Từ chuyện Haidilao mở nhạc "nhà người ta" trong đêm đón fan concert, vì sao quán ăn không thể chiều khách phát mọi ca khúc?

Sau phản ánh của một thực khách về chuyện mở nhạc tại một chi nhánh sau concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Haidilao Việt Nam thông báo một số ca khúc khách yêu thích có thể không được phát tại nhà hàng vì chưa nằm trong phạm vi bản quyền thương hiệu đang sử dụng.

Chuyện gì đã xảy ra ở Haidilao?

Tối 17/10, sau concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, một thực khách chia sẻ trên Threads về trải nghiệm tại một chi nhánh Haidilao ở TP.HCM. Theo người này, nhà hàng xác nhận đón khách là người hâm mộ của chương trình, nhưng trong lúc khách chờ bàn và dùng bữa lại phát ca khúc của một chương trình âm nhạc khác. Khách đã góp ý, đề nghị chuyển sang nhạc của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 hoặc những bài không liên quan đến chương trình nào.

Ngày 18/10, trang Facebook Haidilao Việt Nam đăng thông báo về việc phát nhạc tại các nhà hàng. Theo thương hiệu, các nội dung âm nhạc được phát tại Haidilao phải tuân thủ phạm vi bản quyền mà hệ thống đang sử dụng, nên một số bài hát có thể chưa nằm trong danh mục được cấp phép và không thể phát. Haidilao cho biết điều này xuất phát từ quy định về bản quyền, không phải do thương hiệu không muốn phát những ca khúc khách yêu thích.

Thông báo từ Haidilao Việt Nam

Tuy nhiên, bên dưới bài đăng, nhiều ý kiến cho rằng thông báo chưa trả lời đúng điều khách phàn nàn. Một số người cho rằng nhà hàng có thể chọn bài khác phù hợp hoặc phát nhạc không lời. Có người còn thắc mắc vì sao từng nghe nhạc của những chương trình khác tại một số chi nhánh.

Vì sao quán ăn không thể tùy ý phát mọi ca khúc?

Một ca khúc gắn với quyền lợi của nhạc sĩ, chủ sở hữu tác phẩm, người biểu diễn và chủ sở hữu bản ghi âm, tùy trường hợp cụ thể. Khi âm nhạc được dùng để phục vụ khách trong không gian kinh doanh, việc sử dụng đó thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

Nghĩa vụ bản quyền âm nhạc tại các cơ sở kinh doanh không phải quy định mới xuất hiện trong năm 2026. Nghị định 134/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định 17/2023/NĐ-CP. Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng/tháng được áp dụng làm căn cứ tính tiền bản quyền theo công thức và hệ số điều chỉnh tương ứng với từng loại hình kinh doanh, diện tích và khu vực.

Mong muốn của khách hàng và phạm vi âm nhạc mà một cơ sở kinh doanh được phép sử dụng không phải lúc nào cũng trùng khớp. Ảnh: Haidilao Việt Nam

Một điểm dễ gây nhầm lẫn là quyền nghe nhạc cá nhân không đồng nghĩa với quyền phát nhạc phục vụ kinh doanh. Gói Spotify, Apple Music hay YouTube Premium đăng ký bằng tài khoản cá nhân không mặc nhiên cho phép nhà hàng phát bài hát cho toàn bộ thực khách.

Trả tiền bản quyền rồi, nhà hàng được phát những gì?

Theo thông tin giải thích của Cục Bản quyền tác giả, trong những trường hợp sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã được công bố nhằm mục đích thương mại thuộc phạm vi quy định, tổ chức, cá nhân có thể không phải xin phép nhưng vẫn phải trả tiền bản quyền.

Chẳng hạn, việc phát một bản ghi âm có sẵn trong không gian nhà hàng và việc tổ chức một chương trình biểu diễn trực tiếp không hoàn toàn giống nhau về bản chất.

Trong trường hợp Haidilao, thương hiệu chưa công bố danh sách những ca khúc không thể phát, danh mục âm nhạc đang được cấp phép hay đơn vị cung cấp quyền.

Một ca khúc không chỉ đơn thuần là tệp âm thanh có thể mở lên bất cứ lúc nào, mà còn gắn với quyền lợi của nhạc sĩ, chủ sở hữu tác phẩm, người biểu diễn và chủ sở hữu bản ghi âm, tùy trường hợp cụ thể. Ảnh: Internet

Khi trải nghiệm của khách hàng phải đi cùng quy định bản quyền

Với những thương hiệu ăn uống hướng đến khách trẻ, âm nhạc góp phần tạo nên bầu không khí khi dùng bữa, nhất là trong những dịp diễn ra concert. Với khách, không phải bài hát yêu thích nào cũng chắc chắn được nghe tại nhà hàng. Còn với những thương hiệu chủ động đón fan sau concert, câu chuyện không chỉ là được phát bài nào, mà còn là chuẩn bị âm nhạc phù hợp với nhóm khách mình hướng đến.

Ảnh: Haidilao Việt Nam

Còn với các cơ sở kinh doanh nói chung, câu chuyện không chỉ nằm ở việc có mở nhạc hay không, mà còn là sử dụng âm nhạc như thế nào để vừa tạo không gian phù hợp cho khách, vừa tôn trọng quyền lợi của những người sáng tạo và chủ sở hữu nội dung.