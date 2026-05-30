Tìm ra một nơi Sơn Tùng M-TP quay MV mới: Ở Ninh Bình nhưng trùng tên với 1 điểm nổi tiếng của Hà Nội

Nơi này có gì đặc biệt?

Mới đây, ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên Come My Way. MV đậm chất Á Đông và những khung hình mang hơi thở kiến trúc truyền thống Việt Nam, đồng thời bối cảnh chủ yếu được quay tại quần thể chùa Bái Đính, Ninh Bình. Trong đó, có một địa điểm được chàng ca sĩ tiết lộ trong cả poster và teaser của bài hát. Đó là Khuê Văn Các. Đây là chi tiết khiến không ít người bất ngờ, bởi khi nhắc tới Khuê Văn Các, đa số sẽ nghĩ ngay đến công trình biểu tượng trong Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Khuê Văn Các - Bái Đính xuất hiện trong sản phẩm mới của Sơn Tùng MTP (MTP Ent.)

Một vài phân đoạn ấn tượng khác tại Khuê Văn Các - Bái Đính nói riêng hay những điểm khác ở Ninh Bình nói chung (Ảnh chụp màn hình)

Không phải Khuê Văn Các ở Văn Miếu

Khuê Văn Các Bái Đính nằm trong quần thể chùa Bái Đính, thuộc Ninh Bình – một trong những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng bậc nhất miền Bắc. Chùa Bái Đính nằm trong vùng di sản Tràng An, nổi bật với quy mô rộng lớn, cảnh quan núi đá, hồ nước và nhiều công trình kiến trúc đồ sộ.

Theo giới thiệu của chùa Bái Đính, khu chùa mới được mở rộng từ năm 2003, với nhiều hạng mục lớn như cổng Tam Quan, gác chuông, điện Quan Thế Âm, điện Giáo Chủ, điện Tam Thế, Bảo Tháp, Bát Chính Đạo và hành lang La Hán.

Khuê Văn Các tại đây được giới thiệu là nằm trên trục Bát Chính Đạo. Đây là khu vực thuộc tuyến tham quan chính của chùa Bái Đính mới, nơi du khách có thể lần lượt khám phá nhiều hạng mục nổi bật trong quần thể.

Một vài hình ảnh khác về Khuê Văn Các ở Bái Đính (Ảnh Chùa Bái Đính)

Đối với du khách, cách tiếp cận phổ biến là di chuyển tới khu vực bến xe điện/cổng vào chùa Bái Đính, sau đó đi bộ hoặc sử dụng xe điện để vào trung tâm khu chùa. Do khuôn viên Bái Đính rất rộng, xe điện thường là lựa chọn phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc du khách muốn tiết kiệm sức để tham quan nhiều điểm hơn.

Bái Đính không chỉ có Khuê Văn Các

Nếu đến Bái Đính, du khách không nên chỉ dừng lại ở một điểm check-in. Quần thể này có nhiều trải nghiệm đáng chú ý, kết hợp giữa tham quan, chiêm bái và tìm hiểu kiến trúc truyền thống.

Một trong những điểm nổi bật là Bảo Tháp, công trình cao tầng nổi bật trong khu chùa mới. Từ đây, du khách có thể ngắm toàn cảnh không gian chùa Bái Đính với núi non, mái chùa và các trục kiến trúc trải dài theo địa hình.

Bên cạnh đó, hành lang La Hán cũng là điểm dừng chân rất được yêu thích. Dọc hai bên hành lang là hàng trăm pho tượng La Hán bằng đá, mỗi pho mang một dáng vẻ riêng. Đây là nơi nhiều du khách chọn đi chậm, quan sát kỹ từng chi tiết và cảm nhận không khí trang nghiêm của quần thể.

Nhiều góc chụp ảnh được yêu thích ở Bái Đính (Ảnh Tổng hợp)

Các công trình như điện Quan Âm, điện Pháp Chủ, điện Tam Thế cũng nằm trên tuyến tham quan chính. Với những người có thêm thời gian và sức khỏe, khu chùa cổ là điểm nên ghé tiếp theo. Không gian ở đây tĩnh lặng hơn, gắn với núi đá, hang động và các dấu tích tín ngưỡng lâu đời. Ngoài ra, Giếng Ngọc cũng là một điểm dừng đáng chú ý trong quần thể Bái Đính, gắn với những câu chuyện dân gian và truyền thuyết về thiền sư Nguyễn Minh Không.