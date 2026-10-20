Khi yêu thương được gửi trao theo nhiều cách: Vincom mang không khí 20/10 rộn ràng khắp cả nước

Hơn cả những món quà, điều khiến phụ nữ hạnh phúc còn là cảm giác được quan tâm và thấu hiểu. Dịp 20/10 năm nay, Vincom mang tinh thần “Chiều Nàng Như Ý – Blooming Her Day” đến các trung tâm thương mại trên toàn quốc, với chuỗi trải nghiệm, hoạt động mua sắm, giải trí và gắn kết dành cho những người phụ nữ ở mọi lứa tuổi.

Đến Vincom để tỏa sáng và tận hưởng ngày đặc biệt

Thấu hiểu mỗi người phụ nữ là một cá tính riêng biệt, Vincom tổ chức chuỗi sự kiện với những trải nghiệm được thiết kế riêng cho từng sở thích.

Với những cô gái yêu thời trang, Vincom x ZARA – Private Styling Session "Fall For Her" diễn ra ngày 20/10 tại Vincom Center Bà Triệu mang đến cơ hội khám phá BST Thu–Đông mới nhất của ZARA cùng Stylist Bim Nguyễn. Qua các buổi tư vấn phối đồ trực tiếp, khách tham gia có thể tìm thấy phong cách phù hợp với cá tính riêng. Sự kiện chia làm hai khung giờ 12h30 và 17h30, giới hạn 20 khách mỗi phiên, kèm ưu đãi giảm 25% cho hóa đơn từ 3 triệu đồng tại ZARA trong ngày dành cho khách tham gia.

ZARA cùng Stylist Bim Nguyễn sẽ truyền cảm hứng làm mới phong cách cho các vị khách nữ đến Vincom Center Bà Triệu

Với những cô gái yêu thích sự lãng mạn, Vincom mang đến bất ngờ qua chương trình "Đón Xe Hoa Hồng" phối hợp cùng Green SM, diễn ra đến hết ngày 20/10 tại sáu trung tâm thương mại ở Hà Nội và TP.HCM. Khách hàng sở hữu hóa đơn mua sắm từ 2 triệu đồng không chỉ được lưu lại khoảnh khắc check-in bên xe điện Limo Green phủ hoa tươi, mà còn được tận hưởng chuyến xe đưa về tận nhà trong bán kính 6 km. Từ bó hoa đến hành trình trở về nhà, mỗi khoảnh khắc đều được chăm chút để nàng cảm nhận sự quan tâm theo một cách đặc biệt.

Những chiếc xe ngập hoa tươi và món quà bất ngờ tạo nên trải nghiệm đầy cảm xúc trong hành trình mua sắm tại Vincom.

Nhiều vị khách quốc tế thích thú với hoạt động tặng hoa bất ngờ tại Vincom

Vincom còn dành không gian cho các cô gái yêu âm nhạc và những cuộc vui cùng bạn bè. Trong hai ngày 17–18/10, V.I.PVERSE – 20 Years Together tại Vincom Center Trần Duy Hưng trở thành điểm hẹn của cộng đồng người hâm mộ BIGBANG với BiiiGBang Wall, workshop làm vòng tay, giao lưu vũ đạo và gian hàng vật phẩm lưu niệm từ McDonald's. Những hoạt động tương tác mang đến cơ hội kết nối, chia sẻ đam mê và lưu giữ kỷ niệm cùng những người có chung sở thích.

Không gian check-in sôi động, nơi người hâm mộ BIGBANG giao lưu và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ

Tinh thần tôn vinh phái đẹp còn được mở rộng qua hình ảnh những cô gái bản lĩnh, tự tin chinh phục thử thách. Từ ngày 16 đến 18/10, Giải Vô địch trẻ Trượt băng quốc gia năm 2026 diễn ra tại Vincom Ice Rink Royal City. Giải đấu có sự góp mặt của nhiều vận động viên nữ tài năng, mang đến những màn tranh tài thể hiện kỹ thuật, sự bền bỉ và khát vọng vươn lên.

