Phát hiện nơi đón ánh nắng đầu tiên của Việt Nam: Đi bộ hơn 11km mới tới được, nước trong đến nỗi bóng tàu in rõ dưới nền cát

Cách trung tâm Nha Trang khoảng 90 km về phía Bắc, bán đảo này gây ấn tượng bởi làn nước xanh ngọc nhìn thấu tận đáy, những ghềnh đá nâu xếp lớp và các làng chài sống nhờ nghề nuôi tôm hùm, cá bớp.

Giữa vịnh biển yên ả, một chiếc tàu cá sơn xanh đỏ neo lặng lẽ, bên cạnh là chiếc thúng chai nhỏ trôi hờ trên mặt nước. Nhìn từ trên cao, nước trong đến mức bóng con tàu in rõ xuống nền cát dưới đáy, cách thân tàu cả một khoảng xa, khiến chiếc thuyền trông như đang lơ lửng giữa không trung. Phía xa, những ghềnh đá lớn nhô lên khỏi mặt nước, tạo nên một khung cảnh đẹp đến mức nhiều người nhìn qua cứ ngỡ là cảnh dựng hay hiệu ứng đồ họa.

Thực tế, đó là khung cảnh có thật ở Đầm Môn, một bán đảo thuộc vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa, nơi từ lâu đã được nhắc đến như một vùng biển trong xanh và còn giữ được nét hoang sơ.

Bí quyết nằm ở địa hình. Đầm Môn được những ngọn núi cao hàng trăm mét bao bọc gần như bốn phía. Nhờ lớp "tường chắn" từ núi non, vùng nước này kín gió và quanh năm ít sóng lớn, mặt biển vì thế luôn êm như một chiếc đầm. Khi biển lặng, cát và phù sa ít bị khuấy lên, nước giữ được màu xanh ngọc đặc trưng. Vào những ngày nắng đẹp, ở các bãi cạn ven bờ, du khách có thể nhìn thấy đáy biển, đàn cá bơi lượn và cả bóng của những chiếc thuyền in trên nền cát trắng.

Điều kiện tự nhiên ấy còn từng thu hút sự chú ý của các nhà quy hoạch. Khi đặt vấn đề xây dựng cảng trung chuyển quốc tế ở vịnh Vân Phong, các chuyên gia từng đánh giá Đầm Môn là khu vực có điều kiện hiếm có dọc đường bờ biển Việt Nam, nhờ độ sâu tự nhiên khoảng 20 m ở phần luồng và thế được núi che chắn.

Đầm Môn nằm ở đâu và đi như thế nào?

Đầm Môn nằm trong vịnh Vân Phong, thuộc khu vực bán đảo Hòn Gốm. Trước đây, vùng đất này thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh. Từ ngày 1/7/2025, xã Vạn Thạnh được sắp xếp lại cùng xã Vạn Thọ và xã Đại Lãnh cũ thành xã Đại Lãnh, một trong năm xã mới của huyện Vạn Ninh trước đây. Bán đảo có khoảng 20 hòn đảo lớn nhỏ, hàng chục bãi tắm và những mảng rừng nguyên sinh phủ xanh sườn núi. Riêng vùng nước Đầm Môn rộng khoảng 9 km², nằm trong lòng vịnh Vân Phong, một vịnh rộng lớn và được che chắn tự nhiên.

Muốn đến đây, du khách xuất phát từ trung tâm Nha Trang, chạy theo Quốc lộ 1A về hướng Bắc quãng đường khoảng 90 đến 94 km, mất chừng 2 giờ. Khi đi gần đến biển Đại Lãnh, du khách rẽ phải để vào bán đảo. Dọc đường, những đồi cát trắng nối tiếp nhau và biển xanh thấp thoáng phía xa khiến cung đường này được nhiều người đánh giá là một trong những cung đường đẹp của miền Trung, rất hợp với những ai thích đi xe máy và ngắm cảnh. Việc đi lại cũng thuận tiện hơn trước nhờ tuyến đường từ Quốc lộ 1 vào bán đảo, dài khoảng 14 km với vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, được thông xe kỹ thuật từ năm 2023.

Nơi đón ánh nắng đầu tiên trên đất liền, và quãng hơn 11 km đi bộ

Mũi Đôi nằm trên chính bán đảo Hòn Gốm này. Đây là điểm cực Đông trên đất liền của Việt Nam, một trong bốn điểm cực của cả nước, tức nơi nhận ánh nắng đầu tiên mỗi ngày trên phần đất liền. Cùng với Hòn Đầu, nơi này đã được Bộ Văn hóa công nhận là danh thắng cấp quốc gia từ năm 2005.

Nhưng từ làng Đầm Môn ra tới mốc thì không có đường cho xe. Khách phải đi bộ chừng 3 km qua những đồi cát ven biển, rồi khoảng 8 km đường rừng, nghỉ đêm ở Bãi Rạng, sau đó khoảng 4h sáng mới đi tiếp 500 m cuối cho kịp bình minh. Cộng lại là hơn 11 km, và đoạn sát mốc phải bám dây cùng thang để xuống.

