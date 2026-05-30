Phút 1:41 trong MV Sơn Tùng khiến người người ồ ạt điểm danh, tự hào khoe đã từng đến đây mòn cả dép

Ngay sau khi MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP lên sóng, bên cạnh màn kết hợp gây chú ý với rapper quốc tế Tyga, nhiều khán giả còn nhanh chóng truy lùng các bối cảnh xuất hiện trong từng khung hình.

Các bài đăng này nhanh chóng nhận được sự quan tâm và tương tác đông đảo từ cộng đồng mạng. Trái với những suy đoán ban đầu cho rằng ê-kíp ghi hình tại một địa điểm nước ngoài nhờ hiệu ứng thị giác mang màu sắc điện ảnh, bối cảnh này thực chất nằm tại Ninh Bình. Cụ thể, đó là Khu bãi đá sỏi bên cạnh đảo Khê Cốc, một trong những địa điểm tham quan quen thuộc thuộc quần thể danh thắng Tràng An.

Nằm trên tuyến tham quan của khu du lịch Tràng An, vài năm gần đây trở thành điểm dừng chân được nhiều du khách trẻ yêu thích nhờ vẻ đẹp nguyên sơ và không gian khá tách biệt. Khu vực này nổi bật với những viên đá sỏi đủ kích thước nằm dọc bờ nước, phía sau là các dãy núi đá vôi đặc trưng của vùng đất cố đô.

Khi nước lặng, mặt sông phản chiếu màu xanh của núi non tạo nên một khung cảnh vắng lặng, được nhiều người ví như một set quay phim ngoài trời. Không quá đông đúc như nhiều điểm check-in nổi tiếng khác, bãi sỏi Khê Cốc mang cảm giác yên tĩnh, phù hợp với những ai muốn tìm nơi thư giãn hoặc chụp ảnh theo phong cách thiên nhiên tối giản.

Nơi đây cũng nằm trong vùng lõi của Quần thể danh thắng Tràng An, Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận. Ngoài cảnh quan thiên nhiên, khu vực đảo Khê Cốc còn tái hiện không gian sinh hoạt của cư dân Tràng An cổ với các mô hình chòi lá, hoạt cảnh nấu ăn, giã gạo, hái lượm, giúp du khách hình dung phần nào đời sống nguyên sơ hàng nghìn năm trước.

Hiện tại, du khách có thể đến đây bằng tuyến thuyền tham quan Tràng An đi qua đảo Khê Cốc, hoặc lựa chọn các tour trải nghiệm kết hợp khám phá thiên nhiên và lịch sử địa phương đã tích hợp địa điểm này vào lịch trình. Khi ghé thăm, người trẻ cũng truyền tay nhau lưu ý cần giữ gìn vệ sinh chung, không tự ý làm hỏng cảnh quan xung quanh hay động chạm vào các hiện vật mô phỏng để bảo vẹn trọn vẹn nét đẹp của di sản.

Sự xuất hiện của trong Come My Way gần như đã tạo ra bước ngoặt cho bãi sỏi Khê Cốc. Trước thời điểm MV lên sóng, nơi này vốn chỉ là một điểm dừng chân yên bình trong hành trình khám phá Tràng An, được biết đến nhiều bởi những du khách yêu thiên nhiên và thích trải nghiệm không gian tĩnh lặng.

Thế nhưng chỉ sau MV, cái tên Khê Cốc bất ngờ phủ sóng khắp mạng xã hội. Từ khóa liên quan đến địa điểm này tăng mạnh trên các nền tảng tìm kiếm, trong khi nhiều tour tham quan Tràng An cũng nhanh chóng được giới trẻ săn đón vì có lịch trình đi qua khu vực xuất hiện trong MV. Không ít người từng ghé nơi đây trước đó cũng đồng loạt đăng lại ảnh cũ, như một cách “đi trước xu hướng” trước khi địa danh này trở thành tâm điểm check-in mới.

Hiệu ứng ấy thực tế không còn xa lạ với những ai theo dõi hành trình âm nhạc của Sơn Tùng M-TP. Nhiều năm qua, các sản phẩm của nam ca sĩ liên tục tạo nên những cơn sóng du lịch mạnh mẽ trong giới trẻ. Từ sau Lạc Trôi, cho đến nay, nhiều địa điểm vốn đã nổi tiếng nay càng trở nên bùng nổ nhờ cách kể chuyện đậm chất điện ảnh.

Điều tạo nên sức hút không đơn thuần nằm ở tên tuổi nghệ sĩ, mà còn ở khả năng biến cảnh sắc quen thuộc thành những khung hình giàu cảm xúc, khiến người xem muốn trực tiếp đặt chân đến để trải nghiệm không khí ngoài đời thực.

Không chỉ riêng bãi sỏi Khê Cốc, MV Come My Way còn liên tục gây choáng ngợp với loạt đại cảnh tại và. Những góc quay rộng, màu phim đậm chất điện ảnh cùng sự đầu tư công phu của ê-kíp, bao gồm cả việc dựng hồ nước nhân tạo ngay trong khuôn viên chùa để phục vụ ghi hình đã khiến Ninh Bình hiện lên vừa cổ kính vừa kỳ ảo như một phim trường quốc tế.

Sau hiệu ứng từ MV, nhiều du khách trẻ bắt đầu lên kế hoạch khám phá Tràng An, Bái Đính hay các tọa độ xuất hiện trong phim, đồng thời chia sẻ với nhau về việc giữ gìn cảnh quan và trải nghiệm du lịch văn minh. Chỉ trong thời gian ngắn, những khung hình trên màn ảnh đã góp phần thổi thêm sức sống cho du lịch cố đô, biến niềm tự hào về di sản thành nguồn cảm hứng xê dịch đầy hào hứng của giới trẻ.

Sự xuất hiện liên tiếp của các danh thắng Ninh Bình trong một sản phẩm âm nhạc mang định hướng quốc tế khiến nhiều khán giả bất ngờ và tự hào. Sau hiệu ứng lan tỏa từ MV, loạt tọa độ từ bãi sỏi Khê Cốc, Tràng An cho đến chùa Bái Đính được dự đoán sẽ tiếp tục trở thành những điểm check-in dẫn đầu xu hướng tìm kiếm của giới trẻ trong thời gian tới.



