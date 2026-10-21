Đặng Văn Lâm cùng vợ “đi trốn” vào ngày 20/10

Quen trấn giữ khung thành trên sân cỏ, nhưng ngay trước 20/10, Đặng Văn Lâm lại cùng bà xã Yến Xuân “bỏ trống” phố xá để... chạy vào rừng. Điểm đến của cặp đôi là khu rừng “lão làng” nhất Việt Nam - Vườn quốc gia Cúc Phương.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, thủ môn Đặng Văn Lâm đăng lại story của bà xã Yến Xuân, kèm định vị Vườn quốc gia Cúc Phương. Khung hình chụp từ trên xe, chiếc gương chiếu hậu còn “lấn sân” vào một góc, nhưng vẫn đủ khoe núi rừng xanh ngắt, hàng cây phủ bóng, bầu trời trong xanh và dòng chữ “Cúc Phương” nổi bật phía xa.

Vợ chồng Lâm Tây cùng bé con thong thả dạo rừng dưới những tán cây cao vút, rồi tranh thủ chơi đùa cùng con giữa không gian xanh mướt. Không cần lịch trình dày đặc hay điểm đến sang chảnh, một ngày cả nhà quây quần giữa rừng đã đủ làm nên dịp 20/10 trọn vẹn.

Vợ chồng Đặng Văn Lâm cùng con trai thong thả dạo rừng Cúc Phương ngày 20/10

Với những gia đình có con nhỏ hay các cặp đôi đang tìm chỗ “trốn” phố xá cuối tuần, Cúc Phương là gợi ý đáng lưu ngay vào danh sách. Ngoài không khí trong lành, khu rừng này còn sở hữu loạt “danh hiệu” mà không phải điểm đến nào cũng có.

Vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam, rộng hơn 22.000 ha

Nằm cách Hà Nội khoảng 120 km về phía nam, Vườn quốc gia Cúc Phương là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam, được thành lập ngày 7/7/1962. Khu rừng có tổng diện tích khoảng 22.408 ha, trải trên địa bàn các tỉnh Ninh Bình, Phú Thọ và Thanh Hóa theo địa giới trước đợt sắp xếp hành chính năm 2025.

Đây không đơn thuần là một điểm tham quan xanh mát mà còn là khu bảo tồn thiên nhiên có giá trị lớn về đa dạng sinh học, cảnh quan và lịch sử. Đặc trưng của Cúc Phương là hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, với thảm thực vật phong phú, những dãy núi đá vôi và các tuyến đường len lỏi dưới tán cây rừng.

Cổng Vườn quốc gia Cúc Phương. Ảnh: VQG Cúc Phương

Theo thông tin giới thiệu của Vườn quốc gia Cúc Phương, nơi đây có hơn 2.200 loài thực vật bậc cao và rêu, trong đó nhiều loài có giá trị về dược liệu và bảo tồn. Hệ động vật cũng đa dạng, với nhiều loài chim, bò sát, lưỡng cư, côn trùng và thú rừng.

Một trong những điểm khiến Cúc Phương khác biệt so với các địa điểm du lịch sinh thái thông thường là cảm giác được bước vào một không gian rừng thực thụ. Càng đi sâu, cảnh quan càng thay đổi với những thân cây lớn, dây leo, thảm lá và ánh sáng len qua các tầng tán. Nhiệt độ trong rừng thường dễ chịu hơn khu vực bên ngoài, đặc biệt vào những ngày nắng.

Với những người muốn tạm rời nhịp sống bận rộn, đây là lựa chọn phù hợp để đi bộ, đạp xe, quan sát thiên nhiên hoặc đơn giản là dành thời gian tận hưởng bầu không khí trong lành.

Có gì chơi ở Cúc Phương?

Khám phá những cây cổ thụ giữa rừng nguyên sinh

Một trong những trải nghiệm đáng thử khi tới Cúc Phương là đi bộ theo các tuyến đường rừng để tận mắt ngắm những cây cổ thụ có kích thước lớn, nổi bật giữa hệ sinh thái nhiệt đới.

