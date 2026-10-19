Có vé xem BIGBANG đường đến Mỹ Đình còn lắm "gian nan": Chuyến bay đẹp kín chỗ, vé phổ thông gần 4 triệu đồng/chiều

Một số chuyến bay sáng và chiều tối đã hết vé ở các hạng phổ thông, khiến người hâm mộ phải cân nhắc giờ bay hoặc chi thêm tiền để có chỗ.

Chỉ còn vài ngày trước thềm hai đêm concert BIGBANG tại Hà Nội, hành trình TP.HCM - Hà Nội đang trở nên nóng hơn khi giá vé máy bay một chiều ở nhiều hãng lên mức 3-4 triệu đồng, gấp 3-4 lần hạng vé concert rẻ nhất.

Vé máy bay tăng nhiệt, nhiều chuyến bay đẹp không còn chỗ

Hai đêm concert BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 24 và 25/10 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Sau khi toàn bộ vé concert được bán hết, những khán giả đã có vé tiếp tục bước vào một cuộc đua khác: tìm chuyến bay và chỗ lưu trú phù hợp để đến Hà Nội đúng lịch.

Theo khảo sát giá vé máy bay chặng TP.HCM (SGN) - Hà Nội (HAN) ngày 19/10, với các ngày bay cận concert 23 và 24/10, mặt bằng giá đã ở mức khá cao. Những lựa chọn vé phổ thông giá thấp không còn xuất hiện nhiều trong các khung giờ thuận tiện. Đáng chú ý, một số chuyến sáng sớm, sáng muộn và chiều tối đã hết chỗ ở một hoặc nhiều hạng vé phổ thông, tùy hãng và thời điểm kiểm tra.

3 thành viên của BIGBANG gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung sẽ gặp khán giả Việt Nam vào ngày 24 và 25/10.

Tình trạng này khiến những khán giả dự định bay ra Hà Nội sát ngày diễn có ít lựa chọn hơn so với giai đoạn đặt vé từ sớm. Với người cần đến Thủ đô trước đêm concert đầu tiên, ngày 23/10 là một trong những thời điểm được quan tâm. Trong khi đó, những người chỉ có thể khởi hành vào ngày 24/10 sẽ phải tính toán kỹ hơn về giờ hạ cánh, thời gian di chuyển từ sân bay Nội Bài đến khu vực Mỹ Đình và thời gian làm thủ tục vào sân vận động.

Giá vé phổ thông tại nhiều hãng dao động 3-4 triệu đồng mỗi chiều

Theo dữ liệu khảo sát ngày 19/10, Sun PhuQuoc Airways ghi nhận giá vé phổ thông trên chặng TP.HCM - Hà Nội ngày 23/10 trong khoảng 3,04-3,52 triệu đồng. Các chuyến sáng sớm chỉ còn số lượng ghế hạn chế, trong khi một số chuyến buổi tối đã hết chỗ ở hạng Economy và Premium Economy. Chuyến bay lúc 23h40 vẫn có vé phổ thông với mức giá từ khoảng 3,05 triệu đồng (đã bao gồm thuế, phí).

Sun PhuQuoc Airways ghi nhận giá vé phổ thông trên chặng TP.HCM - Hà Nội ngày 23/10 trong khoảng 3,04-3,52 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình

Với Vietnam Airlines và Pacific Airlines, giá vé phổ thông được ghi nhận trong khoảng 3,29-3,74 triệu đồng (đã bao gồm thuế, phí), tùy chuyến và điều kiện vé.

Riêng ngày 24/10, một số chuyến bay Vietnam Airlines vào các khung giờ 6h30, 8h, 9h và 11h đã hết chỗ ở hạng phổ thông và phổ thông đặc biệt tại thời điểm khảo sát. Hành khách có thể phải cân nhắc các chuyến trưa, chiều hoặc lựa chọn hạng vé cao hơn nếu còn chỗ.

Với Vietnam Airlines và Pacific Airlines, giá vé phổ thông được ghi nhận trong khoảng 3,29-3,74 triệu đồng (đã bao gồm thuế, phí), tùy chuyến và điều kiện vé. Ảnh chụp màn hình

Ở chiều ngược lại, Vietjet Air vẫn ghi nhận một số lựa chọn có mức giá thấp hơn. Giá vé cơ bản được khảo sát ở khoảng 2,16-2,3 triệu đồng, chưa bao gồm thuế, phí; tổng chi phí cho một chiều ở một số lựa chọn vào khoảng 2,91 triệu đồng. Tuy nhiên, tình trạng chỗ ngồi cũng có sự khác biệt giữa các chuyến. Một số chuyến sáng sớm ngày 23 và 24/10 đã hết hạng Business, trong khi số ghế phổ thông còn lại không nhiều ở một số khung giờ.

