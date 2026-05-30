Đưa cảnh Nobita ngồi ghế nhựa ăn cơm tấm lên phim, ê-kíp Doraemon hé lộ nguyên nhân viết sai tên đặc sản Việt

Không chỉ xuất hiện thoáng qua, Việt Nam còn trở thành bối cảnh chính trong tập phim đặc biệt mới của Doraemon. Từ ẩm thực, trang phục truyền thống đến các danh lam thắng cảnh nổi tiếng đều được lồng ghép khéo léo, tạo nên cơn sốt với cộng đồng người hâm mộ.

Sau hàng chục năm đồng hành cùng chú mèo máy Doraemon qua những chuyến phiêu lưu kỳ thú, người hâm mộ Việt Nam lần đầu tiên được chứng kiến dải đất hình chữ S xuất hiện chính thức trong loạt phim hoạt hình kinh điển này.

Mới đây, Đài truyền hình TV Asahi (Nhật Bản) công bố tập phim đặc biệt lấy bối cảnh tại Việt Nam, đưa nước ta trở thành quốc gia thứ ba ngoài Nhật Bản được nhóm bạn Nobita ghé thăm, sau Thái Lan và Tây Ban Nha.

Được xem như món quà dành tặng khán giả nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi, tập phim cũng đánh dấu một trong những lần hiếm hoi Việt Nam trở thành bối cảnh chính trong một tác phẩm anime nổi tiếng của Nhật Bản. Theo thống kê từ Socialite, tập phim nhanh chóng lọt Top 10 chủ đề và từ khóa thịnh hành tuần qua với gần 50.000 lượt thảo luận, cho thấy sức hút mạnh mẽ của Doraemon đối với khán giả Việt Nam.

Tập phim đặc biệt mang tên “Món quà là chuyến du lịch ở Việt Nam” được thực hiện nhân dịp sinh nhật của Shizuka. Sau khi cô bé bày tỏ mong muốn được đặt chân tới Việt Nam, Nobita đã nhờ Doraemon giúp biến điều ước ấy thành món quà sinh nhật bất ngờ. Tuy nhiên, kế hoạch suýt đổ bể khi cả nhóm phát hiện bảo bối cánh cửa thần kỳ đang được mang đi sửa chữa. May mắn thay, với sự giúp đỡ của Dorami, Nobita và Shizuka vẫn có thể thực hiện chuyến hành trình đáng nhớ bằng những bảo bối khác.

Theo trailer được công bố, điểm dừng chân đầu tiên của nhóm bạn là hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Khán giả tiếp tục được theo chân Doraemon khám phá vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Trước khung cảnh hùng vĩ nơi đây, Shizuka và Nobita không giấu được sự thích thú và choáng ngợp.

Hành trình sau đó đưa cả nhóm tới Bưu điện TP.HCM giữa nhịp sống sôi động của thành phố. Những con phố tấp nập, rực rỡ sắc màu được tái hiện sinh động qua nét vẽ anime, trước khi cả nhóm cùng lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm trước công trình mang đậm dấu ấn lịch sử này.

Trong khi Shizuka và Dorami tham quan cầu Rồng (Đà Nẵng), Dorami giới thiệu nơi đây được mệnh danh là “thành phố của những cây cầu” nhờ sở hữu nhiều công trình kiến trúc độc đáo. Ở một diễn biến khác, Nobita và Doraemon tranh thủ “đánh lẻ” để thưởng thức loạt món ăn quen thuộc như cơm tấm, bánh mì hay trà ổi. Hình ảnh quán ăn vỉa hè với những chiếc ghế nhựa nhỏ, dòng xe máy đông đúc cùng nhịp sống phố thị nhộn nhịp mang lại cảm giác gần gũi với khán giả Việt.

Điểm dừng chân cuối cùng của cả nhóm là Hội An với lễ hội đèn hoa đăng lung linh sắc màu. Tại đây, Doraemon và các bạn tiếp tục khám phá ẩm thực địa phương với cao lầu, mì Quảng, cơm gà, hoành thánh chiên hay bánh tráng nướng. Nhiều khán giả nhận xét ê-kíp sản xuất đã tái hiện các chi tiết rất chỉn chu và đậm chất Việt Nam: từ những bộ bàn ghế nhựa ven đường, dòng sông Hoài thơ mộng, những chiếc đèn lồng rực rỡ cho tới các căn nhà sơn vàng đặc trưng của phố cổ Hội An.

Ngay sau khi trailer được công bố, cộng đồng mạng Việt Nam bày tỏ sự thích thú và tự hào khi hàng loạt danh lam thắng cảnh, địa danh nổi tiếng của đất nước xuất hiện sinh động dưới phong cách anime đặc trưng của Doraemon. Bên cạnh bối cảnh du lịch, tập phim còn khéo léo lồng ghép nhiều yếu tố văn hóa Việt Nam. Shizuka và Dorami xuất hiện trong tà áo dài truyền thống, trong khi Doraemon và Nobita đội nón lá khi tham quan các địa điểm nổi tiếng.

Ẩm thực Việt Nam cũng được đưa vào câu chuyện thông qua chi tiết “bánh mì phiên dịch” - phiên bản mang phong cách Việt của bảo bối giúp hiểu mọi ngôn ngữ vốn quen thuộc trong Doraemon.

Một trong những chi tiết nhận được nhiều lời khen từ khán giả là hình ảnh biểu tượng chữ “S” kèm hai dấu chấm đại diện cho Hoàng Sa và Trường Sa xuất hiện tinh tế trên biển hiệu của một cửa hàng áo dài. Nhiều ý kiến cho rằng điều này cho thấy sự nghiên cứu kỹ lưỡng cũng như sự tôn trọng văn hóa bản địa của ê-kíp sản xuất.

Bên cạnh những lời khen dành cho sự đầu tư chỉn chu của ê-kíp sản xuất, một số khán giả cũng phát hiện chi tiết thú vị trong phân cảnh quán ăn Việt Nam khi biển hiệu "bún riêu" xuất hiện với dòng chữ "buneu", khiến nhiều người không khỏi thắc mắc.

Trước câu hỏi của khán giả, Nguyễn Lệ Sang - thành viên trong ê-kíp cho biết đây là chủ ý của phía sản xuất nhằm tránh các vấn đề liên quan đến bản quyền và nhãn hiệu. Theo anh, việc làm mờ, biến đổi hoặc giản lược chữ trên biển hiệu là thủ pháp khá phổ biến trong anime Nhật Bản, đồng thời giúp giữ được cảm giác về bối cảnh địa phương mà không cần sao chép nguyên mẫu ngoài đời thực. Bên cạnh đó, trong một số khung hình, cách viết còn có sự chênh lệch nhỏ do mỗi cảnh được thực hiện bởi các họa sĩ khác nhau. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng đến mục tiêu chung là gợi lên không khí và bản sắc Việt Nam trong bộ phim

Sức lan tỏa của tập phim tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng bền bỉ của thương hiệu Doraemon sau nhiều thập kỷ. Đồng thời, việc Việt Nam trở thành bối cảnh trong một tập phim đặc biệt của loạt anime nổi tiếng Nhật Bản cũng góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch và đời sống Việt Nam tới đông đảo khán giả quốc tế.