Nắng nóng chán ăn cứ thả bắp bò vào nồi canh với hai loại quả này, nước chua thanh bổ máu, mát gan hạ hỏa tức thì

Vào những ngày hè oi bức đỉnh điểm, mâm cơm gia đình rất cần những món ăn có vị chua thanh tự nhiên để giải nhiệt. Nếu bạn đã quá ngán những nồi nước dùng béo ngậy mỡ heo, hãy thử đổi vị với món canh bắp bò nấu cùng khế chua và cà chua. Sự kết hợp này tạo nên một bát canh ngọt lịm tim, nuốt đến đâu mát rượi ruột gan đến đấy.

Canh giải nhiệt, bổ máu ngày hè

Món canh này không chỉ kích thích vị giác mà còn là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho những ngày nắng nóng mệt mỏi:

Kích thích tiêu hóa: Vị chua tự nhiên từ axit trong quả khế và cà chua giúp kích thích tuyến nước bọt, đánh tan cảm giác đắng miệng, chán ăn do thời tiết oi bức.

Bổ máu và tăng đề kháng: Bắp bò là phần thịt giàu sắt và protein giúp cơ thể phục hồi năng lượng nhanh chóng. Hàm lượng vitamin C dồi dào trong khế và cà chua sẽ giúp cơ thể hấp thụ chất sắt từ thịt bò một cách tối đa, đồng thời hỗ trợ mát gan, thanh lọc cơ thể.

Công thức nấu thần tốc trong 5 phút

Món canh này chế biến cực kỳ nhanh gọn, giúp người nội trợ không phải đứng lâu bên bếp lửa ngột ngạt:

Sơ chế: 200g bắp bò thái mỏng. 2 quả khế chua rửa sạch, bỏ rìa múi, thái miếng hình ngôi sao. 2 quả cà chua bổ múi cau. Hành hoa, rau mùi và vài lá lốt thái nhỏ.

Chế biến: Phi thơm chút hành khô, cho một nửa lượng cà chua vào xào chín để tạo màu. Đổ nước lọc vừa đủ vào đun sôi sùng sục. Khi nước sôi lớn, thả toàn bộ khế và phần cà chua còn lại vào, nêm nếm gia vị vừa ăn.

Thả bò: Cuối cùng, trút bắp bò vào nồi, đảo nhanh tay. Đợi nước sôi bùng trở lại đúng 30 giây khi thịt bò vừa chuyển màu hồng chín tái thì rắc hành, mùi, lá lốt vào rồi tắt bếp ngay.

Mẹo nhỏ cốt lõi: Để bắp bò mềm dẻo, gân giòn sần sật mà không bị dai, hãy cho miếng thịt vào ngăn đá tủ lạnh khoảng 30 phút trước khi thái. Lúc này thịt hơi cứng lại, giúp bạn thái được những lát thật mỏng dính. Ngoài ra, việc bổ sung vài lá lốt ở bước cuối chính là bí quyết giúp hương vị thịt bò và khế quyện lại với nhau thơm nức mũi.

Bát canh khế bắp bò đạt chuẩn sẽ có nước dùng chua thanh, ngọt đậm đà tiết ra từ thịt bò tươi, màu sắc đỏ xanh đan xen vô cùng bắt mắt. Giữa cái nắng hè gay gắt, chỉ cần một bát canh thanh mát này chan với cơm nguội là đủ để cả nhà ăn tì tì vài bát, vừa nhẹ bụng, sảng khoái lại vừa bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Chiều nay đi chợ, bạn hãy thử ngay tuyệt chiêu này nhé!