Những màn trình diễn trên sân băng tôn vinh vẻ đẹp của sự bản lĩnh, tự tin của phái nữ

Đại tiệc quà tặng và ẩm thực: Chiều lòng phái đẹp từ A-Z

Không khí 20/10 tại Vincom thêm phần sôi động nhờ sự đồng hành của hàng loạt thương hiệu quốc tế với các gói ưu đãi thiết thực. Những tín đồ trang sức và phụ kiện có thể tìm thấy niềm vui tại Pandora với quà tặng ly giữ nhiệt cho hóa đơn từ 6 triệu đồng và vòng tay cho hóa đơn từ 7,5 triệu đồng.

Các cửa hàng thời trang và phụ kiện nhộn nhịp khách mua sắm, lựa chọn quà tặng dịp 20/10

HAPAS giới thiệu bộ sưu tập HOAPAS kết hợp túi xách, trang sức và nước hoa, đồng thời mang đến cơ hội nhận vật phẩm đặc biệt gắn với nghệ sĩ Thơm (Da LAB). CHARLES & KEITH dành tặng bình giữ nhiệt độc quyền cho hóa đơn từ 3 triệu đồng, trong khi GIGI tại Vincom Center Đồng Khởi mang đến cuộc hẹn kết hợp thời trang, cà phê, bánh canelé và trải nghiệm chụp ảnh Instax.

Những khoảnh khắc check-in cùng bạn bè khiến hành trình mua sắm tại Vincom thêm vui và đáng nhớ

Với những phụ nữ yêu thích làm đẹp, các thương hiệu mỹ phẩm và nước hoa cũng mang đến nhiều cách gửi trao sự quan tâm. YSL Beauty dành tặng bó hoa sang trọng cho khách mua nước hoa Libre với hóa đơn từ 5 triệu đồng tại Vincom Center Bà Triệu và Đồng Khởi. Gucci Beauty ưu đãi 20% nước hoa nữ nguyên giá tại Vincom Center Bà Triệu đến ngày 20/10. Trong khi Watsons mang đến chương trình "Tháng Của Nàng" với mức giảm đến 50% cho sản phẩm chọn lọc. Kiehl's giới thiệu các set quà chăm sóc da cùng chương trình tặng bó hoa cao cấp cho hóa đơn từ 6 triệu đồng trong giai đoạn 17–20/10, hay The Body Shop tặng một chậu hoa xinh cho hóa đơn từ 800.000 đồng.

YSL Beauty gửi trao hương thơm cùng những bó hoa rực rỡ

Không chỉ mua sắm, những cuộc hẹn ẩm thực cũng góp thêm hương vị cho ngày 20/10. Với các buổi liên hoan đồng nghiệp hay tụ tập nhóm bạn, King BBQ giảm 25% cho nhóm từ bốn khách; GoGi House và Manwah có chương trình giảm 200.000 đồng cho hóa đơn từ 1,2 triệu đồng đủ điều kiện. Dookki cũng mang đến các ưu đãi cho nhóm đông như tặng topping, phô mai hoặc đồ uống. Trong khi đó, Haidilao tại Vincom Center Trần Duy Hưng và Vincom Mega Mall Times City tặng hộp quà mỹ phẩm, phụ kiện qua hoạt động check-in theo thể lệ chương trình. Với những cuộc hẹn gia đình, Nét Huế giới thiệu Combo Mẹ & Con giá 199.000 đồng gồm hai món chính và hai đồ uống, còn Kai Sushi mang đến set Sushi Date dành cho hai người giá 299.000 đồng cùng quà tặng theo hóa đơn.

