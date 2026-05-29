Không phải Đà Lạt, Việt Nam có 1 "thị trấn du lịch hàng đầu thế giới", quanh năm mát mẻ chỉ 25 độ C, 4 năm liền được vinh danh ở giải "Oscar của ngành du lịch"

Thị trấn trên mây là điểm đến hàng đầu thế giới

Cách Hà Nội hơn 70 km, Tam Đảo từ lâu đã là một trong những điểm đến nghỉ dưỡng nổi bật nhất miền Bắc. Không ồn ào, không quá xa thành phố, thị trấn nhỏ nằm trên dãy núi cùng tên này hấp dẫn du khách bằng khí hậu mát mẻ quanh năm, những buổi sớm phủ sương và vẻ đẹp pha trộn giữa núi rừng, kiến trúc cổ và nhịp sống du lịch đang ngày càng sôi động.

Tháng 12/2025, trong lễ trao giải World Travel Awards 2025 (WTA) tại Bahrain, Tam Đảo (Phú Thọ) lần thứ 4 được được vinh danh trên bản đồ du lịch thế giới. Tại lễ trao giải được ví như "Oscar của ngành du lịch", Tam Đảo được gọi tên là "Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới". Đây là năm thứ tư liên tiếp từ 2022 đến 2025 vùng đất này được vinh danh tại giải thưởng này.

Nằm ở độ cao gần 1.000 m so với mực nước biển, Tam Đảo được ví như một “thị trấn trên mây” với nhiệt độ trung bình quanh năm dao động từ 20–26 độ C. Không khí trong lành và độ ẩm cao khiến nơi đây gần như luôn mang một lớp sương mỏng bao phủ, nhất là vào sáng sớm và chiều muộn. Chính yếu tố khí hậu đã tạo nên lợi thế rất riêng cho Tam Đảo: vừa đủ mát để nghỉ dưỡng, vừa đủ lãng mạn để tạo nên cảm giác như đang lạc vào một miền sơn cước tách biệt với nhịp sống đô thị.

Điều làm Tam Đảo trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở thời tiết. Thị trấn này còn sở hữu một hệ cảnh quan rất giàu tính biểu tượng. Từ trung tâm thị trấn, du khách có thể cảm nhận ngay những cung đường dốc uốn lượn, những khối nhà thấp thoáng trong mây, những bậc thang dẫn lên các điểm ngắm cảnh và những khoảng không mở rộng nhìn thẳng về phía núi rừng.

Ba đỉnh núi nổi tiếng Thạch Bàn, Thiên Thị và Phù Nghĩa được xem như ba “trụ cột” tạo nên diện mạo địa hình đặc trưng của Tam Đảo, góp phần định hình vẻ đẹp mờ ảo, bồng bềnh mà nhiều người thường gọi bằng cái tên rất gợi hình: thị trấn trong sương.

Lịch sử phát triển du lịch cũng là một phần khiến Tam Đảo có sức hút dài lâu. Từ thời xưa, nơi đây đã được quy hoạch như một khu nghỉ dưỡng vùng núi, nhờ khí hậu mát lạnh và cảnh sắc cao nguyên hiếm có. Dấu ấn kiến trúc châu Âu vẫn còn hiện diện ở nhiều hạng mục, nổi bật nhất là nhà thờ đá Tam Đảo – công trình mang tính biểu tượng của thị trấn. Với vẻ cổ kính, trầm mặc và vị trí đẹp giữa không gian núi đồi, nhà thờ đá từ lâu đã trở thành điểm check-in quen thuộc của du khách khi ghé thăm nơi này.

Nếu trước đây Tam Đảo chủ yếu được biết đến như một điểm tránh nóng cuối tuần, thì hiện nay địa phương này đã phát triển thành một tổ hợp trải nghiệm du lịch đa dạng hơn. Du khách đến đây không chỉ để nghỉ ngơi, hít thở không khí mát lành mà còn để săn mây, trekking, khám phá rừng núi và tận hưởng nhịp sống chậm đặc trưng của một thị trấn miền cao. Những buổi sáng sớm đứng trên đỉnh cao nhìn lớp mây trôi ngang tầm mắt là trải nghiệm khiến nhiều người nhớ mãi, bởi không phải lúc nào cũng có thể bắt gặp vẻ đẹp ấy ở một điểm đến gần Hà Nội đến vậy.

Điểm đến tránh nóng lý tưởng trong mùa hè miền Bắc

Bước vào mùa du lịch hè 2026, Tam Đảo đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách nhờ khí hậu mát mẻ, cảnh quan đặc trưng cùng nhiều hoạt động văn hóa, du lịch sôi động. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội bứt phá về du lịch và dịch vụ, địa phương cũng đối mặt với áp lực lớn về hạ tầng, giao thông và chất lượng phục vụ trong mùa cao điểm.﻿

Tam Đảo cũng có nhiều hoạt động phù hợp với nhiều nhóm du khách. Người trẻ thường tìm đến các điểm check-in như quảng trường trung tâm, nhà thờ đá, cầu thang nghệ thuật, các quán cà phê view núi hay những homestay nằm giữa sườn đồi. Những du khách yêu thiên nhiên lại thích khám phá thác Bạc, rừng Ma, đỉnh Rùng Rình, ao Dứa hoặc các cung đường dạo bộ quanh khu vực trung tâm thị trấn. Với nhóm đi nghỉ dưỡng, Tam Đảo hấp dẫn ở không gian yên tĩnh, khí hậu dễ chịu và hệ thống khách sạn, resort, villa ngày càng được đầu tư theo hướng tiện nghi hơn.

Ẩm thực cũng là một nét đáng chú ý khi nhắc đến Tam Đảo. Du khách thường nhớ đến su su – loại rau đặc sản được trồng nhiều ở vùng khí hậu mát lạnh này. Từ ngọn su su xào tỏi, su su luộc đến các món ăn dân dã chế biến tại chỗ, hương vị đơn giản nhưng tươi ngon luôn là phần khó thiếu trong hành trình khám phá Tam Đảo. Bên cạnh đó, nhiều món nướng, lẩu nóng và đồ ăn địa phương càng trở nên hấp dẫn hơn trong tiết trời se lạnh đặc trưng của vùng núi cao.

Sức hút của Tam Đảo còn đến từ khả năng “đổi mood” rất nhanh cho du khách thành thị. Chỉ cần rời Hà Nội trong vài giờ di chuyển, người ta đã có thể bước sang một không gian khác hẳn: bớt khói bụi, bớt ồn ào, thay vào đó là mây, gió, rừng và những nhịp thở chậm hơn. Đây cũng là lý do khiến Tam Đảo luôn nằm trong nhóm điểm đến được tìm kiếm nhiều vào cuối tuần, dịp lễ hay mùa hè. Với khoảng cách thuận tiện, thời tiết mát mẻ và cảnh quan giàu chất thơ, thị trấn này gần như đáp ứng cùng lúc ba nhu cầu mà du khách hiện đại rất quan tâm: dễ đi, dễ nghỉ và dễ có ảnh đẹp.

Từ một khu nghỉ mát vùng núi có lịch sử hơn trăm năm, Tam Đảo đã trở thành biểu tượng du lịch của miền Bắc: vừa cổ điển, vừa hiện đại; vừa gần gũi, vừa đủ khác biệt để tạo dấu ấn. Và có lẽ chính sự cân bằng ấy đã giúp thị trấn nhỏ này chinh phục không chỉ du khách Việt Nam, mà còn nhiều giải thưởng quốc tế uy tín trong suốt những năm qua.