Vietjet Air ghi nhận một số lựa chọn có mức giá thấp hơn. Ảnh chụp màn hình

Như vậy, nếu tính theo các mức giá được ghi nhận trong đợt khảo sát này, người bay từ TP.HCM ra Hà Nội dịp concert có thể phải chuẩn bị khoảng 3-4 triệu đồng cho một chiều ở nhiều lựa chọn phổ thông. Để dễ hình dung, hạng vé concert rẻ nhất (CAT 5) có giá 1 triệu đồng, nghĩa là riêng tiền bay một chiều đã gấp 3-4 lần tấm vé này. Có chuyến còn đắt hơn cả hạng CAT 3, vốn có giá 3,5 triệu đồng. Đây mới là chi phí di chuyển bằng đường hàng không, chưa tính tiền khách sạn, đi lại tại Hà Nội, ăn uống và các khoản phát sinh khác.

Cần lưu ý, giá vé và tình trạng chỗ có thể thay đổi liên tục theo thời điểm tra cứu, số ghế còn lại, điều kiện vé và chính sách của từng hãng. Những chuyến được ghi nhận hết chỗ tại thời điểm khảo sát cũng không đồng nghĩa toàn bộ chuyến bay trong ngày đều đã kín vé.

Người bay từ TP.HCM ra Hà Nội dịp concert BIGBANG có thể phải chuẩn bị khoảng 3-4 triệu đồng cho một chiều ở nhiều lựa chọn phổ thông.

Cuộc đua săn vé máy bay đã nóng từ khi BIGBANG công bố lịch diễn

Thực tế, sức nóng của hành trình TP.HCM - Hà Nội không chỉ xuất hiện trong những ngày sát concert. Ngay từ ngày 11/6, khi BIGBANG công bố lịch world tour kỷ niệm 20 năm ra mắt và xác nhận hai đêm diễn tại Hà Nội, thị trường vé máy bay đã có dấu hiệu tăng nhiệt.

Thời điểm đó, giá vé một số chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội tăng nhanh chỉ trong ít phút sau khi thông tin về concert được công bố. Chẳng hạn, vé hạng Eco của Vietjet Air cho chuyến chiều 23/10 từng được ghi nhận tăng từ 390.000 đồng lên hơn 1,1 triệu đồng, chưa bao gồm thuế, phí. Vì là giá chưa gồm thuế, phí, các mức này không thể so trực tiếp với giá trọn gói ở thời điểm hiện tại. Giá vé trên các hãng khác cũng có sự biến động tùy thời điểm và chuyến bay.

Ngay từ ngày 11/6, khi BIGBANG công bố lịch world tour kỷ niệm 20 năm ra mắt và xác nhận hai đêm diễn tại Hà Nội, thị trường vé máy bay đã có dấu hiệu tăng nhiệt. Ảnh chụp màn hình

Đến tháng 8, sau khi concert chính thức bán hết vé, nhu cầu tìm kiếm phương án di chuyển tiếp tục được chú ý. Ngày 19/8, vé máy bay một chiều từ TP.HCM ra Hà Nội trong dịp concert có mức giá từ khoảng 1,5 triệu đồng đến 4 triệu đồng hoặc hơn, tùy hãng và hạng vé.

Diễn biến này cho thấy nhu cầu di chuyển của khán giả đã được hình thành từ sớm, thay vì chỉ tăng đột biến ngay trước ngày diễn. Khi thời gian chuẩn bị ngày càng ngắn, những người chưa đặt vé máy bay có thể gặp khó khăn hơn trong việc tìm được chuyến bay phù hợp cả về giá lẫn giờ khởi hành.

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Với những khán giả đã có kế hoạch tham dự concert, việc kiểm tra trực tiếp giá vé trên website của hãng hoặc nền tảng đặt vé, đồng thời so sánh tổng chi phí sau thuế, phí là điều cần thiết. Nếu chưa tìm được chuyến bay phù hợp trong ngày 23 hoặc 24/10, người hâm mộ cũng có thể cân nhắc khởi hành sớm hơn, miễn là phù hợp với lịch trình cá nhân và chi phí lưu trú.

Bởi trong một chuyến đi để xem concert, tiền vé máy bay chỉ là một phần của bài toán. Chọn được giờ bay phù hợp, có đủ thời gian di chuyển đến Mỹ Đình và tránh những phát sinh sát giờ diễn cũng quan trọng không kém việc săn được một mức giá tốt.