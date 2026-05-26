Khách Hàn đứng hình với món bánh “không mặc áo”, nếm xong liền phong là "pasta Việt"

Ẩm thực đường phố từ lâu vẫn là một trong những điều khiến nhiều du khách quốc tế tò mò khi đến Việt Nam. Không chỉ nổi tiếng bởi sự đa dạng, những quán ăn bình dân nằm giữa các khu dân cư còn mang đến cảm giác gần gũi và phản ánh rõ nét đời sống địa phương.

Dạo quanh một con hẻm nhỏ ở khu Khánh Hội, nam du khách người Hàn Quốc Lee Ho Jun vô tình sà vào một gánh hàng rong ven đường. Không nhà hàng sang trọng, không máy lạnh, thứ giữ chân chàng trai ngoại quốc này lại là một mâm bánh dân gian mang đậm cốt cách miền Tây với những trải nghiệm thách thức mọi giới hạn ẩm thực mà anh từng biết.

Nguồn cơn của sự hoang mang bắt đầu từ chính cái tên món ăn. Bánh ít trần vốn là một thức quà lót dạ quen thuộc của người miền Tây. Thế nhưng, dưới góc nhìn của một người nước ngoài, chữ "trần" lại bị dịch sát nghĩa thành "không mặc áo" hay "ở trần". Khác với phiên bản truyền thống được gói ghém kín đáo trong lớp lá chuối, loại bánh này lại phơi bày nguyên cục bột nếp trắng nõn và bo tròn ra bên ngoài. Một cái tên vừa kỳ lạ vừa tréo ngoe khiến anh chàng không khỏi thắc mắc, tự hỏi mình đang chuẩn bị đưa món gì vào miệng.

Đã bối rối vì cái tên, nam du khách lại tiếp tục sốc văn hóa trước cách cô chủ quán hoàn thiện đĩa thức ăn. Trong tư duy của người nước ngoài, nước cốt dừa đại diện cho sự ngọt ngào của các món chè hay bánh tráng miệng, còn nước mắm mặc định là gia vị để ăn đồ mặn. Việc đổ ập hai thứ nước sốt trái ngược này vào cùng một đĩa bánh tưởng chừng là một sự kết hợp vô lý và mang tính hủy diệt vị giác.

Đĩa bánh thập cẩm dọn ra trước mặt vị khách Hàn hội tụ đầy đủ sự tréo ngoe đó. Một phần ăn lộn xộn với bánh tằm dai mềm, bánh đúc bột gạo, chiếc "bánh không mặc áo" nhân mặn, phủ lên trên là củ sắn xào, mỡ hành, bì xắt sợi và đồ chua. Tinh túy của đĩa thức ăn chính là lớp nước cốt dừa đặc sệt béo ngậy được chan ngập ngụa cùng nước mắm chua ngọt.

Dù ban đầu có chút e dè trước đĩa thức ăn mặn ngọt lẫn lộn, Lee Ho Jun vẫn đánh liều nếm thử. Kết quả là một cú "quay xe" khen ngợi không ngớt.

Vị béo ngậy của cốt dừa quyện cùng độ mặn chua cay nhẹ của nước mắm kẹo đã tạo ra sự bùng nổ vị giác hoàn toàn mới lạ. Chính kết cấu dai mềm của sợi bánh tằm và sự mượt mà của nước sốt khiến anh chàng sáng mắt lên và hài hước ví von đây đích thị là món pasta của Việt Nam. Sự cân bằng tinh tế giữa mặn và ngọt không hề gây ngấy, ngược lại còn khiến nam du khách vét cạn đĩa trong sự thích thú tột độ.

Vượt ra khỏi hương vị của một món ăn lạ, thứ khiến khách quốc tế mê mẩn nán lại chính là bầu không khí rất đời của một quán vỉa hè Sài Gòn.

Rào cản ngôn ngữ bị xóa nhòa bởi sự hiếu khách bộc lộ qua những chi tiết nhỏ nhất. Cô chủ quán xưng hô "cô và con" cực kỳ thân thương, người dân xung quanh thì xởi lởi mời nước, mời trái cây nhiệt tình như đón người nhà. Bản thân nam du khách cũng ghi điểm tuyệt đối nhờ thái độ cởi mở, liên tục dùng những từ "dạ", "thưa", "cảm ơn" bằng tiếng Việt.

Đôi khi, chỉ một chiếc ghế nhựa ven đường, một đĩa bánh chan mắm trộn cốt dừa kỳ cục cùng nụ cười hiếu khách cũng đủ để khiến những vị khách ngoại quốc tự nguyện đem lòng yêu mến văn hóa bản xứ.