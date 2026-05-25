Giá thuê nhà ở Hàn Quốc tăng gấp 50 lần trước thềm concert của BTS, khách du lịch bức xúc

Trước thềm concert của BTS tại Busan, Hàn Quốc, những tranh cãi về việc một số cơ sở lưu trú tăng giá quá mức đang lan rộng từ Busan đến Gimhae. Khi giá phòng tăng vọt từ vài lần đến hơn 50 lần so với giá thông thường, đang khiến người hâm mô vô cùng bức xúc. Cùng với đó là phong trào "xem concert rồi rời đi ngay" hay trend "không ở lại qua đêm" đang nở rộ.

Giá phòng tăng cao gây phẫn nộ

Nhóm nhạc BTS sẽ tổ chức các buổi hòa nhạc tại thành phố Busan vào ngày 12 - 13/6 trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới “ARIRANG”. Lịch trình này trùng với ngày kỷ niệm ra mắt của nhóm vào ngày 13/6, làm dấy lên kỳ vọng rằng, khoảng 100.000 người hâm mộ trong nước và quốc tế sẽ đổ về Busan.

Giá phòng tại cùng một loại hình lưu trú đã tăng vọt - Ảnh chụp từ mạng xã hội

Song, trái ngược với dự kiến đầy lạc quan từ chính quyền thành phố, hiện nay trên khắp các diễn đàn MXH là các bài viết đòi "tẩy chay" Busan bởi giá thuê phòng bị đẩy cao quá mức.

Hôm 20/5, một bài viết cho thuê phòng studio tiêu chuẩn thường có giá 57.000 won (hơn 900 nghìn đồng) đã được được niêm yết với giá 3 triệu won (hơn 52 triệu đồng) vào ngày 12/6, tức đã bị đội giá hơn 50 lần.

Cư dân mạng bày tỏ sự hoài nghi, hỏi rằng: "Có ai thực sự đặt phòng với giá đó không?". Một người dùng chỉ trích: "Với sự lừa đảo trắng trợn như vậy, tôi dự định sẽ không tiêu đến 1.000 won ở Busan. Tôi sẽ mang theo tất cả mọi thứ, từ nước uống đến gimbap."

Một người dùng khác nói: "Họ không biết kiểm duyệt sao? Với 3 triệu won, tôi thà bắt taxi về Seoul ngủ ở khách sạn còn hơn. Việc này khác gì một trò lừa đảo?".

Được biết, tình trạng hết phòng sớm lan rộng từ Busan đến Gimhae thuộc tỉnh Nam Gyeongsang (gần sân bay), nên các cơ sở lưu trú còn lại càng được đà tăng giá.

Một nhà nghỉ ở Jangyu, Gimhae, đã tăng giá phòng thường từ 53.000 won lên 392.000 won vào ngày diễn ra buổi hòa nhạc, tức tăng gấp khoảng 7,4 lần. Một nhà nghỉ khác ở Samgye-dong niêm yết giá phòng thường có giá 80.000 won lên 550.000 won, tăng khoảng 6,9 lần.

Đây là bảng giá theo từng ngày cho chỗ ở tại Gimhae trên một nền tảng đặt phòng. Giá cả có sự khác biệt vào các ngày diễn ra buổi concert của BTS so với những ngày bình thường - Ảnh chụp từ trang web của khách sạn

Nhiều nhà nghỉ khác đã tăng giá phòng, vốn thường có giá dưới 100.000 won, lên mức 200.000 - 300.000 won. Một khu nghỉ dưỡng ở Sinmun-dong đã tăng giá phòng từ 235.000 won lên 410.000 won vào ngày diễn ra buổi hòa nhạc, trong khi một phòng hạng sang thường có giá khoảng 560.000 won đã tăng vọt lên 815.000 won.

Động thái mới nhất từ chính quyền

Vụ tranh cãi đang ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố. Cư dân mạng lo ngại: "Điều này đang phá hủy hình ảnh của Busan như một điểm đến du lịch đẳng cấp thế giới".

Hiện, chính quyền thành phố Busan đã triển khai các cuộc kiểm tra phối hợp nhằm triệt phá tình trạng tăng giá bất hợp lý tại các cơ sở lưu trú. Cùng với Ủy ban Thương mại Công bằng (FTC), Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Hàn Quốc, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa, thành phố dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra gắt gao đối với các trường hợp tính giá quá cao, hủy đặt phòng đơn phương và các doanh nghiệp không đăng ký.

Các cơ sở lưu trú nhận được khiếu nại về việc tăng giá quá mức sẽ là mục tiêu chính. Đối với các trường hợp tính phí quá cao một cách cố ý, thành phố dự định phối hợp với Cục Thuế Quốc gia để xem xét tiến hành điều tra thuế.

Để giảm bớt tình trạng thiếu chỗ ở, chính quyền thành phố Busan cũng đã bố trí chỗ ở công cộng với giá khởi điểm từ 10.000 won, tận dụng các nhà nghỉ thanh niên, trung tâm đào tạo thanh niên và các cơ sở lưu trú tại chùa chiền. Chương trình này sẽ đáp ứng nhu cầu của khoảng 840 người, và các biện pháp cung cấp chỗ ở giá rẻ cho khách du lịch nước ngoài cũng đang được triển khai.

Tuy nhiên, những phản ứng hoài nghi đã bắt đầu xuất hiện trong cộng đồng người hâm mộ. Các nhà phê bình cảnh báo rằng, đáng lẽ concert phải là một sự bùng nổ kinh tế khu vực thì nay lại có thể phản tác dụng và làm xói mòn lòng tin vào thành phố.

Theo Seoul Economic Daily, Korea Times