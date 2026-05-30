Xuất hiện toa tàu thông minh, robot AI phục vụ tại chỗ

TPO - Từ một phương tiện vận tải truyền thống, tàu hỏa nay được nâng cấp thành "văn phòng di động" với toa xe chỉ huy thông minh. Không chỉ phục vụ vận tải, đoàn tàu còn mang đến trải nghiệm công nghệ hiện đại với robot AI và hệ thống dịch vụ cao cấp.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa chính thức ra mắt Toa xe chỉ huy cùng tổ hợp các toa xe dịch vụ cao cấp trên đoàn tàu chuyên xa QT3/4, trên hành trình từ Hà Nội đi Thái Nguyên.

Đoàn tàu này có 6 toa xe chức năng gồm: Toa xe chỉ huy, toa xe VIP 34 chỗ, toa xe hạng sang 6 giường, toa giường nằm 24 chỗ, toa xe ghế xoay 56 chỗ, toa xe hàng ăn. Mỗi toa mang một nhiệm vụ riêng biệt, hiện đại và linh hoạt.

Lễ ra mắt Toa xe chỉ huy trên tàu chuyên xa. Ảnh: Lộc Liên.

Sự hiện đại và đặc biệt nhất của Toa xe chỉ huy là được thiết kế như một trung tâm điều hành 4.0 di động. Không gian phòng họp trên toa có sức chứa 20 người, nổi bật với chiếc bàn họp hình răng cưa lấy cảm hứng từ tuyến đường sắt Đà Lạt nhằm tối ưu hóa tối đa diện tích.

Hình ảnh Toa chỉ huy trên đoàn tàu chuyên xa QT3/4, hành trình từ Hà Nội đi Thái Nguyên. Ảnh: Lộc Liên.

Tính thông minh của toa xe thể hiện qua hệ thống thiết bị trực tuyến hiện đại với 1 màn hình trung tâm lớn và 3 màn hình phụ trải dọc, giúp mọi biểu đồ, hình ảnh hiện trường được hiển thị trực quan và đồng bộ. Nhờ tích hợp công nghệ 5G thế hệ mới, toa xe đảm bảo tín hiệu liên lạc và truyền tải dữ liệu liên tục ngay cả khi đi qua các khu vực đèo dốc , đồi núi hiểm trở, thậm chí có khả năng kết nối quốc tế.

Với trang bị này, toa xe sẵn sàng hóa thân thành một "Sở chỉ huy tiền phương" đích thực trong các tình huống khẩn cấp như thiên tai, bão lũ hay sự cố an ninh. Các lãnh đạo có thể họp bàn, chỉ đạo trực tiếp và xử lý công việc mọi lúc mọi nơi ngay trên hành trình, hiện thực hóa mục tiêu "đưa hiện trường vào phòng họp".

Đặc biệt, tại toa xe VIP A34, hành khách sẽ được trực tiếp phục vụ bởi Robot KettyBot Pro tích hợp AI và hệ thống tự động tránh vật cản 3D. Robot có khả năng luồn lách linh hoạt qua các lối đi hẹp để đón khách, dẫn đường, phục vụ món ăn tận bàn, và đặc biệt là mang bánh, phát nhạc chúc mừng sinh nhật hành khách ngay trên tàu.

Hành khách được Robot KettyBot Pro tích hợp AI phục vụ đồ ăn và nước uống trên tàu chuyên xa. Ảnh: Lộc Liên.

Cùng với dấu ấn công nghệ, tổ hợp các toa xe dịch vụ đi kèm cũng được thiết kế chuyên biệt để mang lại tiện nghi tối ưu. Toa A56 mang đến sự linh hoạt cao với hệ thống ghế ngồi có thể xoay 360 độ, dễ dàng xếp đối diện nhau cho các hoạt động thảo luận nhóm hay đoàn khách tập thể. Trong khi đó, toa An6 VIP và An24 lại cung cấp không gian nghỉ dưỡng khép kín, sang trọng, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam , đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe cho những hành trình dài.

Nội thất sang trọng trên đoàn tàu chuyên xa. Ảnh: Lộc Liên.

Sau chuyến đi ra mắt, toa xe chỉ huy và tổ hợp toa dịch vụ thông minh này sẽ chính thức được đưa vào khai thác thương mại theo hình thức cho thuê nguyên chuyến trên toàn mạng lưới đường sắt Việt Nam. Sự xuất hiện của đoàn tàu chuyên xa QT3/4 không chỉ nâng tầm chất lượng dịch vụ mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng một ngành đường sắt "Hiện đại - Linh hoạt - Sáng tạo và gần khách hàng hơn" trong tương lai.