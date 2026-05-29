Về Ninh Bình theo Come My Way thì ở đâu, chơi gì?

Nếu bạn đang tìm một điểm đến vừa có thiên nhiên hùng vĩ, vừa có chiều sâu văn hóa lịch sử thì du lịch Ninh Bình chắc chắn là lựa chọn lý tưởng.

Sau hai năm kể từ lần phát hành sản phẩm âm nhạc gần nhất, Sơn Tùng M-TP chính thức trở lại với Come My Way. Không chỉ gây chú ý bởi màn kết hợp cùng rapper Tyga, MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP còn nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội nhờ hàng loạt chi tiết mang màu sắc văn hóa Việt Nam và các địa danh nổi tiếng được lồng ghép xuyên suốt MV.

Khuê Văn Các tại chùa Bái Đính, Ninh Bình - Ảnh: MV Come My Way

Nổi bật trong đó phải kể đến Tràng An, Khuê Văn Các tại chùa Bái Đính, Đầm Vân Long,...tất cả đều thuộc tỉnh Ninh Bình. Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã rủ nhau lên kế hoạch về thăm những địa điểm này. Rất có thể, chỉ trong thời gian ngắn tới đây, du lịch Ninh Bình sẽ phát triển cực mạnh nhờ vào sự lan tỏa của Come My Way tới khán giả trong và ngoài nước.

Ninh Bình là vùng đất địa linh nhân kiệt, nằm ở cửa ngõ cực Nam của đồng bằng sông Hồng, cách Hà Nội khoảng 90 km. Đặc biệt, từ tháng 07/2025, Ninh Bình đã sáp nhập cùng Hà Nam và Nam Định để hình thành tỉnh Ninh Bình mới, mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch liên vùng. Điểm đặc trưng nhất của Ninh Bình chính là cảnh quan karst (địa hình đá vôi) độc đáo, được hình thành từ hàng triệu năm trước. Từng là một vùng biển cổ, giờ đây sừng sững giữa những thung lũng ngập nước, tạo nên một khung cảnh "độc nhất vô nhị".

Ninh Bình đẹp đến nao lòng - Ảnh: VnExpress

Hướng dẫn di chuyển tới Ninh Bình

Nếu xuất phát từ các tỉnh thành xa như TP.HCM, du khách có thể đặt vé máy bay đi Hà Nội, sau đó tiếp tục di chuyển bằng xe khách hoặc thuê xe riêng đến Ninh Bình. Các chuyến bay từ Sài Gòn đến Hà Nội thường mất khoảng 2 tiếng.

Nếu xuất phát từ Hà Nội hoặc các tỉnh lân cận, du khách có thể mua vé xe khách đi Ninh Bình. Thời gian di chuyển thường mất khoảng 2 tiếng đối với các chuyến xe khách Hà Nội đi Ninh Bình.

Tràng An Ninh Bình

Du lịch Ninh Bình đẹp nhất vào mùa xuân và mùa hè, mỗi mùa lại mang một vẻ đẹp riêng biệt.

- Từ tháng 1 đến tháng 4 (mùa xuân): Thời tiết khô ráo, mát mẻ, có nhiều lễ hội, rất thích hợp cho các hoạt động tham quan và trải nghiệm.

- Từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 8 (mùa hè): Đây là "mùa vàng" ở Ninh Bình. Những cánh đồng lúa chín vàng óng ả ở Tam Cốc, Tràng An tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ, làm say lòng bất cứ ai. Đây cũng là thời điểm sen nở rộ, mang lại vẻ đẹp lãng mạn cho các đầm sen.

Bến thuyền và Tràng An - Ảnh: Hoai Minh

Những địa điểm nổi tiếng tại Ninh Bình

Ninh Bình có vô số địa danh nổi tiếng, thu hút du khách bởi vẻ đẹp hùng vĩ và sự đa dạng của cảnh quan. Dưới đây là các địa điểm du lịch Ninh Bình bạn nhất định phải ghé thăm.

- Quần thể danh thắng Tràng An: Được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, Tràng An là niềm tự hào của du lịch Ninh Bình. Khu danh thắng này sở hữu hệ thống núi đá vôi hùng vĩ, sông ngòi đan xen và hàng chục hang động kỳ ảo. Khi ngồi trên chiếc thuyền nan, bạn sẽ được đưa qua những hang động tối om, nơi thạch nhũ rủ xuống lung linh trong ánh sáng. Du lịch Tràng An không chỉ là ngắm bức tranh thiên nhiên sống động, mà còn là hành trình để bạn cảm nhận sự bình yên hiếm có.

Thủy Đình - Ảnh: Hoài Minh

- Hang Múa: Được ví như "tiểu Vạn Lý Trường Thành", Hang Múa Ninh Bình là một trong những điểm check-in nổi tiếng nhất với gần 500 bậc đá uốn lượn dẫn lên đỉnh núi. Dù quá trình leo có phần thử thách, nhưng khi chạm đến đỉnh, bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh Tam Cốc hiện ra trước mắt - những cánh đồng lúa vàng óng trải dài, dòng sông Ngô Đồng lững lờ trôi và những dãy núi đá vôi sừng sững bao quanh. Không chỉ là một địa danh đẹp, Hang Múa còn là trải nghiệm chinh phục đầy đáng nhớ cho bất kỳ ai đặt chân đến Ninh Bình.

Từ đỉnh Hang Múa, bạn có thể thu gọn vẻ đẹp của Tam Cốc – Bích Động - Ảnh: bambooairways

- Tam Cốc Bích động: Được mệnh danh là “Vịnh Hạ Long trên cạn”, Tam Cốc Ninh Bình là một trong những biểu tượng du lịch của Ninh Bình. Hành trình khám phá bắt đầu khi bạn ngồi trên những con thuyền nhỏ, do chính người dân địa phương chèo bằng chân, len lỏi qua ba hang động lớn nhỏ (Hang Cả, Hang Hai, Hang Ba). Mỗi hang là một thế giới riêng, huyền ảo và kỳ bí. Sau đó, bạn sẽ ghé thăm chùa Bích Động - ngôi chùa cổ kính nằm ẩn mình trong vách núi, vừa linh thiêng vừa thanh tịnh.

- Phố cổ Hoa Lư: Đây là điểm đến mới mẻ ở Ninh Bình, nơi tái hiện lại khung cảnh của kinh đô Hoa Lư xưa với những dãy nhà cổ, mái ngói rêu phong và các gian hàng thủ công truyền thống. Tại đây, du khách có thể dạo bước trên những con đường lát gạch đỏ, thưởng thức đặc sản địa phương hay mua những món quà lưu niệm độc đáo. Vào buổi tối, phố cổ lung linh dưới ánh đèn lồng, mang đến không gian ấm cúng, vừa cổ kính vừa lãng mạn.

Hang Múa là địa điểm check in của nhiều du khách - Ảnh: bambooairways

- Chùa Bái Đính: Thuộc xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, ở phía tây di tích cố đô Hoa Lư, bên quốc lộ 38B, phía bắc di sản thế giới Tràng An.

Quần thể chùa Bái Đính gồm khu chùa cổ và khu chùa mới xây dựng từ năm 2003. Tổng diện tích 539 ha, trong đó chùa Bái Đính cổ rộng 27 ha, khu vực xây mới 80 ha. Chùa nằm trên sườn núi, giữa những thung lũng, hồ và núi đá, ở cửa ngõ phía tây vào cố đô Hoa Lư. Kiến trúc chùa mới đồ sộ nhưng mang đậm bản sắc truyền thống. Quần thể chùa có nhiều kỷ lục châu Á và Việt Nam.

Đến Ninh Bình nên ở đâu?

Trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 01/5 năm 2026 (từ ngày 25/4 đến ngày 03/5/2026), toàn tỉnh Ninh Bình ước đón hơn 2,7 triệu lượt khách, trong đó có khách nội địa là hơn 2,5 triệu lượt, khách quốc tế 274.563 lượt, tăng 123,9% so với dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4 - 01/5 năm 2025.

Dưới đây là một số khách sạn, Homestay mà bạn có thể lựa chọn để lưu trú khi tới thăm Ninh Bình.

Kiến trúc chùa Bái Đính - Ảnh: Minh Phụng

Jiva Hoa Lu Retreat

Tọa lạc ở Ninh Bình, cách Chùa Bái Đính 26km, Jiva Hoa Lu Retreat cung cấp chỗ nghỉ có xe đạp miễn phí, chỗ đậu xe riêng miễn phí, hồ bơi ngoài trời và trung tâm thể dục. Mỗi phòng tại khách sạn 5 sao này đều nhìn ra núi, đồng thời khách có thể sử dụng sân hiên và phòng xông hơi khô. Chỗ nghỉ cung cấp lễ tân 24/24, dịch vụ đưa đón sân bay, phòng chờ chung và Wi-Fi miễn phí.

Tại khách sạn, các phòng đều có ban công. Mỗi phòng đều được thiết kế có két an toàn, trong đó một số phòng có sân trong và một số khác cũng nhìn ra hồ bơi. Phòng khách tại Jiva Hoa Lu Retreat có điều hòa và bàn làm việc.

Khách có thể thưởng thức bữa sáng thực đơn buffet, thực đơn à la carte hoặc kiểu lục địa tại chỗ nghỉ. Tại chỗ nghỉ, khách sẽ tìm thấy nhà hàng phục vụ ẩm thực Việt, địa phương và Á. Bên cạnh đó, họ có thể yêu cầu món chay, không chứa sữa và món thuần chay.

Hành lang dài gần 2km với 500 vị La Hán - Ảnh: Hoai Minh

Pullman Ninh Binh

Pullman Hotels & Resorts mới đây chính thức khai trương tại Ninh Bình, nâng tầm trải nghiệm lưu trú tại một trong những điểm đến hấp dẫn bậc nhất Việt Nam. Là khách sạn mang thương hiệu quốc tế đầu tiên tại Ninh Bình, dự án đánh dấu một chương mới của ngành du lịch địa phương, với không gian được thiết kế để kết nối, tương tác và trải nghiệm, đồng thời là điểm dừng chân lý tưởng để du khách khám phá thiên nhiên và văn hóa đặc sắc của vùng đất này.

Pullman Ninh Bình có 283 phòng và suite hiện đại, tất cả đều có ban công riêng, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn khung cảnh thành phố hoặc vẻ đẹp thiên nhiên của những dãy núi kỳ vĩ xung quanh. Các phòng suite có không gian phòng khách riêng biệt và đặc quyền sử dụng Executive Lounge; trong khi phòng Tổng thống sở hữu hai ban công, khu vực bếp và không gian ẩm thực độc lập.

Ngoài ra, các không gian ẩm thực và giao lưu tại khách sạn mang phong cách thiết kế giàu cảm hứng, tạo nên những khoảnh khắc kết nối và trải nghiệm đáng nhớ.

Pullman Ninh Bình sở hữu 283 phòng với không gian rộng rãi, nội thất hiện đại và tầm nhìn độc bản

Emeralda Resort Ninh Bình

Nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long, Emeralda Resort Ninh Bình mang đậm phong cách làng quê Bắc Bộ với những căn nhà mái ngói đỏ. Resort sở hữu hệ thống phòng nghỉ rộng rãi, hồ bơi ngoài trời, spa cao cấp và nhà hàng sang trọng, mang đến cho du khách những trải nghiệm nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao.

