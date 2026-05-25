Sự chuyển dịch âm thầm đang diễn ra trong ngành F&B Việt Nam: Nấu ăn ngon thôi chưa chắc đã giữ được nhà hàng

Kịch bản này quen thuộc đến mức giới làm nghề bắt đầu truyền tai nhau một sự thật đắng ngắt: Nấu ngon giờ đây chỉ là điều kiện cần, không còn là “bùa hộ mệnh”.

Khoảng cách giữa một đầu bếp giỏi và một ông chủ nhà hàng sống sót được qua biến động là cả một bài toán tài chính.

Thực tế cho thấy, một quán đông khách đến mấy vẫn có thể không tạo ra lợi nhuận nếu thực đơn thiết kế sai giá vốn (food cost). Việc đầu tư nguồn nguyên liệu cao cấp, đắt tiền sẽ trở thành gánh nặng lãng phí nếu đội ngũ nhân viên sơ chế kém, không biết cách khai thác chéo nguyên liệu cho nhiều món khác nhau. Trong bối cảnh thực khách ngày càng có nhiều lựa chọn nhưng lại khắt khe hơn về hầu bao, khoảng cách giữa việc "nấu một món ăn ngon" và "vận hành một mô hình hiệu quả" đang lộ rõ hơn bao giờ hết.

Nhiều chủ đầu tư dần nhận ra, thứ giết chết một nhà hàng đôi khi không nằm ở khẩu vị thực khách, mà nằm ở sự rò rỉ chi phí từ chính bên trong căn bếp.

Sự thay đổi tư duy này phản ánh rõ nét nhất qua cách cộng đồng F&B tương tác với nhau trong vài năm trở lại đây. Các sự kiện ngành nghề không còn là nơi để phô diễn nguyên liệu đơn thuần hay khoe mẽ kỹ thuật, mà đã biến thành những diễn đàn giải phẫu nỗi đau vận hành.

Điển hình như tại chuỗi sự kiện New Viet Dairy Expo 2026 vừa diễn ra ở TP.HCM. Dù thu hút hàng ngàn chủ doanh nghiệp và đầu bếp, nhưng điểm khiến sự kiện này "bắt trúng mạch" thị trường không nằm ở quy mô hoành tráng. Nó nằm ở cách ban tổ chức mô phỏng một không gian nhà hàng thực tế từ khu bánh nghệ thuật đến quầy bar đồ uống để giải quyết trực tiếp bài toán ứng dụng. Người tham dự không chỉ đến để nếm thử, họ đến để quan sát cách một dòng sản phẩm có thể được tối ưu hóa trong thực đơn ra sao, giúp tiết kiệm thời gian chế biến và giảm tỷ lệ hao hụt nguyên liệu đến mức thấp nhất.

Ngay cả những buổi trình diễn nấu ăn (Live Cooking Show) cũng đang thay đổi kịch bản. Thay vì tập trung múa chảo hay phô diễn những kỹ thuật cá nhân phức tạp, trên các sân khấu ngành F&B hiện nay, người ta thấy các bếp trưởng dạn dày kinh nghiệm từ các khách sạn 5 sao say sưa nói về... tư duy quản trị.

Họ chia sẻ thực tế máu lửa từ những lần vấp ngã: Cách quản lý hàng tồn kho, bí quyết ra món nhanh nhất trong giờ cao điểm mà không làm giảm chất lượng, hay cách thiết kế một menu tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm ở phân khúc cao cấp.

Đã qua rồi cái thời người làm F&B chỉ cần nấp sau cánh cửa bếp và tự hào về công thức bí truyền của mình. Cuộc chơi hiện tại đòi hỏi sự giao thoa khắt khe giữa nghệ thuật ẩm thực và tư duy kinh doanh nhạy bén. Đĩa thức ăn ngon là thứ gọi khách đến lần đầu, nhưng khả năng vận hành chuyên nghiệp mới là thứ giữ cho nhà hàng tiếp tục sáng đèn giữa một thị trường đầy khốc liệt.