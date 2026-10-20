Đúng 2h sáng 21/10, sông Sài Gòn sẽ “nhường đường” 16 tiếng cho một khối thép hình lá dừa nặng bằng hơn 2.000 chiếc ô tô

Sau hơn 3 ngày lênh đênh trên sà lan từ cảng Đông Xuyên thì tổ hợp vòm thép và hệ khung đỡ nặng khoảng 3400 tấn của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã về gần bờ Thủ Thiêm.

Vì sao một con sông phải “nhường đường”?

Vào ngày 13 tháng 10 Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo hạn chế lưu thông đường thủy tại khu vực thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Theo đó trong hai ngày 21 và 22 tháng 10 từ 2 giờ sáng đến 18 giờ chiều mỗi ngày luồng sông sẽ bị cấm tạm thời để xoay sà lan cũng như nâng hạ và định vị để hợp long kết cấu vòm thép cầu chính. Nghĩa là mỗi ngày khúc sông này phải nhường đường khoảng 16 tiếng cho công trường.

Ảnh: Tập đoàn Đại Dũng

Trước đó vào chiều ngày 19 tháng 10 luồng sông cũng bị cấm từ 13 giờ đến 19 giờ để sà lan chở nhịp cầu về khu vực neo đậu phía bờ Thủ Thiêm. Không chỉ vậy từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12 hai đầu thượng lưu và hạ lưu khu vực thi công còn được đặt trạm điều tiết giao thông đường thủy kèm theo hệ thống báo hiệu để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên ngày hợp long vẫn chỉ là dự kiến. Công tác này được tính toán kỹ lưỡng theo điều kiện thủy văn và mực nước sông Sài Gòn với sự phối hợp vô cùng chặt chẽ của các lực lượng kỹ thuật.

Chiếc lá dừa nặng bằng hơn hai ngàn chiếc ô tô

Khối thép sắp được đưa lên vị trí là một tổ hợp gồm kết cấu vòm cầu chính và hệ khung đỡ với tổng trọng lượng khoảng 3400 tấn. Nếu một chiếc ô tô con nặng trung bình khoảng 1 phẩy 5 tấn thì khối thép này nặng bằng hơn 2000 chiếc xe cộng lại.

Phần vòm thép khổng lồ mang hình dáng lấy cảm hứng từ lá dừa nước vốn là loài cây quen thuộc của vùng sông nước Nam Bộ. Toàn bộ kết cấu này được lắp dựng tại nhà máy Đại Dũng Shipyard thuộc Khu công nghiệp Đông Xuyên tại phường Rạch Dừa.

Ảnh: Nhà đầu tư

Trước khi rời nhà máy thì tổ hợp 3400 tấn đã trải qua một cuộc thử tải đặc biệt. Khối thép được nâng lên để kiểm tra khả năng chịu lực cũng như độ ổn định và mức độ an toàn của cả kết cấu cầu lẫn hệ khung đỡ. Kết quả cho thấy tổ hợp đã đáp ứng xuất sắc các yêu cầu kỹ thuật.

Hơn ba ngày vượt biển về trung tâm thành phố

Hành trình của chiếc lá dừa bắt đầu từ một đêm thức trắng. Việc di chuyển tổ hợp nhịp chính lên sà lan bắt đầu lúc 22 giờ tối ngày 15 tháng 10 và đến 2 giờ 15 phút sáng ngày 16 tháng 10 thì hoàn tất. Lúc này khối thép được hạ đặt an toàn xuống sà lan chuyên dụng tại cảng Đông Xuyên.

Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Từ đây sà lan di chuyển qua vịnh Gành Rái rồi lần lượt theo các sông Dinh và Thị Vải cùng Lòng Tàu và Nhà Bè rồi mới tiến vào sông Sài Gòn. Theo kế hoạch thì vào chiều ngày 19 tháng 10 sà lan đã về đến khu vực neo đậu phía bờ Thủ Thiêm để chờ ngày hợp long.

Cây cầu đi bộ đầu tiên vượt sông Sài Gòn

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với khu đô thị mới Thủ Thiêm và nằm giữa cầu Ba Son cùng hầm vượt sông Sài Gòn. Công trình dài khoảng 720 mét và được khởi công vào cuối tháng 3 năm 2025 với tổng vốn đầu tư gần 1000 tỷ đồng. Cây cầu được thực hiện theo phương thức xã hội hóa do Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood tài trợ để tặng người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh: Báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính

Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch thì chỉ vài ngày nữa chiếc lá dừa thép sẽ nằm vắt ngang sông Sài Gòn và tạo thêm một điểm nhấn mới cho trung tâm thành phố. Ai muốn chứng kiến khoảnh khắc này thì nên quan sát từ những khu vực công cộng an toàn trên bờ và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. Các phương tiện thủy cũng cần theo dõi thông báo cấm luồng trước khi di chuyển qua khu vực.