Thương hiệu bánh ngọt lâu đời của Pháp sẽ “đổ bộ” Bà Nà

Có lẽ, hiếm có nơi nào ở Việt Nam lý tưởng hơn Sun World Ba Na Hills, khu du lịch tọa lạc ở độ cao 1.487m so với mực nước biển và sở hữu "không gian châu Âu thu nhỏ" cổ kính và lãng mạn để chào đón một thương hiệu bánh ngọt danh tiếng và lâu đời của Pháp như Eric Kayser.

Tiệm bánh Eric Kayser sẽ được đặt ngay trong lòng Làng Pháp – nơi các công trình kiến trúc được xây dựng theo phong cách thị trấn miền quê nước Pháp với những tòa lâu đài cổ kính, nhà thờ, tiệm café xinh xắn và những ô cửa sổ kiểu châu Âu. Giữa không gian ấy, hương thơm quyến rũ của bánh Croissant vừa nướng, của bánh Pain Au Chocolate thơm nức mùi bơ mới ra lò hay thoang thoảng mùi cà phê Pháp sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong trải nghiệm của du khách. Đây chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa không gian kiến trúc Pháp cổ kính và linh hồn ẩm thực – tạo nên một "góc Paris" trọn vẹn ngay trên đỉnh núi Núi Chúa.

Trong thế giới ẩm thực bánh mì và bánh ngọt thủ công, cái tên Eric Kayser từ lâu đã được xem như một biểu tượng lâu đời. Được sáng lập năm 1996 bởi bậc thầy làm bánh Éric Kayser tại Paris, cái tên Maison Kayser đã vượt ra khỏi biên giới nước Pháp để hiện diện tại hơn 300 cửa hàng ở 26 quốc gia trên toàn cầu – từ New York, Tokyo đến Dubai, Singapore.

Không phải ngẫu nhiên mà thương hiệu này có thể duy trì sức sống bền bỉ suốt gần ba thập kỷ qua. Điều làm nên sự khác biệt của Eric Kayser không nằm ở công thức cao siêu hay chiêu trò marketing, mà ở sự kiên định với triết lý làm bánh truyền thống. Trong khi nhiều thương hiệu khác chạy theo tốc độ công nghiệp, Eric Kayser vẫn trung thành dòng men tự nhiên Sourdough đặc trưng. Đây là loại men sống được ủ mới mỗi ngày, trải qua quá trình lên men chậm suốt 12 tiếng, tạo nên những chiếc bánh có vỏ giòn mỏng, hương thơm, vị chua thanh nhẹ và độ xốp đặc trưng, không thể nhầm lẫn.

Chất lượng ấy đã được thế giới công nhận qua nhiều giải thưởng danh giá: "Best Croissant in Paris" do Le Figaro bình chọn, "New York Best Baguette Award", hay "Tokyo Best Baker Award". Mỗi chiếc bánh ra lò từ một cửa hàng Eric Kayser không chỉ là sản phẩm thực phẩm – đó là một kiệt tác ẩm thực được làm thủ công bởi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và tâm huyết của người thợ, nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt triết lý "Lên men chậm - Phục vụ nhanh".

Với sự hiện diện của Eric Kayser, Sun World Ba Na Hills không đơn thuần mở thêm một tiệm bánh – mà đang kiến tạo một trải nghiệm ẩm thực đỉnh cao, xứng tầm với vị thế Điểm đến du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới do World Travel Awards trao tặng. Sau khi check-in trên cây Cầu Vàng huyền thoại, vút bay với máng trượt siêu tốc hay hòa mình vào Lễ hội Mặt Trời rực rỡ, du khách có thể ghé tiệm Eric Kayser để thưởng thức một chiếc croissant vỏ giòn tan, nhâm nhi ly cà phê Pháp thơm lừng và để làn gió mát lành trên đỉnh Núi Chúa khép lại một ngày hoàn hảo.

Để chào đón những tín đồ bánh ngọt trong tuần lễ khai trương (30/5 – 5/6), Eric Kayser tại Bà Nà dành tặng một phần bánh, nước hoặc kem cho mỗi hóa đơn từ 300.000 VNĐ trở lên – cùng minigame hấp dẫn với cơ hội nhận voucher giảm 20% tại quầy booth DIFF. Hấp dẫn hơn, với chương trình Happy Hour từ 17h – 19h hàng ngày, mọi thực đơn đều được ưu đãi giảm 30% – đem lại cho du khách cơ hội vừa thưởng thức chiếc bánh thương hiệu Eric Kayser nóng hổi mới ra lò với mức giá hấp dẫn, vừa ngắm khoảnh khắc hoàng hôn dát vàng lên khung trời Bà Nà.

Sự kiện tiệm bánh Eric Kayser mở cửa đón khách đúng ngày DIFF 2026 khai màn không chỉ đem đến một địa chỉ khám phá ẩm thực mới mẻ cho du lịch Đà Nẵng, mà còn mang đến cơ hội thưởng thức tinh hoa ẩm thực thế giới ngay tại Việt Nam cho du khách trong nước và quốc tế.

Đây là cửa hàng Eric Kayser thứ hai tại Việt Nam, do Tập đoàn Sun Group là đối tác độc quyền. Trước đó, tháng 11/2025, Sun Group đã khai trương cửa hàng đầu tiên trong lòng Thị trấn Hoàng Hôn tại Phú Quốc – sự kiện đánh dấu lần đầu tiên người Việt và du khách quốc tế được thưởng thức bánh mì, bánh ngọt Eric Kayser chuẩn vị ngay trên quê hương.