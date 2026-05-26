Công viên nước Sun World Vũng Tàu sẽ bắn pháo hoa vào mỗi cuối tuần từ ngày 30/05/2026

Từ ngày 30/05 này, Vũng Tàu hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm du lịch hè tại Nam bộ, với màn pháo hoa mãn nhãn và các bữa tiệc âm nhạc sôi động diễn ra vào mỗi cuối tuần tại Sun World Vung Tau.

Dịp này, công viên nước sát biển quy mô hàng đầu Đông Nam Bộ- Sun World Vung Tau cũng triển khai chính sách vé đặc biệt, tăng hiệu lực sử dụng vé từ 01 lần lên thành 03 lần trong vòng 7 ngày.

Đại tiệc pháo hoa và âm nhạc khuấy động đêm phố biển

Chỉ cần khoảng 2 giờ di chuyển từ trung tâm TP.HCM, Vũng Tàu là điểm đến "giải nhiệt mùa hè" được đặc biệt yêu thích với kỳ nghỉ ngắn ngày mỗi cuối tuần cùng nắng, gió, hải sản và những cung đường ven biển.

Kể từ đầu năm 2026, sự ra đời của công viên nước Sun World Vũng Tàu đã lập tức thay đổi những trải nghiệm của du khách khi đến với phố biển. Hơn 100 làn trượt nước hiện đại đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới, trên diện tích 15ha, công viên nước bên biển có quy mô hàng đầu khu vực Đông Nam Bộ khiến hành trình vui cuối tuần tại Vũng Tàu trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Đại tiệc giải trí sắp đổ bộ chào hè tại Sun World Vung Tau từ ngày 30/05

Và đỉnh cao của sự hấp dẫn này sẽ được thổi bùng lên từ 30/5/2026, khi công viên nước Sun World Vung Tau cho biết sẽ trình diễn pháo hoa tầm cao mãn nhãn vào 19h10 các tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần.

Cùng với ánh sáng pháo hoa rực rỡ sẽ là bùng nổ âm nhạc DJ và cuồng nhiệt tiệc bên bể bơi Pool Party, làm nên chuỗi hoạt động về đêm hấp dẫn chưa từng có cho điểm đến biển vốn đã rất quen thuộc với người dân miền Đông Nam Bộ.

Không chỉ hoà vào không khí sôi động của âm nhạc và giải nhiệt với các hoạt động giải trí với nước mát, du khách đến Sun World Vung Tau còn được tận hưởng những bữa tiệc ẩm thực hấp dẫn với từ BBQ cao cấp đến buffet đa dạng hương vị Á Âu, cùng bia Đức thủ công mát lạnh ngon nức tiếng.

Màn pháo hoa rực sáng sẽ tô điểm cho bầu trời đêm phố biển Vũng Tàu

Đêm phố biển vì thế sẽ không chỉ còn là dạo chơi hóng gió mát và nghe tiếng sóng biển vỗ về. Vũng Tàu sẽ là tụ điểm chơi đêm mới mẻ độc đáo mà du khách mọi lứa tuổi đều sẽ thích mê, nhất là các nhóm khách trẻ từ TP.HCM.

Công viên của những kỷ lục

Sức hút của Sun World Vung Tau đã được khẳng định ngay từ lúc công viên ra mắt, với 20 trò chơi nước cực đỉnh và gần 100 làn trượt tốc độ cao được cung cấp bởi các đối tác công nghệ giải trí hàng đầu thế giới (như ProSlide, WhiteWater West, Mack Rides). Trong đó có các trò chơi lập kỷ lục như Thuyền Nhân Giao Đấu (Aqua Warriors Battle) đạt kỷ lục "Siêu đường đua nước 10 làn trượt đầu tiên trên thế giới" hay Ốc Đảo Phiêu Lưu (Adventure Oasis) với kỷ lục "Tàu lượn nước siêu tốc dành cho trẻ em dài nhất thế giới".

Công viên nước đã gây sốt với hai kỷ lục thế giới và vô số trò chơi độc đáo kể từ khi ra mắt

Bên cạnh hai kỷ lục, công viên còn sở hữu những hạng mục trò chơi thuộc hàng "khủng" nhất Việt Nam và Châu Á. Nổi bật là tàu lượn nước siêu tốc dài 348m, nơi người chơi lao qua những khúc cua tốc độ cao giữa tiếng nước và tiếng reo hò không ngớt. Trong khi đó, Action River dài 400m lần đầu xuất hiện tại Việt Nam lại mang đến cảm giác như một chuyến phiêu lưu giữa các dòng xoáy, thác ghềnh và chướng ngại vật liên tục. Twist ‘n’ Splash tạo nên những màn "đại thủy chiến" sôi động, còn tổ hợp Ridehouse khổng lồ mở ra không gian vui chơi đa tầng dành cho cả gia đình.

Nói không ngoa thì Vũng Tàu đang tạo nên một sức sống mới và những trải nghiệm vui bất tận cho điểm đến vốn trước đây chỉ nổi tiếng với tắm biển, hải sản.

Chính sách vé ưu đãi chưa từng có

Hè này, Sun World Vung Tau cũng triển khai chính sách ưu đãi đặc biệt hấp dẫn "Một lần chi tiền, chơi 3 lần liền". Theo đó, du khách được tăng hiệu lực sử dụng vé từ 01 lần lên thành 03 lần trong vòng 7 ngày nhưng giá không đổi.

Với vé Công viên nước, du khách có thể thoải mái vui chơi đến 03 lần trong suốt thời gian hiệu lực của vé. Với vé Combo Công viên nước & Buffet, du khách có thể chơi công viên nước 03 lần và thưởng thức 01 bữa buffet (suất ăn buffet linh hoạt, không bắt buộc phải dùng vào ngày đầu tiên).

Chính sách vé linh hoạt hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc vui quên lối về cho du khách

Chính sách áp dụng linh hoạt cho cả vé trong tuần (sử dụng 3 lần từ ngày thứ 2 – thứ 6), cuối tuần (sử dụng 3 lần tất cả các ngày trong tuần, cuối tuần và Lễ) và vé sau 16h00 cuối tuần và lễ (sử dụng 3 lần vào tất cả các khung giờ ngày thường và sau 16h00 đối với cuối tuần & Lễ), giúp bạn tối ưu chi phí và chủ động thời gian vui chơi tối đa.

Đa dạng trải nghiệm từ ngày tới đêm khuya, Sun World Vung Tau xứng đáng là một điểm hẹn cuối tuần mà các gia đình hè này chắc chắn sẽ không thể chỉ đi một lần.