Những bữa tiệc quây quần mang đến dịp để gia đình cùng sẻ chia niềm vui và gửi trao lời chúc ý nghĩa

Đặc biệt, hành trình khám phá Vincom dịp 20/10 còn có thêm nhiều điểm đến mới từ các thương hiệu mới. Tại Vincom Center Landmark 81, nhà hàng Sushi Sachi Hokkaido đầu tiên tại Việt Nam ra mắt với mô hình sushi băng chuyền kết hợp tàu siêu tốc độc đáo - vừa thưởng thức món ngon, vừa có thêm trải nghiệm giải trí ngay tại bàn, BHC Chicken chính thức mở cửa ngày 13/10, mang đến hương vị gà rán Hàn Quốc, trong khi Phê La bổ sung thêm một không gian thưởng trà ngoài trời dành cho những cuộc hẹn. Watsons cũng ra mắt cửa hàng mới tại Vincom Center Phạm Ngọc Thạch, MINISO góp mặt tại Vincom Plaza Xuân Khánh, còn Wilson trở thành điểm mua sắm mới tại Vincom Plaza Việt Trì. Tại Vincom Plaza Mỹ Tho, sự xuất hiện của Longwang và Tianlong tiếp tục làm phong phú thêm lựa chọn ẩm thực.

Sushi Sachi – điểm hẹn ẩm thực Nhật Bản sang trọng mới tại Vincom Center Landmark 81

Những cuộc hẹn sáng tạo và âm nhạc từ Bắc vào Nam

Bên cạnh niềm vui mua sắm, Vincom tạo cơ hội để khách hàng tự tay chuẩn bị món quà ý nghĩa gửi tặng người phụ nữ thân yêu. Tại Vincom Mega Mall Ocean Park, chuỗi hoạt động ngày 17–18/10 có workshop làm tranh cùng TH Education và hoạt động sáng tạo của Tân Việt, nơi các em nhỏ có thể làm thiệp, trang trí quạt và viết lời chúc tặng mẹ. Cùng thời điểm, Vincom Mega Mall Times City tổ chức workshop miễn phí "Bé tự tay làm quà tặng mẹ", còn Vincom Mega Mall Royal City mang đến trải nghiệm làm nến thơm và hoa thủ công.

Workshop sáng tạo mang đến không gian thư giãn, nơi mỗi người tự tay hoàn thiện những món quà nhỏ

Tinh thần ấy tiếp tục lan tỏa tới nhiều TTTM trên toàn quốc với workshop làm hoa giấy tặng mẹ ngày 17/10 tại Vincom Plaza Imperia Hải Phòng. Tại TP.HCM, Vincom Mega Mall Thảo Điền có hoạt động làm thiệp hoa và gói hoa cùng gấu bông, Vincom Plaza Quang Trung tổ chức workshop hoa kết hợp khu vực check-in Bloom Your Moment, trong khi hoạt động làm thiệp, túi thơm, vòng tay và hộp quà handmade diễn ra tại tất cả các TTTM trên toàn quốc.

Hoạt động tư vấn, trải nghiệm trang điểm giúp phái đẹp khám phá phong cách làm đẹp phù hợp với bản thân

Không khí lễ hội còn được nối dài bằng các chương trình âm nhạc và hoạt động cộng đồng. Chuỗi "Giai Điệu Như Ý" tại Vincom Mega Mall Royal City, Smart City, Times City, Thảo Điền và Ocean Park kết hợp các tiết mục biểu diễn với hoạt động giao lưu, gửi lời chúc dành cho phái đẹp theo lịch từng trung tâm thương mại. Tại các địa phương, Vincom Plaza Lý Thái Tổ ở Bắc Ninh tổ chức chương trình October Love Notes ngày 17/10, Vincom Plaza Cà Mau có đêm acoustic "Giai Điệu Yêu Thương", Vincom Plaza Xuân Khánh tại Cần Thơ mang đến đêm nhạc The Women Star, còn Vincom Plaza Sóc Trăng tổ chức "Vincom Women's Day – Nàng Rực Rỡ" trong ngày 18/10.