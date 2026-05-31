Hội chị em rỉ tai nhau món "sủi cảo tà đạo": Giòn ngọt thanh mát, ăn nhiều mà dáng vẫn đẹp, eo vẫn thon

Bí quyết làm sủi cảo "không vỏ" siêu low-carb từ bắp cải, giúp chị em ăn ngon miệng, nhẹ bụng lại giữ dáng cực đỉnh.

Giảm cân luôn là một cuộc chiến trường kỳ, và kẻ thù lớn nhất của chúng ta chính là những cơn thèm tinh bột vô tội vạ. Ai là tín đồ của món sủi cảo hay há cảo sần sật, đậm đà thì chắc đều hiểu cảm giác "thèm đến phát điên" nhưng nhìn lớp vỏ bột mì dày cộp lại đành ngậm ngùi quay đi. Nếu bạn cũng đang loay hoay tìm một món ăn vừa thỏa mãn cơn thèm, vừa thanh mát nhẹ bụng cho những ngày siết mỡ, thì công thức "sủi cảo tà đạo" dưới đây chính là chân ái.

Thay vì dùng vỏ bánh truyền thống đầy tinh bột, chúng ta sẽ tận dụng bắp cải ngọt lịm để bọc lấy phần nhân nấm đậu thơm lừng. Sự kết hợp này mang đến một trải nghiệm ẩm thực hoàn toàn mới: Cắn một miếng, vị ngọt tự nhiên của rau thanh mát hòa quyện cùng vị béo bùi của nhân, ăn hoài không ngán mà chẳng sợ tăng một gram mỡ thừa nào.

Chiếc "vỏ bánh" kỳ diệu từ bắp cải

Để món ăn này đạt điểm mười chất lượng, bí quyết nằm ở việc chọn loại bắp cải. Thay vì bắp cải trắng thông thường, chị em hãy lùng mua loại bắp cải trái tim (hay còn gọi là bắp cải dẹt, ngọt và mềm hơn). Loại rau này được ví như một "kho báu" ẩm thực bởi kết cấu lá mỏng dai, vị ngọt thanh tự nhiên và cực kỳ mọng nước.

Khi đem làm vỏ cuốn, nó không chỉ giúp giảm lượng calo xuống mức tối thiểu mà còn giữ cho món ăn một màu xanh mướt mắt, nhìn là muốn ăn ngay. Để chuẩn bị, chúng ta chỉ cần cắt bỏ phần gốc cứng, nhẹ tay tách từng phiến lá bắp cải ra sao cho không bị rách. Bắc một nồi nước sôi, thả lá bắp cải vào chần sơ khoảng mười lăm giây cho lá mềm ra và có độ dẻo rồi vớt ngay ra đĩa, để ráo nước. Việc chần sơ này giúp lá bắp cải dễ cuốn hơn, không bị gãy khi chúng ta gói nhân.

Phần nhân "vạn người mê" đậm đà hương vị tự nhiên

Hồn cốt của món sủi cảo này nằm ở phần nhân chay thanh đạm nhưng cực kỳ đưa miệng, được kết hợp từ các loại nấm và đậu hũ để đảm bảo đủ chất xơ lẫn protein. Nguyên liệu cần có gồm một trăm năm mươi gram đậu hũ rán (đậu hũ bi hoặc đậu hũ miếng đều được), sáu cây nấm hương tươi, 60 gram nấm đùi gà mini (hoặc nấm hải sản), nửa củ cà rốt, một đoạn cần tây và một ít gừng băm nhỏ.

Với đậu hũ rán, bạn hãy luộc sơ trong nước sôi khoảng hai phút để loại bỏ bớt phần dầu mỡ thừa, sau đó vớt ra, vắt thật ráo nước rồi dùng tay xé thành những miếng nhỏ liti. Các loại nấm, cà rốt và cần tây sau khi rửa sạch thì đem cắt hạt lựu nhỏ đồng đều.

