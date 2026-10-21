Heineken 0.0 CLUB cập bến Metro Bến Thành: Sân chơi kết nối pickleball ngay giữa dòng chuyển động đô thị

Nối tiếp thành công rực rỡ tại Thiso Mall, chuỗi trải nghiệm pickleball Heineken 0.0 CLUB tiếp tục hành trình lan tỏa tinh thần "Sảng khoái kết nối, mọi lúc mọi nơi". Trong hai ngày 17 - 18/10/2026, tọa độ dừng chân tiếp theo chính là ga Metro Bến Thành - nút giao của dòng chảy đô thị sôi động tại TP.HCM.

Giữa những nhịp di chuyển vội vã thường nhật, Heineken 0.0 CLUB mở ra một không gian trải nghiệm pickleball độc đáo như một điểm dừng giao thoa giữa chuyển động đô thị cùng nhịp sống năng động cho người trẻ.

Không gian trải nghiệm thu hút sự quan tâm của đông đảo hành khách dừng chân tại ga Metro Bến Thành (Ảnh: Heineken)

Nhập trận ngẫu hứng, mở kết nối bất ngờ ngay lòng đại lộ ngầm

Ngay tại khu vực Gate 1 - Ga Metro Bến Thành, Heineken 0.0 đã kiến tạo một không gian pickleball đầy phá cách và tràn ngập năng lượng. Không cần đặt sân hay chuẩn bị trước, hành khách đi metro hay người qua đường đều có thể ghé vào sân, cầm vợt và bắt đầu giao lưu.

Sự kết hợp giữa nhịp sống đô thị hiện đại của ga tàu điện ngầm và trải nghiệm pickleball tại Heineken 0.0 CLUB đã minh chứng cho tinh thần "Sảng khoái kết nối, mọi lúc mọi nơi" mà Heineken 0.0 hướng tới. Kết nối có thể diễn ra ở bất kỳ đâu, vào bất kỳ lúc nào – dù là trên hành trình di chuyển thường ngày.

Hành trình trải nghiệm độc đáo và bùng nổ năng lượng

Tại Heineken 0.0 CLUB - Ga Metro Bến Thành, người tham gia được hòa mình vào một hành trình trải nghiệm mới lạ nhưng cũng đầy thú vị như: Chụp hình check-in, đánh pickleball giao lưu cùng bạn mới, chơi board game, và còn nhiều trải nghiệm thử thách kết nối thú vị. Dù là các trận đấu đôi tiêu chuẩn hay những pha bóng đầy tiếng cười cùng chiếc vợt khổng lồ, mỗi lượt chạm vợt đều là một khởi đầu cho những tình bạn mới.

Sau những phút giây "cháy" hết mình trên sân, quầy 0.0 Bar là điểm dừng chân lý tưởng. Tại đây, người chơi cùng thưởng thức hương vị đại mạch êm mượt, mát lạnh với 0.0% độ cồn của Heineken 0.0, thư giãn cùng các bộ Board Game thú vị và tiếp tục nối dài những câu chuyện giao lưu.

Sự xuất hiện của Trang Pháp, Emily cùng những màn trình diễn âm nhạc cực cháy càng làm bùng nổ không khí tại Ga Metro Bến Thành, biến nơi đây thành một "khán đài" sôi động - nơi mọi người cùng hòa mình vào tinh thần kết nối sảng khoái.

Những màn giao hữu Pickleball đầy thú vị giữa khách mời đặc biệt Trang Pháp, Emily và khán giả, kết hợp cùng các trò chơi để tìm ra chủ nhân của các phần quà độc quyền từ Heineken 0.0 đã đẩy cảm xúc của người tham gia lên cao trào và từ đó, hàng loạt khoảnh khắc đáng nhớ đã được ghi lại.

Ga Metro Bến Thành – Điểm dừng chân rực rỡ, hành trình vẫn tiếp diễn

Chỉ trong 2 ngày cuối tuần, Heineken 0.0 CLUB tại Ga Metro Bến Thành đã đón tiếp hàng ngàn lượt khách tham quan và trao tận tay người chơi rất nhiều phần quà hấp dẫn. Song hành cùng cộng đồng yêu thể thao và phong cách sống năng động, Heineken 0.0 đã và đang song hành cùng Pickleball, trở thành phương thức giao lưu kết nối được ưa chuộng của những người trẻ giữa dòng chảy đô thị. Chuỗi trải nghiệm pickleball Heineken 0.0 CLUB tại Ga Metro Bến Thành khép lại với muôn vàn kỉ niệm đẹp, hứa hẹn mở ra những tọa độ bùng nổ tiếp theo của Heineken 0.0 Club trong thời gian tới! Hãy cùng đón chờ trạm dừng chân tiếp theo của hành trình kết nối sảng khoái Heineken 0.0 CLUB giữa lòng thủ đô Hà Nội vào ngày 24-25/10/2026.

*Người dưới 18 tuổi không được sử dụng rượu, bia. Đã sử dụng rượu, bia thì không lái xe.

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