Hang Múa Village Homestay

Đây là một trong những căn homestay ở Ninh Bình được du khách đánh giá trải nghiệm tốt nhất. Tại đây có tổng cộng 6 căn bungalow và 2 phòng khách sạn. Cùng với đó là nhà hàng và hồ bơi hiện đại, sang trọng.

Bao quanh homestay là núi đồi trập trùng, thơ mộng tạo nên một không gian nghỉ dưỡng vô cùng hợp lý. Cũng bởi vậy, nơi đây được thiết kế theo không gian sống mở, gần gũi với thiên nhiên. Vậy nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi lưu trú tại đây. Chắc chắn Hang Múa Village Homestay sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm lưu trú tuyệt vời, trọn vẹn nhất.

Ngắm nhìn Ninh Bình - Ảnh: Minh Phụng

Tràng An La Casa Homestay

Nằm cách khá xa trung tâm nhưng nơi đây vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của khách du lịch khi đến Ninh Bình. Homestay gây ấn tượng bởi không gian vừa rộng rãi vừa riêng tư, phù hợp với các nhóm đông người. Căn homestay ở Ninh Bình này có tổng cộng 12 phòng đạt chuẩn 3 sao. Trong đó bao gồm: Phòng đơn, phòng đôi và phòng gia đình.

Hầu hết các phòng ngủ đều được sở hữu trang thiết bị hiện đại, nội thất cao cấp. Điểm đặc biệt nhất tại đây chính là thiết kế hệ thống cửa kính lớn bao quanh phòng ngủ. Từ đó tạo cho bạn cảm giác thoải mái, thư giãn khi được sống hòa mình với thiên nhiên.

Món ngon nhất định phải thử khi đi du lịch Ninh Bình

Ninh Bình không chỉ làm say lòng du khách bởi cảnh đẹp non nước hữu tình mà còn khiến thực khách nhớ mãi bởi những món ăn đặc sản đậm chất vùng đất cố đô. Dưới đây là những món ăn bạn nhất định phải thử khi tới Ninh Bình:

Thịt dê tái chanh, món đặc sản tại Ninh Bình

- Bún chả quạt Ninh Bình: Khác với bún chả Hà Nội, bún chả ở Ninh Bình thường dùng loại bún lá. Thịt chả cũng khác biệt khi được ướp đậm gia vị hơn, có thêm chút ngọt và cay nhẹ đặc trưng miền Bắc, sau đó nướng trên than hoa đến khi vàng ruộm. Ăn cùng rau sống và nước mắm nấu. Đây là món ăn bình dị nhưng đầy sức hút, rất dễ ăn và hợp khẩu vị nhiều du khách. Một số quán bún chả quạt nổi bật như Bún chả quạt Ngõ 5, Bún Chả Quạt Béo, Bún chả quạt Vân Giang,...

Cơm cháy Ninh Bình

- Thịt dê núi: Thịt dê ở Ninh Bình nổi tiếng săn chắc, ít mỡ và ngọt thịt nhờ được chăn thả trên núi đá vôi. Dê núi có thể chế biến thành nhiều món ngon như dê tái chanh, dê hấp gừng, dê nướng, lẩu dê... Mỗi món lại mang một hương vị riêng nhưng đều giữ được sự đặc trưng của thịt dê vùng cố đô. Bạn có thể thưởng thức món ăn này tại những nhà hàng sau: Nhà hàng Thành Long, Nhà hàng Năm Dê, Dũng Phố Núi,...

- Cơm cháy Ninh Bình: Đây là món ăn nổi tiếng nhất mà hầu như ai đến Ninh Bình cũng phải thử. Miếng cơm giòn rụm, vàng óng, khi ăn kèm nước sốt dê núi đậm đà thì hương vị càng thêm hấp dẫn. Cơm cháy không chỉ là món ăn no bụng tại chỗ mà còn được nhiều du khách chọn mua về làm quà. Để thưởng thức đặc sản này tại các quán ăn nổi bật như Hoa Lư Quán, Nhà hàng Chính Thư, Nhà hàng Thăng Long,...