Khi nguyên liệu đã sẵn sàng, hãy bắc chảo lên bếp, cho vào một chút dầu ăn rồi phi thơm gừng băm và cà rốt trước. Tiếp đến, trút toàn bộ nấm vào chảo, nêm một chút muối rồi đảo nhanh tay. Một mẹo nhỏ là sau khi đảo đều, bạn hãy dàn phẳng nấm ra mặt chảo và để nguyên vài chục giây không lật, giúp nấm xém vàng và dậy mùi thơm nức mũi.

Lúc này, hãy trút phần đậu hũ xé nhỏ vào, nêm thêm một thìa canh nước tương, đảo đều cho ngấm gia vị. Để nhân bánh không bị khô và có độ mềm mượt, bạn hãy đổ vào chảo một chút nước dùng rau củ, đun liu riu cho đậu hũ hút trọn phần nước ngọt này. Khi nước trong chảo cạn bớt thì tắt bếp, rắc một chút tiêu xay và một thìa cà phê dầu mè vào trộn đều là chúng ta đã có phần nhân thơm nức, béo bùi.

Khéo tay gói bánh và bí quyết rán giòn rụm

Công đoạn gói bánh thực ra dễ hơn làm sủi cảo truyền thống rất nhiều. Bạn trải phẳng lá bắp cải đã chần lên thớt, dùng dao cắt bỏ bớt phần sống lá dày ở giữa nếu cần để lá phẳng hơn. Múc một thìa nhân đặt vào chính giữa lá bắp cải, sau đó gấp hai mép bên hông lại rồi cuộn tròn từ dưới lên trên giống như cách chúng ta cuốn nem hay cuốn diếp. Để cố định miếng bánh và tạo độ giòn khi rán, chúng ta sẽ pha một bát nước bột mì loãng gồm ba mươi gram bột mì và sáu mươi gram nước lọc, khuấy thật đều cho không bị vón cục.

Lấy từng chiếc cuốn bắp cải nhúng nhẹ phần mép gấp vào bát bột mì để tạo độ dính. Tiếp theo, làm nóng một chiếc chảo chống dính với một chút xíu dầu ăn, xếp từng chiếc bánh vào chảo với mặt có mép gấp quay xuống dưới trước. Việc này giúp phần bột mì chín cố định, giữ cho chiếc bánh vuông vắn không bị bung ra. Bạn chỉ cần rán ở lửa vừa cho đến khi mặt dưới chuyển màu vàng xém, giòn rụm thì lật mặt còn lại, rán thêm một chút là có thể gắp ra đĩa.

Thưởng thức thành quả và công thức nước chấm "thần thánh"

Món bắp cải cuộn rán này sẽ bùng nổ hương vị hơn gấp bội nếu được chấm kèm một bát nước sốt chua cay kích thích vị giác. Công thức pha nước chấm vô cùng đơn giản: Trộn đều một thìa canh nước tương, một thìa cà phê giấm tiều (giấm thơm), một thìa cà phê dầu ớt và một thìa cà phê mè rang chín.

Khi thưởng thức, cắn ngập răng một miếng bắp cải cuộn, bạn sẽ cảm nhận được ngay sự tương phản thú vị. Lớp vỏ bắp cải bên ngoài vừa có độ giòn nhẹ ở phần cháy xém, vừa giữ được vị ngọt thanh, mọng nước đặc trưng của rau tươi. Phần nhân bên trong nóng hổi, nấm sần sật bùi bùi quyện cùng đậu hũ mềm mọng, đậm đà gia vị. Chấm thêm chút nước sốt chua cay mặn ngọt, món ăn bỗng trở nên cuốn hút lạ kỳ, khiến bạn cứ muốn gắp hết miếng này đến miếng khác.

Điều tuyệt vời nhất là sau khi ăn xong một đĩa đầy ụ, bụng bạn vẫn nhẹ tênh, không có cảm giác đầy ứ hay nặng nề của tinh bột. Một món ăn vừa ngon, vừa đẹp mắt, lại cực kỳ lành mạnh cho vóc dáng như thế này thì hội chị em còn chần chừ gì mà không vào bếp trổ tài ngay thôi!