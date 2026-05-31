Đi mệt đến mức phải "lết" cát, bãi biển cách Nha Trang 49km này lại khiến khách Tây thảng thốt: "Đẹp nhất Việt Nam!"

Lội bộ xa tít tắp ra giữa biển mà nước mới tới hông, toạ độ "tả tơi" đe dọa soán ngôi mọi bãi tắm Nha Trang hè này.

Gần đây, cộng đồng mạng đang rầm rộ truyền tay nhau đoạn video của một du khách nước ngoài ghi lại khung cảnh một bãi biển sở hữu làn nước xanh trong vắt đến ngỡ ngàng. Không giấu nổi sự phấn khích, nam du khách này đã mạnh dạn tuyên bố: "Đây chính là bãi biển đẹp nhất Việt Nam!"

Nơi khiến vị khách Tây thảng thốt ấy không phải là một hòn đảo hoang sơ xa xôi nào đó, mà chính là Dốc Lết – một bãi biển nằm tại thị xã Ninh Hòa, cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 49 km.

Từ một "viên ngọc ẩn" vốn chỉ quen mặt với người dân địa phương và dân phượt, Dốc Lết bỗng chốc phủ sóng dày đặc trên TikTok, Facebook và Instagram. Hàng loạt bài đăng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác đang đe dọa biến tọa độ có cái tên nghe đầy "tả tơi" này thành điểm check-in hot nhất, sẵn sàng soán ngôi những bãi tắm sầm uất ở trung tâm Nha Trang trong mùa hè năm nay.

Giải mã sức hút: Tên nghe rã rời nhưng bước ra là thiên đường

Tại sao một bãi biển cách khá xa trung tâm lại đột ngột tạo nên cơn sốt? Câu trả lời nằm ở sự đối lập cực kỳ thú vị giữa cái tên nhọc nhằn và những trải nghiệm thị giác đỉnh cao mà nơi này mang lại.

Sự thật về cái tên khiến ai cũng "thở dốc"

Nhiều du khách lần đầu nghe tên Dốc Lết đều không khỏi tò mò. Theo người dân bản địa, ngày xưa khu vực này bị che chắn bởi những cồn cát trắng khổng lồ. Để chạm được chân xuống nước biển, người ta phải trèo đèo lội suối, lún sâu trong lớp cát mềm dưới cái nắng miền Trung. Hành trình vất vả đến mức đôi chân rã rời, bước không nổi mà phải "lết" từng nhịp. Cái tên Dốc Lết ra đời từ sự tả tơi đó và gắn chặt với vùng đất này cho đến tận bây giờ. Dù hiện tại đường sá đã rải nhựa phẳng lỳ, cái tên độc lạ này vẫn là một thỏi nam châm thu hút sự chú ý.

Đặc sản "biển không đáy" và màu nước pha lê

Điều khiến Dốc Lết viral mạnh mẽ nhất chính là thềm cát nông thoai thoải hiếm có. Ở nhiều vị trí, bạn có thể lội bộ xa tít tắp ra khỏi bờ, xa đến mức tưởng chừng đang đứng giữa đại dương, nhưng mực nước thực chất vẫn chỉ lấp xấp ngang đầu gối hoặc ngang hông. Đặc điểm kỳ lạ này biến Dốc Lết thành "bể bơi khổng lồ" an toàn tuyệt đối cho những gia đình có trẻ nhỏ.

Thêm vào đó, mặt nước ở đây trong đến mức phản chiếu rõ nền trời, chia thành nhiều dải màu tuyệt đẹp: xanh ngọc nhạt sát bờ và chuyển dần sang xanh thẳm khi ra xa. Không ít người ngỡ ngàng thốt lên: "Không nghĩ ở Việt Nam lại có màu nước trong veo như Maldives thế này!"

Trong khi trung tâm Nha Trang luôn sôi động từ sáng tới đêm, Dốc Lết lại chiêu đãi du khách một nhịp sống chậm rãi. Chưa bị thương mại hóa quá mức, bãi biển vẫn giữ trọn nét nguyên sơ với hàng dương xanh rì rào, mặt biển rộng lớn và không khí tĩnh lặng – thứ mà bất cứ ai cũng khao khát để "đổi gió" sau những ngày làm việc căng thẳng.

Cẩm nang "phá đảo" Dốc Lết: Đi mùa nào, chơi gì và ăn gì?

Nếu đã "cuồng chân" và muốn tự mình kiểm chứng vùng biển này, đây là những bí kíp bạn bắt buộc phải lưu lại:

Thời điểm vàng để "sống ảo"

Nên đi: Khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9 hằng năm (đặc biệt là tháng 3 đến tháng 8). Lúc này trời quang mây tạnh, nắng vàng ươm giúp màu nước biển lên hình xanh ngắt. Biển cực êm, hoàn hảo để tắm, chèo SUP, đi cano hoặc thử thách nhảy dù trên biển để ngắm trọn vẹn vịnh Ninh Hòa từ trên cao.

Cần tránh: Tháng 10 đến tháng 12. Đây là mùa gió chướng, sóng lớn và nước biển khá lạnh, không phù hợp để lội bộ hay tắm biển.

Tuyệt đỉnh ẩm thực: Không chỉ có hải sản!

Đến Dốc Lết mà bỏ qua ẩm thực bản địa thì coi như phí nửa chuyến đi. Nằm gần các làng chài, hải sản ở đây (tôm, ghẹ, mực, sò, nhum) luôn giữ được độ tươi giòn sần sật vì được chế biến ngay sau khi ghe cập bờ.

Bên cạnh đó, thị xã Ninh Hòa còn là "thủ phủ" của những món ăn gây thương nhớ:

Nem nướng Ninh Hòa: Đặc sản trứ danh! Nem làm từ thịt heo tươi quết nhuyễn, nướng xèo xèo trên than hồng, cuốn cùng bánh tráng chiên giòn, khế chua, chuối chát và chấm ngập trong loại nước sốt đậu phộng thịt băm béo ngậy.

Bánh căn mực & Bún cá dầm sứa: Thưởng thức những chiếc bánh căn nóng hổi với nguyên con mực sữa ngọt lịm xèo xèo trên khuôn đất nung chắc chắn sẽ đánh gục vị giác của mọi thực khách khó tính nhất.

Di chuyển dễ dàng, chỉ cần “xách balo lên là đi”

Từ trung tâm Nha Trang: Bạn chỉ cần thuê một chiếc xe máy hoặc ô tô, chạy dọc theo Quốc lộ 1A khoảng 49 km là tới thẳng bãi biển.

Từ các tỉnh xa: Bay đến sân bay Cam Ranh, sau đó bắt taxi hoặc xe dịch vụ chạy thẳng đến khu vực Dốc Lết (khoảng 85km). Xung quanh Dốc Lết hiện nay đã có rất nhiều homestay và khách sạn nhỏ xinh do chính người dân địa phương vận hành, giá cả cực kỳ dễ chịu.

Không cần quảng bá rầm rộ, chính làn nước xanh như ngọc, bãi cát thoai thoải lội mãi không ngập đầu và thế giới ẩm thực phong phú đã tự "hữu xạ tự nhiên hương". Hãy nhanh chóng lên lịch đến Dốc Lết ngay mùa hè này trước khi nơi đây trở nên quá đông đúc!