Nghĩa là cảnh bóng tàu in dưới nền cát và điểm cực Đông là hai nơi khác nhau. Cái trước nằm ngay vùng nước quanh làng, xe chạy tới được. Cái sau phải đi bộ hai ngày một đêm.

Nhưng du khách hãy lưu ý rằng Mũi Đôi chưa nằm trong danh sách tour tuyến chính thức, khu vực không có đơn vị quản lý, không có hướng dẫn viên và cũng không có lực lượng cứu hộ. Tháng 9/2019 từng có một sinh viên tử vong và một người mất tích khi lên thuyền trở về. Theo khuyến cáo của Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa, người có bệnh tim hoặc thần kinh, người đi lại khó và trẻ nhỏ thì không nên đi, còn ai thể lực hạn chế thì nên chọn đường thuyền thay vì đi bộ. Dọc tuyến nên có người địa phương dẫn đường, và phải mang đủ nước cùng chất điện giải.

Làng chài yên bình và những điểm đáng ghé

Quanh vùng nước trong vắt ấy là những làng chài yên ả, Đầm Môn có hơn 3.000 dân sinh sống, chủ yếu bằng nghề nuôi tôm hùm và cá bớp. Trên mặt biển, những ô lồng bè và tàu đánh cá nhỏ là hình ảnh quen thuộc, còn chiếc thúng chai tròn trong khung hình chính là phương tiện đi lại và đánh bắt gần bờ của ngư dân. Với người dân nơi đây, mặt biển trong xanh không chỉ để ngắm cho đẹp mà còn là ao nuôi, là sinh kế gắn bó qua nhiều thế hệ.

Nếu muốn ngắm trọn vẻ đẹp của vịnh, du khách có thể leo lên đồi cát cao ở Đầm Môn Thượng, nơi tầm nhìn mở rộng ra toàn cảnh vịnh Vân Phong. Từ đây đi tiếp đến làng Xuân Đừng, còn gọi là Sơn Đừng, du khách sẽ gặp một bãi tắm nước trong, thích hợp để ngắm cảnh và tắm biển. Với những ai muốn tìm chút tĩnh lặng, chùa Thiên Ân là điểm dừng chân đáng nhớ. Ngôi chùa nằm trên ngọn đồi nhô ra phía vịnh và được nhắc đến với thế tứ giác vàng, khi cả bốn mặt đều hướng ra biển. Còn Mũi Đôi thì nằm ở cuối tuyến đi bộ nói trên, nên đó là một chuyến riêng chứ không phải điểm ghé ngang trong ngày.

Vịnh Vân Phong

Bãi Sơn Đừng

Chùa Thiên Ân

Hoạt động phổ biến nhất ở Đầm Môn là tắm biển, thuê thuyền đi quanh các đảo và lặn ngắm san hô. Hệ sinh thái dưới nước ở đây khá đa dạng, với nhiều rạn san hô nhiều màu sắc. Những ai yêu nhiếp ảnh sẽ có rất nhiều góc hình đẹp, từ ghềnh đá, bãi cát, làng chài cho đến những chiếc thuyền neo giữa vịnh, và nhiều bạn trẻ còn chọn đây làm điểm cắm trại khi đi phượt. Về ẩm thực, hải sản tươi là điểm hấp dẫn nhất của vùng biển này. Du khách nên hỏi người dân về những loại hải sản theo mùa và thỏa thuận giá cả trước khi dùng bữa để tránh những phiền toái không đáng có.

Lưu ý trước khi lên đường

Dù đường vào bán đảo đã thuận tiện hơn, dịch vụ dọc đường vẫn còn thưa, nên du khách nên đổ đủ xăng và mang theo nước uống, đồ ăn nhẹ ngay từ lúc xuất phát. Kem chống nắng, mũ nón và giày dép chống trơn cũng rất cần thiết khi di chuyển trên những ghềnh đá. Nếu muốn cắm trại hay ở lại qua đêm, hãy liên hệ trước với người dân hoặc cơ sở lưu trú, vì dịch vụ ở đây chưa dày đặc như các khu du lịch trung tâm.

Trước khi xuống nước hoặc đi thuyền, du khách nên hỏi người dân địa phương về tình trạng sóng, gió và thời tiết. Giá thuê thuyền, lịch lặn ngắm san hô và nơi lưu trú cũng cần được xác nhận từ trước chuyến đi. Quan trọng hơn cả, mỗi người cần giữ ý thức bảo vệ môi trường biển, không xả rác, không dẫm đạp san hô và không làm hư hại lồng bè của người dân.

Nhắc đến Khánh Hòa, nhiều người thường nghĩ ngay đến những bãi biển đông khách và các khu nghỉ dưỡng sôi động ở Nha Trang. Nhưng chỉ cần đi thêm gần 100 km về phía Bắc, Đầm Môn sẽ cho thấy một diện mạo hoàn toàn khác của biển miền Trung, với mặt nước lặng, núi non bao quanh và những chiếc thuyền chài neo trên nền nước xanh trong.