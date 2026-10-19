Vượt đại diện Singapore, Úc, Dubai, Vietnam Airlines bất ngờ được vinh danh thế giới

Kết quả giải thưởng được công bố vào ngày 14/10 vừa qua.

Vietnam Airlines của Việt Nam vượt qua loạt tên tuổi lớn của ngành hàng không thế giới

Theo kết quả được công bố tại lễ trao giải World Culinary Awards lần thứ 7, diễn ra ngày 14/10 vừa qua tại Jamaica, hãng hàng không Vietnam Airlines của Việt Nam đã bất ngờ vượt qua nhiều hãng hàng không tên tuổi của thế giới để giành chiến thắng ở hạng mục World's Best Culinary Airline 2026 (Hãng hàng không có ẩm thực tốt nhất thế giới).

Theo đó, hạng mục năm 2026, Vietnam Airlines cạnh tranh với nhiều thương hiệu hàng không quốc tế như Singapore Airlines, Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways, Qantas, Cathay Pacific, Air France, Austrian Airlines, Turkish Airlines và Swiss International Air Lines.

Trong đó, Singapore Airlines là một trong những hãng hàng không nổi tiếng với dịch vụ cao cấp và chương trình ẩm thực trên chuyến bay. Các đại diện Trung Đông như Emirates, Qatar Airways và Etihad Airways cũng chú trọng trải nghiệm ăn uống, đặc biệt ở khoang thương gia và hạng nhất. Qantas của Úc và Air France của Pháp có những nét đặc trưng riêng trong việc đưa ẩm thực vào dịch vụ hàng không.

Đáng chú ý, chiến thắng của Vietnam Airlines đã chấm dứt chuỗi 4 năm liên tiếp Air France nắm giữ danh hiệu này, từ năm 2022 đến năm 2025. Đây cũng là lần đầu tiên một hãng hàng không châu Á giành chiến thắng ở hạng mục Hãng hàng không có ẩm thực tốt nhất thế giới.

Vietnam Airlines của Việt Nam đã chiến thắng hạng mục World's Best Culinary Airline 2026

World Culinary Awards là giải thưởng quốc tế thường niên nhằm tôn vinh những thương hiệu và đơn vị nổi bật trong lĩnh vực ẩm thực toàn cầu. Chương trình được tổ chức từ năm 2020, với các hạng mục dành cho nhà hàng, điểm đến ẩm thực, dịch vụ ăn uống tại sân bay và trên máy bay. Kết quả được xác định thông qua hoạt động bình chọn, với sự tham gia của giới chuyên môn trong ngành và người tiêu dùng.

Bên cạnh kết quả bình chọn, thực đơn phục vụ trên các chuyến bay của Vietnam Airlines cũng là một điểm đáng chú ý. Hãng kết hợp những món ăn mang hương vị đặc trưng của các vùng miền Việt Nam với các lựa chọn ẩm thực quốc tế, tùy theo đường bay và hạng dịch vụ.

Thực đơn ấn tượng trên các chuyến bay của Vietnam Airlines

Theo thông tin được đăng tải trên website chính thức của Vietnam Airlines, thực đơn trên các chuyến bay nội địa được xây dựng với nhiều món ăn đặc trưng của các vùng miền. Riêng đường bay Hà Nội – TP.HCM, hành khách hạng thương gia có thể thưởng thức cơm hấp hạt sen xứ Huế, bún chả Hà Nội, mì Quảng, cao lầu Hội An, bánh canh Sài Gòn hay cá lóc hấp bầu kiểu miền Tây Nam Bộ. Các suất ăn được điều chỉnh theo thời điểm trong ngày, từ bữa sáng, bữa trưa, bữa tối đến bữa giữa buổi.

Vietnam Airlines phục vụ các món ăn đặc trưng của Việt Nam trên các chuyến bay

Trên các đường bay quốc tế, Vietnam Airlines kết hợp ẩm thực Việt Nam với những món ăn đặc trưng của quốc gia điểm đến. Chẳng hạn, các chuyến bay giữa Việt Nam và Hàn Quốc có những lựa chọn như cơm trộn bibimbap, bò nướng bulgogi, canh gà nhân sâm hay miến xào kiểu Hàn. Với đường bay Nhật Bản, thực đơn hạng thương gia có thể bao gồm bò wagyu, shabu-shabu, cá om rượu sake, bên cạnh các món Việt như chả lá lốt, tôm rim nước mắm. Đặc biệt, trên chặng San Francisco – TP.HCM, phở Việt Nam được đưa vào thực đơn hạng thương gia.

Không chỉ ở khoang thương gia, thực đơn hạng phổ thông của Vietnam Airlines cũng kết hợp món Việt và món quốc tế. Theo hãng, các suất ăn được xây dựng dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm hạng ghế, đường bay, mùa trong năm và loại máy bay khai thác. Điều này tạo nên sự đa dạng trong trải nghiệm ăn uống của hành khách trên những hành trình khác nhau.

Không chỉ chú trọng sự đa dạng của món ăn, Vietnam Airlines còn triển khai dịch vụ đặt trước suất ăn hạng thương gia trên một số đường bay dài đến châu Âu, Úc và Mỹ. Theo thông tin từ hãng, hành khách có thể lựa chọn trước món ăn ít nhất 36 giờ trước giờ khởi hành trên các hành trình đủ điều kiện.

Vietnam Airlines chú trọng sự đa dạng của món ăn trên các chuyến bay

Việc đưa các món ăn đặc trưng của Việt Nam lên máy bay song song với các món ăn quốc tế cũng góp phần giới thiệu văn hóa ẩm thực Việt Nam tới du khách quốc tế. Thay vì chỉ được thưởng thức món ăn Việt Nam tại các nhà hàng hay điểm đến du lịch, khách hàng có thể tận hưởng những món ăn có hương vị đặc trưng như phở, bún chả, mì Quảng,... ngay trên chuyến bay.

Trong bối cảnh các hãng hàng không ngày càng chú trọng trải nghiệm khách hàng, dịch vụ ẩm thực không chỉ đáp ứng nhu cầu ăn uống mà còn góp phần tạo nên bản sắc riêng của từng thương hiệu. Với Vietnam Airlines, danh hiệu World's Best Culinary Airline 2026 đánh dấu một thành tích quốc tế mới, đồng thời mở thêm cơ hội giới thiệu ẩm thực Việt Nam đến hành khách trên các đường bay trong và ngoài nước.