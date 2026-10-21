Việt Nam quy hoạch 15 đảo nhỏ rộng hơn 577ha tại quần đảo Nam An Thới làm khu du lịch biển: Có bảo tàng nghệ thuật, safari dưới nước và loạt khu nghỉ dưỡng cao cấp

Toàn bộ các đảo nhỏ thuộc quần đảo Nam An Thới (trừ Hòn Thơm), đặc khu Phú Quốc được quy hoạch định hướng là khu dịch vụ du lịch.

Ảnh minh họa.

UBND tỉnh An Giang vừa phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu vực các đảo nhỏ thuộc quần đảo Nam An Thới (thuộc Phân khu 12), đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu bao gồm các đảo nhỏ thuộc quần đảo Nam An Thới, ngoại trừ đảo Hòn Thơm, cùng các khu vực nghiên cứu phát triển xây dựng trên biển và không gian mặt nước xung quanh các đảo

Các đảo nằm trong phạm vi quy hoạch gồm Hòn Dừa, Hòn Dăm Trong, Hòn Dăm Ngoài, Hòn Rỏi, Hòn Vang, Hòn Xưởng, Hòn Gầm Ghì, Hòn Vông, Hòn Mây Rút, Hòn Móng Tay, Hòn Khô, Hòn Kim Quy, Hòn Trọc, Hòn Trang, Hòn Anh Tây và Hòn Anh Đông

Diện tích khu vực lập quy hoạch khoảng 577,33ha, trong đó phần đất của các đảo nhỏ chiếm khoảng 420,63ha và khu vực nghiên cứu phát triển, xây dựng trên biển khoảng 156,7ha. Quy hoạch có thời hạn đến năm 2040, với giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030.

Theo quy hoạch, Hòn Rỏi được định hướng trở thành trung tâm dịch vụ du lịch của cụm đảo, phát triển khu du lịch hỗn hợp chất lượng cao với các dịch vụ thư giãn, lặn biển và ngắm san hô.

Hòn Dăm Trong được định hướng phát triển khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp trải nghiệm thiên nhiên và các hoạt động giải trí biển. Trong khi đó, Hòn Vông hướng đến mô hình nghỉ dưỡng biệt lập, gắn với nghiên cứu đại dương, lặn biển, ngắm san hô, thể thao biển và bảo tàng nghệ thuật dưới nước.

Tại Hòn Xưởng, quy hoạch định hướng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp và khám phá hệ sinh thái. Hòn Gầm Ghì được định hướng phát triển khu nghỉ dưỡng kết hợp giải trí, thể thao lặn biển và safari dưới nước.

Đối với các đảo nhỏ còn lại, quy hoạch định hướng phát triển các sản phẩm du lịch giải trí, khám phá và giáo dục về hệ sinh thái rừng, biển. Các hoạt động dự kiến gồm tham quan, trải nghiệm trên bãi biển và các điểm check-in.

Trong cơ cấu sử dụng đất, đất rừng phòng hộ chiếm diện tích lớn nhất với khoảng 370,97ha, tương đương 88,19% tổng diện tích đất 420,63ha được phân bổ chức năng sử dụng.

Đất dịch vụ du lịch có diện tích 23,5ha, gồm 17,35ha đất dịch vụ du lịch và các diện tích phục vụ trụ sở cơ quan, cây xanh, giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật và bãi cát. Ngoài ra, quy hoạch bố trí 3,78ha đất hạ tầng kỹ thuật phục vụ trụ cáp treo, 17,39ha đất bãi cát, bãi đá và 4,99ha khu vực mặt nước ven bờ dành cho hạ tầng kỹ thuật đầu mối.

Các khu dịch vụ du lịch được định hướng phát triển những công trình như bungalow, khách sạn, nhà hàng, trung tâm hội nghị và spa. Mật độ xây dựng gộp tối đa đối với các dự án khu du lịch, nghỉ dưỡng tổng hợp là 25%.

Phần diện tích nghiên cứu phát triển, xây dựng trên biển khoảng 156,7ha được định hướng bổ sung các dịch vụ du lịch, tham quan, ngắm cảnh và vui chơi giải trí biển. Việc triển khai sẽ tiếp tục được nghiên cứu cụ thể ở các bước tiếp theo, bảo đảm tuân thủ quy định về tài nguyên, môi trường biển, hàng hải, quốc phòng và an ninh.

Về hạ tầng, quy hoạch định hướng tổ chức giao thông thủy kết nối các đảo với nhau và với đất liền, bố trí bến tàu, thuyền, hệ thống phao nổi, đồng thời nghiên cứu từng bước phát triển bến thủy phi cơ tại các đảo phù hợp. Giao thông trên đảo ưu tiên các loại hình xe điện.

Dự báo sau khi hoàn thành khu vực quy hoạch có thể đáp ứng khả năng phục vụ khoảng 6.000 người.﻿

UBND tỉnh An Giang giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát quy hoạch chi tiết và các dự án đầu tư xây dựng trong phạm vi quy hoạch, đồng thời tổ chức công bố công khai và triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa.