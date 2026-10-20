Thành phố trẻ nhất Việt Nam sẽ có khu đô thị hơn 220ha gắn với sân bay chuẩn quốc tế 5 sao và thuộc top 10 cảng hàng không hàng đầu thế giới

Khu đô thị Gia Bình - Đông Cứu có quy mô khoảng 223,3 ha, dân số dự kiến gần 37.000 người, được định hướng phát triển theo mô hình đô thị sân bay kết hợp đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD).

UBND TP Bắc Ninh đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Gia Bình - Đông Cứu, xác định khu vực này là một đô thị mới gắn với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo quy hoạch, khu đô thị có diện tích khoảng 223,3 ha, quy mô dân số khoảng 36.955 người, trong đó dân số phát triển mới dự kiến khoảng 35.364 người.

Khu vực lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính phường Gia Bình, xã Đông Cứu và xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh. Phía Bắc khu đô thị giáp Khu du lịch Thiên Thai, phía Nam giáp trung tâm phường Gia Bình, phía Đông giáp đường 282B và phía Tây giáp Khu công nghiệp Gia Bình.

Quy hoạch được lập nhằm cụ thể hóa Quy hoạch đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 và Quy hoạch phân khu đô thị phía Nam sông Đuống, phân khu số 1 đã được phê duyệt. Khu đô thị được xác định là một bộ phận trong cấu trúc phát triển đô thị phía Nam sông Đuống, đồng thời hỗ trợ kết nối các hoạt động đô thị, công nghiệp và dịch vụ trong khu vực.

Theo phương án quy hoạch, Khu đô thị Gia Bình - Đông Cứu được tổ chức thành 3 đơn vị ở. Mỗi đơn vị được bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và tiện ích công cộng nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cư dân, bảo đảm khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu trong khu vực.

Các nhóm đất sử dụng chính gồm đất nhóm nhà ở, đất giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, thương mại - dịch vụ, cây xanh, mặt nước, giao thông, bãi đỗ xe và công trình hạ tầng kỹ thuật. Khu vực cũng bố trí đất nghĩa trang theo quy hoạch. Đáng chú ý, đồ án xác định khu vực này không xây dựng nhà ở xã hội.

Không gian nhà ở được tổ chức gắn với các trục giao thông chính, xen kẽ hệ thống cây xanh và hồ cảnh quan. Các khu chức năng thương mại, dịch vụ, văn phòng và tiện ích đô thị dự kiến tập trung dọc những trục không gian chính, tạo điều kiện kết nối giữa nơi ở với các hoạt động dịch vụ và kinh tế.

Hệ thống giao thông nội bộ được thiết kế theo mạng lưới liên hoàn, kết nối các khu chức năng và thuận lợi tiếp cận giao thông công cộng. Mạng lưới đường được định hướng đồng bộ với các tuyến đường tỉnh, đường chính đô thị và đường khu vực; cùng với đó là hệ thống bãi đỗ xe tập trung cao tầng kết hợp dịch vụ.

Bên cạnh các khu chức năng xây dựng, quy hoạch dành không gian cho hệ thống cây xanh và mặt nước, gồm hồ trung tâm, hồ điều hòa, công viên tuyến tính và các dải cây xanh trong từng đơn vị ở. Các không gian này được kết nối với hệ thống mặt nước, kênh hiện trạng, góp phần điều hòa vi khí hậu, hỗ trợ thoát nước và cải thiện môi trường sống.

Về kiến trúc, các công trình được định hướng theo phong cách hiện đại, tiết chế về hình thức và phù hợp với cấu trúc từng ô phố hoặc tổ hợp công trình. Quy hoạch khuyến khích các giải pháp thiết kế bền vững như thông gió tự nhiên, mái xanh, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và công nghệ tiết kiệm năng lượng.

Các giải pháp đô thị thông minh cũng được định hướng áp dụng trong quá trình phát triển, gồm chiếu sáng thông minh, quản lý giao thông và môi trường, bãi đỗ xe thông minh. Không gian công viên, vườn hoa và thể dục thể thao được tổ chức gắn với mặt nước.

Việc phát triển Khu đô thị Gia Bình - Đông Cứu được định hướng gắn với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, theo mô hình đô thị sân bay kết hợp đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD). Quy hoạch đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn bay và bảo vệ môi trường.