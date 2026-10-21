Mâm cơm của tiểu thư Hà thành thuê nhà 113 triệu/tháng, đỗ thạc sĩ Ivy League

Những hộp cơm nhà của tiểu thư học giỏi này có 1 điểm chung vô cùng thú vị.

Đó là Chao, tên thật là Nguyễn Châu Anh, sinh năm 2003, cô gái Hà Nội từng gây chú ý trên mạng xã hội với hình ảnh rich kid. Nhưng phía sau những clip đời sống ấy là một hồ sơ học tập khá dày. Theo những gì cô chia sẻ năm 2023, Chao đạt IELTS 8.0 năm 17 tuổi, từng là tình nguyện viên của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, rồi thi đỗ ngành Integrated Design and Media của Đại học New York. Bảng điểm của cô nhiều kỳ liên tiếp toàn điểm A và có tên trong danh sách sinh viên xuất sắc hằng năm của trường. Chao du học tự túc với mức học phí 60.000 USD mỗi năm, hoàn thành chương trình sớm hơn bạn cùng khóa một năm và tốt nghiệp vào mùa hè 2024. Sau đó, cô thông báo đỗ chương trình thạc sĩ tại Đại học Brown, một trường thuộc Ivy League.

Chao cũng từng được chú ý với câu chuyện thuê căn hộ ở Mỹ giá 4.600 USD, tương đương hơn 113 triệu đồng mỗi tháng. Nhưng trong series "100 ngày nấu ăn cho người yêu", hiện cập nhật đến ngày thứ 38, thứ xuất hiện trên bàn ăn của cô gần gũi hơn nhiều: thịt kho, nem rán, bát canh nóng và những hộp cơm inox xếp tầng.

Điểm thú vị khi xem lại các hộp cơm không chỉ nằm ở số lượng món, mà ở cách vài nguyên liệu quen thuộc liên tục quay lại dưới những hình thức khác nhau. Một nguyên liệu có thể góp mặt trong món kho hôm nay, món xào ngày mai, rồi trở thành phần ăn kèm trong một món nước.

Trứng cút là ví dụ rõ nhất. Nó có mặt bên cạnh hoành thánh xá xíu, chìm trong nồi thịt kho, thành một ngăn trứng luộc riêng trong hộp cơm, rồi nằm trong nồi mì cay xúc xích. Đến tô hủ tiếu Nam Vang mà Chao giới thiệu là lần đầu thử nấu, trứng cút tiếp tục xuất hiện cùng tôm, sườn, gan và hành phi. Nguyên liệu không đổi, nhưng mỗi lần lại nằm trong một món khác.Thịt băm cũng đi qua nhiều cách chế biến. Có hôm là phần nhân của nem rán vàng giòn. Có hôm được nấu cùng đậu phụ thành món sốt, hoặc trộn với trứng để làm đĩa trứng chiên thịt. Có hôm, Chao nhào thịt với trứng, hành, hạt nêm và tiêu, vo viên rồi nấu trong sốt cà chua.

Cà chua là nguyên liệu thứ ba hay gặp. Từ bát canh ăn kèm nem rán, canh chua mọc, món thịt viên sốt cà chua đến phần sốt trộn cùng pasta hình nơ, loại quả này đi qua cả những món Việt quen thuộc lẫn món mang phong cách phương Tây. Cà chua bi cũng thường có mặt ở ngăn phụ, đặt cạnh rau luộc hoặc xá xíu.

Món Hoa, món Hàn cũng góp mặt không ít. Có hoành thánh xá xíu xếp trong những tô hoa văn xanh trắng, xá xíu ăn kèm canh kim chi, cá hồi áp chảo ăn với cơm rắc rong biển và nấm xào, cơm trộn Hàn Quốc, hay mì cay xúc xích trứng cút. Ở tập mì cay, cô còn hỏi khán giả có ai mê cay như cô và anh Phúc không.

Món Âu chỉ chiếm phần nhỏ nhưng đủ tạo điểm nhấn: gà popcorn chiên giòn đi cùng pasta nơ sốt cà chua, mì sốt cua, bữa brunch với trứng, thịt xông khói, khoai tây, bơ cuộn hoa và dâu tây. Xen giữa là những món lạ miệng hơn như xà lách cuốn nhân thịt, cơm rang tôm đựng trong nửa quả dứa và tập cơm nấu trong trái dừa.

Sự đa dạng của series còn nằm ở cách nấu, không chỉ ở xuất xứ món ăn. Chỉ trong vài chục hộp cơm, Chao đã đi qua hầu hết những kiểu chế biến quen thuộc của một căn bếp. Có món kho như thịt kho trứng cút, món xào như bò xào hành tây ớt chuông và tôm xào hành, món chiên như nem rán, trứng chiên thịt và gà popcorn, món áp chảo như cá hồi, món luộc như bông cải và cải chíp, món sốt như đậu phụ sốt thịt băm và thịt viên sốt cà chua. Thêm vào đó là những nồi canh, nồi mì, tô bún, tô hủ tiếu cần nấu nước dùng riêng.

Cơm cũng không chỉ là cơm trắng trong ngăn inox: có lúc được rang với tôm trong nửa quả dứa, có lúc nấu ngay trong trái dừa, có lúc đổi thành cơm trộn kiểu Hàn.Thực đơn cũng không chỉ gói gọn trong hộp cơm trưa. Bên cạnh những hộp inox, series có cả bữa brunch bày thành đĩa, tập nấu bún mọc buổi tối và những món mì như mì cay, mì sốt cua, pasta nơ. Từ hộp cơm gia đình đến một đĩa brunch, Chao thay đổi cả món ăn lẫn cách chúng được bày ra trước ống kính.

Hộp cơm của Chao thường có thêm một ngăn dành cho trái cây hoặc món tráng miệng. Xoài, vải, nhãn, anh đào, mận xanh và sữa chua lần lượt xuất hiện cạnh món mặn, rau và canh. Chi tiết nhỏ này giữ cho cấu trúc bữa ăn khá ổn định, dù món chính đổi qua từng ngày. Trong nhiều tập, cô còn hỏi khán giả muốn cô nấu món gì vào hôm sau.

Nhìn chung, bữa cơm nhà của Chao là kiểu bữa ăn cân đối và quen mắt. Hộp cơm gần như luôn có đủ cơm, món mặn, rau hoặc canh và một ngăn trái cây, nên dù thực đơn đổi liên tục, người xem vẫn nhận ra ngay đó là một bữa cơm gia đình. Phần lớn món vẫn là món Việt dễ nấu như thịt kho, nem rán, canh chua, bò xào, trong khi món Hoa, Hàn, Âu chỉ xen vào vài ngày để đổi gió. Những tập tốn công hơn như hủ tiếu Nam Vang, cơm rang trong quả dứa hay cơm nấu trong trái dừa xuất hiện thưa, đúng kiểu thỉnh thoảng làm điểm nhấn chứ không thành thực đơn thường ngày.

Ở ngày thứ 38, Chao giới thiệu món trứng ngâm tương ăn cùng hành lá và hành tây. Theo kế hoạch ban đầu, series còn 62 ngày nữa mới đến mốc 100.