Con đường chính dẫn vào trung tâm Vườn quốc gia Cúc Phương. Ảnh: Ngọc Thành

Cây chò ngàn năm là một trong những điểm tham quan được nhiều du khách quan tâm. Những thân cây đồ sộ, bộ rễ lớn cùng tán lá vươn cao tạo nên khung cảnh đặc trưng của rừng già. Các tuyến tham quan có độ dài khác nhau, phù hợp với cả người muốn đi dạo nhẹ nhàng lẫn những du khách thích vận động.

Du khách nên lựa chọn cung đường phù hợp với thể lực, đi theo hướng dẫn tại vườn và không tự ý rời khỏi tuyến tham quan được phép.

Ghé động Người Xưa, tìm hiểu dấu tích người tiền sử

Không chỉ có giá trị về thiên nhiên, Cúc Phương còn lưu giữ những dấu tích văn hóa và lịch sử lâu đời. Động Người Xưa là một trong những điểm đến tiêu biểu, gắn với các phát hiện khảo cổ về đời sống và hoạt động mai táng của người tiền sử.

Cửa vào động Người Xưa. Ảnh: Dragon Travel

Hang động có các khối nhũ đá cùng không gian tự nhiên đặc trưng của núi đá vôi. Chuyến tham quan mang đến một góc nhìn khác về Cúc Phương: nơi rừng núi không chỉ là môi trường sống của các loài động thực vật mà còn gắn với lịch sử cư trú của con người từ hàng nghìn năm trước.

Tìm hiểu công tác cứu hộ động vật hoang dã

Với những người yêu động vật, các chương trình bảo tồn tại Cúc Phương là trải nghiệm đáng chú ý. Vườn có các cơ sở và chương trình bảo tồn, cứu hộ linh trưởng, rùa cùng một số nhóm động vật hoang dã khác.

Khu trưng bày và giới thiệu các chương trình cứu hộ động vật hoang dã tại Cúc Phương. Ảnh: Ngọc Thành

Thay vì chỉ quan sát động vật trong môi trường trưng bày, du khách có cơ hội tìm hiểu thêm về những nỗ lực chăm sóc, phục hồi và bảo tồn các loài bị đe dọa. Đây cũng là hoạt động phù hợp với các gia đình có trẻ nhỏ hoặc những người muốn kết hợp chuyến đi với việc tìm hiểu kiến thức về môi trường.

Một lưu ý là việc tham quan các khu cứu hộ cần tuân theo quy định của đơn vị quản lý. Du khách không nên tự ý cho động vật ăn, chạm vào chúng hoặc gây tiếng động làm ảnh hưởng đến quá trình chăm sóc.

Đạp xe, trekking và ngắm rừng theo cách riêng

Cúc Phương có nhiều lựa chọn dành cho những người thích vận động ngoài trời. Du khách có thể đạp xe trên các tuyến đường phù hợp, đi bộ khám phá rừng hoặc đăng ký hành trình trekking có hướng dẫn.

Khu vườn thực vật. Ảnh: VQG Cúc Phương

Nếu có nhiều thời gian và thể lực tốt, du khách có thể tìm hiểu về tuyến lên đỉnh Mây Bạc – một trong những cung trekking đáng chú ý trong vườn. Tuy nhiên, đây không phải hành trình đi dạo thông thường và cần chuẩn bị kỹ về thể lực, trang phục cũng như phương án di chuyển.

Vào khoảng tháng 4 đến tháng 5, Cúc Phương thường bước vào mùa bướm, khi nhiều loài bướm xuất hiện trên các tuyến đường rừng, tạo nên khung cảnh đặc biệt. Đây cũng là giai đoạn thu hút đông khách tham quan, vì vậy việc lựa chọn thời điểm và đặt dịch vụ sớm sẽ giúp chuyến đi thuận lợi hơn.

Đỉnh Mây Bạc. Ảnh: VQG Cúc Phương

Nếu muốn có một chuyến đi thong thả như những hình ảnh check-in giữa núi rừng, du khách có thể dành một ngày để tham quan các điểm chính. Với người muốn trekking sâu hơn hoặc nghỉ qua đêm, lịch trình hai ngày một đêm sẽ có nhiều dư địa trải nghiệm.

