng tạo đằng sau màn hình LIVE. Môi trường này phản ánh hướng đi đúng đắn của TOPMUS trong việc xây dựng Đại lý LIVE có quy trình, tiêu chuẩn và dữ liệu hỗ trợ.

Ở tương lai xa hơn, TOPMUS tiếp tục kiên định với ba trụ cột chiến lược gồm phát triển con người, chuẩn hóa hệ thống và xây dựng văn hóa cộng đồng. Đơn vị sẽ đầu tư vào các tài năng Việt giúp các nhà sáng tạo nội dung tự tin, mở rộng kết nối quốc tế và xây dựng sự nghiệp lâu dài trong ngành.

Câu chuyện của TOPMUS là minh chứng cho mô hình đại lý LIVE tại Việt Nam đang chuyển mình theo hướng chuẩn chỉnh và chuyên nghiệp hóa. Trong đó, sự đầu tư bài bản từ quy trình vận hành, tư duy quản trị đến tầm nhìn dài hạn không chỉ tạo nên một môi trường phát triển lý tưởng cho nhân sự mà còn nâng tầm vị thế cho toàn ngành livestream giải trí Việt Nam trên quốc tế.