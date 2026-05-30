Miễn, giảm nhiều loại phí hàng không từ 1/7

TPO - Thông tư mới của Bộ Xây dựng sẽ miễn hoàn toàn hoặc giảm tới 50% phí cất - hạ cánh, điều hành bay cho các chuyến bay đào tạo, hãng hàng không mới và nhiều đường bay quốc tế, tạo thêm động lực phát triển thị trường hàng không trong giai đoạn tới.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ thuộc lĩnh vực hàng không dân dụng, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7.

Theo thông tư, các chuyến bay đào tạo, huấn luyện phi công không kết hợp khai thác thương mại tại Việt Nam sẽ được miễn hoàn toàn phí sử dụng dịch vụ điều hành bay và phí cất, hạ cánh trong 36 tháng đầu kể từ ngày cơ sở đào tạo thực hiện chuyến bay đầu tiên.

Các hãng hàng không Việt Nam lần đầu tham gia thị trường vận chuyển hàng không cũng được hưởng chính sách giảm 50% giá dịch vụ cất, hạ cánh và điều hành bay do Bộ Xây dựng quyết định. Ưu đãi này được áp dụng trong thời gian 36 tháng kể từ ngày hãng khai thác chuyến bay đầu tiên.

Từ 1/7, các hãng hàng không mới tại Việt Nam được giảm 50% phí cất hạ cánh trong 3 năm đầu. Ảnh: NIA.

Nhằm kích cầu khai thác các đường bay quốc tế mới, Thông tư quy định giảm 50% giá dịch vụ cất, hạ cánh và điều hành bay đối với các chuyến bay quốc tế thường lệ đi và đến những cảng hàng không chưa có hãng hàng không nào khai thác thường lệ trong ít nhất 12 tháng trước đó. Điều kiện để được hưởng ưu đãi là hãng hàng không phải duy trì khai thác liên tục tối thiểu 12 tháng.

Thời gian áp dụng chính sách ưu đãi được phân theo từng nhóm sân bay. Đối với các cảng hàng không quốc tế như Nội Bài, Tân Sơn Nhất , Đà Nẵng, Phú Quốc và Cam Ranh, mức giảm được áp dụng trong 12 tháng. Trong khi đó, thời gian ưu đãi kéo dài 24 tháng đối với 17 cảng hàng không gồm: Cát Bi, Vinh, Cần Thơ, Liên Khương, Phú Bài, Buôn Ma Thuột, Vân Đồn, Thọ Xuân, Đồng Hới, Tuy Hòa, Chu Lai, Pleiku, Phù Cát, Côn Đảo, Điện Biên, Cà Mau và Rạch Giá.

Đối với các cảng hàng không mới, trong đó có Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Gia Bình, chính sách ưu đãi 12 tháng sẽ được kích hoạt sau khi cảng đưa vào khai thác thương mại được 24 tháng. Các cảng hàng không mới khác cũng được áp dụng chính sách ưu đãi trong 24 tháng sau khi đã khai thác thương mại đủ 24 tháng.

Ngoài các chính sách nêu trên, các hãng hàng không còn được hưởng mức giảm từ 1,5-5% tùy theo tổng giá trị thanh toán dịch vụ hàng tháng ghi trên hóa đơn, được tính riêng cho hoạt động khai thác quốc tế và nội địa.

Trong trường hợp Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu chuyển các chuyến bay thường lệ sang khai thác tại một cảng hàng không khác nhằm phục vụ mục tiêu phát triển thị trường, các chuyến bay này sẽ được áp dụng mức giá bằng 90% mức quy định hiện hành trong thời gian 24 tháng.

Để bảo đảm quyền lợi cho doanh nghiệp, thông tư quy định nếu một chuyến bay đồng thời đáp ứng nhiều tiêu chí ưu đãi khác nhau thì hãng hàng không sẽ được áp dụng mức ưu đãi mang lại số tiền được giảm lớn nhất.