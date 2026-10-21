Bún chửi Ngô Sĩ Liên và bún ngan Nhàn giống nhau đến lạ

Một bên là bún dọc mùng Ngô Sĩ Liên, một bên là bún ngan Nhàn ở ngõ Trung Yên. Không cùng món ăn, nhưng cả hai hàng bún này đều có điểm chung khiến dân mạng nhắc tên: Những câu chuyện ồn ào về thái độ phục vụ, hình ảnh bà chủ có phần nghiêm nghị và nghịch lý vẫn có khách tìm đến thưởng thức.

Nhắc đến những hàng ăn gây tranh cãi ở Hà Nội, bún chửi Ngô Sĩ Liên và bún ngan Nhàn gần như là hai cái tên khó bỏ qua. Cả hai đều từng nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội, từ những đoạn video ghi lại cảnh chủ quán to tiếng đến các bài review khiến người xem vừa tò mò vừa có phần e ngại.

Điều đáng nói là dù mang tiếng không mấy dễ chịu về trải nghiệm phục vụ, hai hàng bún này vẫn có những thực khách tìm đến. Đặt cạnh nhau, dân mạng có thể nhận ra không ít điểm tương đồng thú vị giữa hai địa chỉ ăn uống nổi tiếng này.

Nhắc đến những quán ăn gây tranh cãi ở Hà Nội, bún chửi Ngô Sĩ Liên và bún ngan Nhàn gần như là hai cái tên khó bỏ qua

1. Cùng gắn với danh xưng “bún chửi”, không ít lần gây tranh cãi vì thái độ phục vụ

Bún dọc mùng Ngô Sĩ Liên và bún ngan Nhàn đều nổi tiếng không chỉ nhờ món ăn mà còn bởi những câu chuyện xoay quanh cách chủ quán giao tiếp với thực khách.

Hàng bún dọc mùng trên phố Ngô Sĩ Liên từng gây xôn xao khi những đoạn video ghi lại cảnh bà chủ Hán Kim Thảo nặng lời với khách được lan truyền rộng rãi. Thậm chí, quán từng xuất hiện trên CNN, đưa cái tên “bún chửi” vượt ra ngoài phạm vi những cuộc trò chuyện của thực khách Hà Nội.

Hình ảnh của bà Thảo chủ quán bún chửi Ngô Sĩ Liên từng xuất hiện trên CNN

Trong khi đó, bún ngan Nhàn ở ngõ Trung Yên cũng nhiều lần vướng tranh cãi vì cách phục vụ bị một số thực khách nhận xét là lạnh lùng, cáu gắt. Đầu tháng 1/2026, một thực khách tiếp tục chia sẻ trải nghiệm không hài lòng khi đến quán, cho biết mình gặp khó khăn trong việc gọi món và cảm thấy không thoải mái trước cách trả lời của người bán.

Những câu chuyện như vậy khiến hai hàng bún thường xuyên được đặt cạnh nhau mỗi khi mạng xã hội bàn về những quán ăn có phong cách phục vụ gây tranh cãi.

Bún ngan Nhàn ở ngõ Trung Yên cũng nhiều lần vướng tranh cãi vì cách phục vụ

Tất nhiên, trải nghiệm của mỗi người không hoàn toàn giống nhau. Có thực khách phàn nàn, nhưng cũng có người cho rằng mình không gặp tình huống tương tự hoặc vẫn sẵn sàng quay lại vì hợp khẩu vị.

2. Hai bà chủ có hình ảnh khá tương đồng: Vẻ ngoài lam lũ, gương mặt nghiêm nghị khiến khách mới có phần e dè

Một điểm thú vị khác nằm ở hình ảnh của hai người phụ nữ đứng sau những hàng bún nổi tiếng này.

Qua các video và hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, cả bà Thảo chủ quán bún Ngô Sĩ Liên lẫn bà Nhàn đều mang dáng vẻ của những người phụ nữ đã gắn bó lâu năm với công việc bán hàng. Họ thường xuất hiện giữa nồi nước dùng, những rổ nguyên liệu và nhịp bán hàng liên tục, với phong thái có phần tất bật, ít kiểu cách.

Cả bà Thảo - chủ quán bún Ngô Sĩ Liên lẫn bà Nhàn đều mang dáng vẻ của những người phụ nữ đã gắn bó lâu năm với công việc bán hàng.

Một số video review còn khiến người xem chú ý đến biểu cảm khá nghiêm nghị của hai bà chủ. Không cần nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện, chỉ nhìn gương mặt có phần căng thẳng, nhiều người đã đùa rằng nếu lần đầu bước vào quán, họ có lẽ sẽ phải suy nghĩ thật kỹ trước khi gọi món.

