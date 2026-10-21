Mâm cơm “phó mặc” cho phục vụ chọn của khách Tây Thụy Điển: Không phở, không bánh mì, ăn xong khen hết lời

Chỉ là những món dân dã như kho quẹt, chân gà đến chả giò, bữa ăn bình dân lại mang đến cho anh chàng một trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ.

Robert Berg, nhà sáng tạo nội dung du lịch và thể hình người Thụy Điển, có một cách khám phá ẩm thực khá đặc biệt khi đến TP.HCM, đó là không tự chọn món mà giao hết cho người phục vụ.

Trong một đoạn clip quay tại quán ăn bình dân với bàn inox, ghế nhựa thấp và ánh đèn đường phố nhộn nhịp về đêm, nam youtuber nhờ bạn nhân viên chọn giúp những món ngon nhất của quán, thay vì gọi phở hay bánh mì như phần lớn du khách nước ngoài thường làm.

Bữa ăn mở đầu bằng kho quẹt, một món không hề dễ làm quen. Đây là món kho đặc quánh, mặn ngọt đậm đà của bữa cơm gia đình Việt, đặc biệt quen thuộc ở miền Nam. Nước mắm và đường được thắng cho sánh lại, rồi thêm tóp mỡ, tôm khô, hành tỏi, tiêu và ớt, nên vị rất đậm và hiếm khi người ta ăn nó một mình. Tộ kho quẹt được mang ra còn sôi liu riu, dọn cùng bầu, súp lơ và đậu bắp luộc, đúng như cách người Việt vẫn ăn. Robert gọi đây là món cơm nhà của người Việt, đồng thời nhận xét rằng vị đậm đà của nó cần thời gian để người nước ngoài quen dần. Nhưng khi chấm miếng rau luộc ngọt thanh vào lớp sốt béo mặn ấy, nam youtuber tỏ ra rất thích thú, như thể sự dè dặt ban đầu tan đi ngay trong một miếng ăn.

photo_2026-10-21_15-30-07-153039.jpg

Có lẽ nhờ vậy mà Robert đủ cởi mở để đón nhận món tiếp theo, một đĩa chân gà, thứ mà người phương Tây hiếm khi dám thử. Nam youtuber bỡ ngỡ lúc đầu, rồi bất ngờ trước lớp da giòn dai và phần sụn sần sật. Điều làm đĩa chân gà trọn vị, theo lời Robert, lại nằm ở chén nước chấm đi kèm, và nam youtuber thốt lên rằng nước chấm có thể cứu được mọi món ăn.

Đến lượt chả giò, Robert không còn phải do dự nữa. Món này còn gọi là nem rán ở miền Bắc, với phần nhân gồm thịt heo xay, mộc nhĩ, miến và cà rốt được cuốn trong lớp vỏ mỏng rồi chiên vàng. Lớp vỏ giòn rôm rốp bọc phần nhân ẩm mềm, cuốn cùng rau sống và chấm nước mắm chua ngọt, đã chinh phục Robert ngay từ miếng cắn đầu tiên. Bữa ăn khép lại bằng bát cơm trắng, thêm vài muỗng kho quẹt và ly trà đá mát lạnh, rồi nam youtuber giơ ngón cái khen bạn phục vụ chọn món quá chuẩn và khuyên du khách đến Việt Nam nên thử cách gọi món này.

Nhìn lại cả mâm cơm, có thể thấy bạn nhân viên đã chọn rất có chủ ý. Món mặn đậm, rau luộc thanh mát, món chiên giòn, món nhắm vui miệng, cơm trắng và nước chấm đều là những thành phần quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt, nên dù là món lạ với khách nước ngoài, cả bữa ăn vẫn mang cảm giác gần gũi và trọn vẹn. Hai món chính tuy khác nhau, một bên mặn mòi dân dã, một bên giòn rụm hấp dẫn, nhưng cùng chung cách ăn rất Việt, nghĩa là luôn đi cùng rau và nước chấm để giữ cân bằng cho bữa cơm.

Chính sự gần gũi ấy cũng khiến nhiều người xem chú ý đến người đứng sau bữa ăn, tức bạn nhân viên giao tiếp bằng tiếng Anh đủ thoải mái để cùng Robert thực hiện cả một thử thách quay video. Từ chi tiết nhỏ này, không ít bình luận cho rằng phục vụ thôi mà nói tiếng Anh cỡ này, và câu nói ấy gợi nhắc đến một thị trường lao động Việt Nam ngày càng khắt khe. Ở các ngành dịch vụ gắn với du lịch, ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp dường như đang được kỳ vọng nhiều hơn trước, nghĩa là người lao động phải chủ động học hỏi để theo kịp. Dĩ nhiên một đoạn clip chưa thể đại diện cho cả thị trường, nhưng nó đủ để người xem nghĩ xa hơn một bữa ăn.

Và có lẽ vì vậy mà bữa cơm vỉa hè này để lại ấn tượng theo cách riêng. Nó không nằm trong danh sách trải nghiệm được chuẩn bị kỹ của du khách, nhưng khi người địa phương chủ động giới thiệu những món mình vẫn ăn hằng ngày, còn người khách sẵn sàng thử điều chưa quen, khoảng cách văn hóa được thu hẹp từ những điều rất nhỏ như một miếng chân gà, một chén kho quẹt hay lời khen dành cho bát nước chấm.