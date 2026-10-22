Việt Nam đang xây một công trình có mái vòm siêu mỏng, siêu chịu lực có thể phản chiếu màu nước theo từng thời điểm trong ngày do KTS có tầm ảnh hưởng nhất thế giới thiết kế

Nhà hát Opera Hà Nội được thiết kế bởi huyền thoại kiến trúc người Ý Renzo Piano, một trong những kiến trúc sư có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20.

Đến nay, dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hóa - nghệ thuật chuyên đề do Sun Group đầu tư đã khởi công được hơn 1 năm. Công trình có tổng mức đầu tư 12.756 tỷ đồng, quy mô khoảng 19,1ha tại khu vực hồ Đầm Trị, bán đảo Quảng An, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Trước đó, ngày 1/8/2026, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra tiến độ dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề tại phường Tây Hồ.

Đối với công tác thi công, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, tăng ca, tăng kíp để bù tiến độ khi có đủ điều kiện mặt bằng. Đồng thời, phải đặc biệt coi trọng chất lượng công trình, tuyệt đối không vì chạy theo tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng, mỹ quan và tuổi thọ công trình.

Hình ảnh thi công dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề hồi tháng 8/2026. (Ảnh: Hà Nội Mới)

Nhà hát Opera Hà Nội được thiết kế bởi huyền thoại kiến trúc người Ý Renzo Piano, một trong những kiến trúc sư có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20. Là người Italy đầu tiên có mặt trong Top 100 người có sức ảnh hưởng nhất thế giới, Renzo Piano đã nhận nhiều giải thưởng danh giá trong suốt 60 năm sự nghiệp của mình như Pritzker Prize, được xem là giải Nobel của ngành kiến trúc. Dự án Nhà hát Opera Hà Nội được xem là một may mắn của Việt Nam, khi huyền thoại Renzo Piano với 88 tuổi đời và 67 tuổi nghề chọn cống hiến tích lũy tinh hoa cả cuộc đời để thiết kế.

Nhà hát Opera Hà Nội được thiết kế bởi kiến trúc sư Renzo Piano.

Với dự án Nhà hát Opera Hà Nội, huyền thoại kiến trúc người Ý Renzo Piano đã dùng nhiều năm để nghiên cứu về văn hoá lịch sử của Hà Nội trước khi lên ý tưởng thiết kế. Ông đã mang cảm hứng Hà Nội thổi vào thiết kế nhà hát với mái vòm hình sóng nước Hồ Tây mềm mại, và kiến tạo thêm không gian xanh cho vùng đất gắn liền với các di sản lịch sử văn hoá. Các ao, hồ quanh khu vực như ao sen chùa Phổ Linh, hồ Thuỷ Sứ… sẽ được đầu tư làm sạch, cải tạo, khôi phục và trồng sen Tây Hồ để đồng bộ với cả khu công viên. Hồ Tây cũng sẽ có 8 bến thuyền và tuyến du lịch thủy, trong đó có bến thuyền ngay gần nhà hát để nhân dân và du khách tiếp cận công trình văn hoá nghệ thuật mang tính biểu tượng này một cách thuận tiện.

Với diện tích tổng các mặt sàn khoảng 40.980 m² (chưa bao gồm diện tích đỗ xe và kỹ thuật), gấp gần 6 lần diện tích sân bóng đá 11 người, Nhà hát có hai khán phòng lớn gồm khán phòng lớn. Khán phòng opera (sức chứa 1.797 chỗ) và khán phòng đa năng với hệ thống ghế di động có thể di chuyển để tạo không gian cho các sự kiện đứng như các buổi biểu diễn nhạc sống, concert.., với sức chứa 1.430 chỗ đứng và 216 chỗ ngồi ban công.

Ngoài hai khán phòng, Nhà hát còn có nhiều không gian đa năng khác như Sảnh chính, Phòng diễn tập và tập luyện, Bảo tàng... Đây sẽ không chỉ là nơi có thể phục vụ nhiều loại hình trình diễn nghệ thuật khác nhau như hòa nhạc giao hưởng, biểu diễn âm nhạc kiểu Broadway, opera và ballet cổ điển, sự kiện trao giải, Gala, trình diễn giải trí quy mô lớn …, mà còn là một không gian giao lưu văn hóa nghệ thuật và vui chơi giải trí tầm cỡ cho người dân thủ đô.

Dấu ấn đặc biệt nhất của nhà hát chính là kiến trúc mái vòm lấy cảm hứng từ những viên ngọc trai nhô lên từ mặt nước Hồ Tây, có kết cấu siêu mỏng, siêu chịu lực và được phủ lên lớp vật liệu tạo hiệu ứng học trai, để có thể phản chiếu màu sắc mặt nước Hồ Tây theo chuyển động của thời gian trong ngày.

Được xây dựng để tổ chức các chương trình nghệ thuật tầm cỡ thế giới, là điểm đến của những các nghệ sĩ lừng danh toàn cầu, Nhà hát Opera Hà Nội được kỳ vọng sẽ nằm trong danh sách các thánh đường nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới tại Paris, Milan, Berlin, London, New York, Los Angeles…. Đây cũng sẽ là công trình thể hiện được những giá trị và sự kết nối văn hóa của thế giới với văn hóa Việt Nam, đưa Việt Nam ra với thế giới.