Hai người phụ nữ đều khiến nhiều thực khách "rén ngang" khi gọi đồ

Dĩ nhiên, vẻ mặt nghiêm nghị không đồng nghĩa với việc một người sẽ có thái độ không tốt với khách. Đây chỉ là ấn tượng mà một số người xem rút ra từ những đoạn video trên mạng. Tuy nhiên, khi đặt cạnh danh tiếng vốn có của hai hàng bún, những biểu cảm ấy càng khiến câu chuyện trở nên thú vị và dễ được chia sẻ.

Có lẽ vì vậy mà hình ảnh hai bà chủ không chỉ gắn với món ăn, mà còn trở thành một phần trong câu chuyện nhận diện hai địa chỉ này.

3. Bị bàn tán về thái độ nhưng vẫn có người tìm đến: Sức hút nằm ở đâu?

Đây có lẽ là điểm tương đồng đáng chú ý nhất giữa hai hàng bún.

Bún Ngô Sĩ Liên được biết đến với những bát bún dọc mùng có nhiều thịt, sườn, móng giò hoặc lưỡi. Trong khi đó, bún ngan Nhàn thu hút thực khách nhờ món ngan ăn cùng bún, măng và phần mọc được một số người đánh giá cao.

Dù sở thích ăn uống mỗi người khác nhau, cả hai quán đều có những thực khách tìm đến vì tò mò về danh tiếng, muốn tự mình kiểm chứng những câu chuyện đã xem trên mạng hoặc đơn giản là đã quen với hương vị của quán.

Bún Ngô Sĩ Liên được biết đến với những bát bún dọc mùng có nhiều thịt, sườn, móng giò hoặc lưỡi.

Với một địa chỉ từng xuất hiện trên truyền thông quốc tế như bún Ngô Sĩ Liên, độ nhận diện càng được củng cố qua thời gian. Còn bún ngan Nhàn cũng thường xuyên được nhắc tên trong các video review ẩm thực và những cuộc tranh luận về trải nghiệm ăn uống ở Hà Nội.

Điều này tạo nên một nghịch lý khá thú vị: Một quán ăn có thể được nhắc đến rộng rãi vì những lý do nằm ngoài món ăn, nhưng sự quan tâm ấy không nhất thiết khiến lượng khách lập tức biến mất.

Cận cảnh bát bún ngan Nhàn

Thực tế, việc một quán vẫn có khách không có nghĩa mọi người đều hài lòng với cách phục vụ. Có người đến vì món ăn, có người vì tò mò, có người là khách quen. Ngược lại, cũng có thực khách quyết định không quay lại sau trải nghiệm không như mong đợi.

4. Không gian bình dân, nhịp bán hàng tất bật và trải nghiệm không dành cho tất cả mọi người

Cả hai hàng bún đều mang dáng dấp của những quán ăn bình dân lâu năm, nơi hoạt động bán hàng diễn ra nhanh chóng và người bán phải xử lý nhiều yêu cầu trong cùng một thời điểm.

Ở bún Ngô Sĩ Liên, những bài ghi nhận trước đây từng mô tả cảnh khách ra vào liên tục vào giờ cao điểm, không gian có lúc khá chật và nhịp phục vụ nhanh. Với bún ngan Nhàn, khách cũng có thể gặp tình trạng đông người, chỗ ngồi hạn chế hoặc phải chờ đợi tùy thời điểm.

Không gian quán bún Ngô Sĩ Liên

Chính nhịp bán hàng tất bật ấy, cộng với danh tiếng đã có từ trước, khiến việc đến ăn tại hai quán không chỉ đơn giản là chọn một món bún cho bữa trưa. Với một số người, đó còn là trải nghiệm muốn thử một lần để biết thực tế có giống những gì mình từng xem trên mạng hay không.

Với bún ngan Nhàn, khách cũng có thể gặp tình trạng đông người, chỗ ngồi hạn chế hoặc phải chờ đợi tùy thời điểm.

Tuy nhiên, sự đông đúc hay bận rộn không thể là lý do để bỏ qua trải nghiệm của khách hàng. Một bát bún hợp khẩu vị có thể khiến thực khách quay lại, nhưng cách giao tiếp vẫn là yếu tố quan trọng trong việc tạo dựng thiện cảm và giữ chân khách lâu dài.

Sau cùng, điểm chung giữa bún chửi Ngô Sĩ Liên và bún ngan Nhàn không chỉ nằm ở những câu chuyện gây tranh cãi, mà còn ở cách hai hàng ăn trở thành những cái tên được nhận diện rộng rãi trong đời sống ẩm thực Hà Nội. Và dù danh tiếng có thể khiến người ta tò mò tìm đến, quyết định quay lại hay không vẫn phụ thuộc vào trải nghiệm thực tế của mỗi thực khách.