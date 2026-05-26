Từ tháng 10, Vietjet tung vé chưa tới 6 triệu đưa khách Việt tới kinh đô ma mị bậc nhất thế giới

Từ tháng 10/2026, hành khách Việt sẽ có thêm lựa chọn bay tới Praha (Cộng hòa Séc) khi Vietjet chính thức khai thác đường bay mới nối Hà Nội với thủ đô “trăm ngọn tháp” của châu Âu.

Ngày 23/5/2026, Vietjet Air chính thức mở bán vé đường bay Hà Nội - Praha (Cộng hòa Séc) với giá hạng Eco từ 5,94 triệu đồng, đánh dấu bước tiến mới của hãng trong hành trình mở rộng mạng bay tới Liên minh châu Âu (EU). Đường bay mới được kỳ vọng sẽ tạo thêm lựa chọn kết nối thuận tiện cho hành khách giữa Việt Nam với hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ thông qua mạng lưới gồm 186 đường bay của hãng.

Theo kế hoạch, đường bay Hà Nội - Praha sẽ được khai thác từ ngày 10/10/2026 bằng tàu bay thân rộng Airbus A330 thế hệ mới, với tần suất ban đầu 2 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào thứ Ba và thứ Bảy, quá cảnh tại Almaty (Qazaqstan). Chuyến bay khởi hành từ sân bay quốc tế Nội Bài lúc 8h25, quá cảnh tại sân bay quốc tế Almaty và hạ cánh tại sân bay quốc tế Praha lúc 18h55 (giờ địa phương). Ở chiều ngược lại, chuyến bay rời Praha lúc 20h55, quá cảnh tại Almaty và đến Nội Bài lúc 16h20 ngày hôm sau.

Vietjet Air chính thức mở bán vé đường bay Hà Nội - Praha (Cộng hòa Séc) với giá hạng Eco từ 5,94 triệu đồng. Ảnh: Vietjet

Nhân dịp khai trương đường bay mới, Vietjet mở bán vé hạng Eco với giá từ 5,94 triệu đồng/chiều (chưa bao gồm thuế, phí). Bên cạnh đó, hạng vé Deluxe có giá từ 7,32 triệu đồng/chiều, bao gồm 40kg hành lý ký gửi, 10kg hành lý xách tay cùng suất ăn nóng trên máy bay. Hành khách mua hạng Deluxe còn được miễn phí thay đổi hành trình bay theo điều kiện áp dụng và lựa chọn chỗ ngồi miễn phí. Vé hiện được phân phối trên website, ứng dụng di động Vietjet Air cùng hệ thống phòng vé, đại lý chính thức của hãng trên toàn cầu.

Ngoài các hạng vé phổ thông, hành khách cũng có thể lựa chọn trải nghiệm hạng ghế Business và SkyBoss với các dịch vụ cao cấp, thực đơn phong phú cùng nhiều tiện ích đi kèm. Trên các chuyến bay, hành khách sẽ được trải nghiệm đội tàu bay hiện đại, dịch vụ từ phi hành đoàn chuyên nghiệp cùng thực đơn nóng mang đậm hương vị Việt Nam như phở Thìn, bánh mì… bên cạnh nhiều món ăn quốc tế.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Tổng giám đốc Vietjet, cho biết: “Đây là cột mốc quan trọng trong hành trình đưa Vietjet trở thành tập đoàn hàng không toàn cầu. Với đội tàu bay thế hệ mới, công nghệ hiện đại và mạng bay không ngừng mở rộng, Vietjet sẽ sớm khai thác thêm nhiều đường bay đến châu Âu, giúp hành khách kết nối thuận tiện giữa châu Âu, châu Úc và châu Á - Thái Bình Dương tới Việt Nam và Thái Lan. Với Vietjet, châu Âu nay đã gần hơn, mang đến cơ hội bay tiết kiệm cùng dịch vụ chất lượng, thúc đẩy nhu cầu du lịch, thăm thân và giao lưu kinh tế, văn hóa giữa các khu vực”.

Pháo đài Praha Vysehrad. Nguồn: CzechTourism Mediabank. Tác giả: MARK BBDO

Praha, còn được biết đến với tên gọi Prague, là thủ đô đồng thời là thành phố đông dân nhất của Cộng hòa Séc với khoảng 1,2 triệu dân. Thành phố được xem là nơi huyền bí nhất châu Âu, nằm bên dòng sông Vltava thơ mộng, nổi tiếng với 18 cây cầu cùng quần thể kiến trúc cổ mang phong cách Gothic và La Mã đặc trưng. Praha còn được mệnh danh là “thành phố vàng”, “thành phố trăm ngọn tháp” hay “vương miện của thế giới”.

Praha còn gắn liền với hàng loạt truyền thuyết kỳ bí về giả kim thuật, phù thủy, những hầm ngầm cổ và các câu chuyện ma ám lưu truyền hàng trăm năm. Khu phố cổ Old Town, đồng hồ thiên văn hơn 600 năm tuổi hay cây cầu Charles với 30 bức tượng thánh đều là những địa điểm được du khách quốc tế nhắc tới như biểu tượng của vẻ đẹp huyền hoặc.

Cầu Charles là cầu nổi tiếng nhất thành phố, bắc qua sông dài nhất nước là Vltava. Ảnh: Tomas Hà

Mùa hè tại Praha kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8 với nền nhiệt có thể lên tới 30 độ C, cũng là giai đoạn cao điểm du lịch nên chi phí lưu trú, ăn uống và tham quan thường tăng cao. Trong khi đó, mùa xuân từ tháng 4 đến tháng 5 được xem là thời điểm lý tưởng để khám phá thành phố nhờ thời tiết dễ chịu và lượng khách không quá đông.

Vào mùa đông và dịp Giáng sinh, khi tuyết phủ kín các mái nhà đỏ đặc trưng và sương giăng dọc sông Vltava, Praha càng trở nên giống một “xứ sở cổ tích đen” giữa lòng châu Âu. Chính sự giao thoa giữa lịch sử, kiến trúc Gothic và những truyền thuyết bí ẩn đã khiến thành phố này được nhiều du khách ví như “kinh đô ma mị” bậc nhất thế giới.

Tháp truyền hình ở Almaty. Nguồn: Cục Du lịch Almaty (Qazaqstan)

Việc mở thêm đường bay Hà Nội - Praha được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn cho giao lưu du lịch, thương mại và văn hóa giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc. Với cộng đồng người Việt sinh sống đông đảo tại Séc cùng nhu cầu du lịch châu Âu ngày càng tăng, đường bay mới giúp hành khách Việt có thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện, tiết kiệm chi phí và thời gian so với việc phải nối chuyến qua nhiều quốc gia như trước đây.

Ở chiều ngược lại, đường bay cũng mở ra cơ hội để du khách Séc và châu Âu tiếp cận gần hơn với Việt Nam, điểm đến đang ngày càng hấp dẫn nhờ cảnh quan đa dạng, văn hóa đặc sắc và chi phí du lịch cạnh tranh. Đây đồng thời được xem là bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, giáo dục và giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Séc ngày càng phát triển tích cực.