Đến Cúc Phương ăn gì?

Sau hành trình đi bộ hoặc khám phá rừng, ẩm thực địa phương là một phần không thể thiếu trong chuyến đi. Khu vực Cúc Phương và Nho Quan có nhiều nhà hàng phục vụ các món ăn Việt Nam, đặc sản vùng núi và những mâm cơm phù hợp cho nhóm bạn hoặc gia đình.

Dê núi Ninh Bình là món ăn được nhiều du khách tìm thử khi đến khu vực này. Thịt dê có thể được chế biến thành nhiều món như dê hấp, dê nướng, dê tái chanh hoặc các món xào. Khi gọi món, du khách nên hỏi rõ cách chế biến, khẩu phần và giá trước khi đặt.

Thịt dê Ninh Bình

Ngoài ra, gà đồi và lợn bản cũng là những lựa chọn phổ biến trong các bữa ăn tại khu vực Nho Quan. Những món này thường được chế biến theo kiểu luộc, nướng hoặc rang, ăn kèm rau theo mùa và cơm nóng.

Nếu muốn có trải nghiệm gần gũi hơn với đời sống địa phương, du khách có thể tìm hiểu các bữa cơm truyền thống của cộng đồng người Mường ở khu vực lân cận. Một mâm cơm thường có thịt, gà, rau rừng hoặc rau theo mùa, canh và cơm, phù hợp để thưởng thức cùng nhóm đông người.

Đặc sản tại Cúc Phương

Trong khu vực gần vườn cũng có các nhà hàng và quán ăn phục vụ khách du lịch như Thảo Linh Restaurant hoặc Vườn bia lẩu nướng Cúc Phương. Tùy lịch trình, du khách có thể chọn ăn tại khu dịch vụ của vườn hoặc dừng chân ở các cơ sở bên ngoài. Nên kiểm tra giờ hoạt động, thực đơn và giá trước khi đi, nhất là khi đi theo đoàn.

Di chuyển từ Hà Nội đến Cúc Phương thế nào?

Từ Hà Nội, du khách có thể di chuyển đến Vườn quốc gia Cúc Phương bằng ô tô cá nhân, xe máy hoặc xe khách kết hợp phương tiện địa phương. Quãng đường khoảng 120-130 km, thời gian đi ô tô thường vào khoảng 2,5-3 tiếng, tùy điểm xuất phát, tuyến đường và tình hình giao thông.

Nếu đi bằng ô tô riêng, du khách có thể chủ động thời gian, thuận tiện dừng nghỉ và kết hợp tham quan các điểm lân cận ở Ninh Bình. Với người đi xe khách, nên kiểm tra trước điểm đón, điểm trả và phương án di chuyển từ khu vực trung tâm đến cổng vườn.

Mùa bướm ở Cúc Phương thường vào tháng 4 hằng năm. Ảnh: VQG Cúc Phương

Một chuyến đi trong ngày phù hợp với lịch trình tham quan các điểm chính, đi bộ nhẹ nhàng và ăn trưa tại khu vực gần vườn. Nếu muốn trekking, quan sát thiên nhiên kỹ hơn hoặc nghỉ lại giữa không gian xanh, du khách nên cân nhắc ở lại một đêm.

Về chuẩn bị, giày đi bộ có độ bám tốt, quần áo dài tay, nước uống và thuốc chống côn trùng là những vật dụng hữu ích khi khám phá rừng. Du khách cũng nên kiểm tra thời tiết, quy định tham quan và thông tin dịch vụ từ đơn vị quản lý trước chuyến đi.

Không cần những khu vui chơi quy mô lớn hay lịch trình dày đặc, Cúc Phương vẫn có sức hút riêng nhờ cảnh quan nguyên sơ, các tuyến đường rừng và những câu chuyện về thiên nhiên, lịch sử. Đây là điểm đến phù hợp cho một chuyến đi chậm rãi, nơi người ta có thể tạm gác công việc để dành thời gian cho người thân, đồng thời khám phá một phần di sản thiên nhiên đặc biệt của Việt Nam.