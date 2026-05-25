Check-in mùa vàng Tam Cốc, xem pháo hoa và “quẩy” hết mình tại Ninh Bình hè này

Từ sắc vàng mùa lúa trên sông Ngô Đồng, đại nhạc hội giữa không gian di sản đến những đêm pháo hoa rực rỡ và "đại tiệc giải nhiệt" sôi động… Ninh Bình - Hà Nam đang trở thành điểm hẹn mùa hè hấp dẫn bậc nhất miền Bắc.

"Mục sở thị" pháo hoa cuối tuần và show nhạc nước dài bậc nhất Việt Nam

Không khí mùa hè tiếp tục kéo dài về đêm với chuỗi pháo hoa cuối tuần tại Quảng trường Thời Đại – Sun Urban City (thuộc phường Hà Nam – tỉnh Ninh Bình). Từ nay đến hết dịp Quốc khánh 2/9, các màn pháo hoa sẽ diễn ra vào tối thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần, mang đến không gian lễ hội náo nhiệt cho du khách và người dân khu vực phía Nam Hà Nội. Dù chỉ kéo dài khoảng 5 phút, mỗi màn trình diễn vẫn đủ tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc giữa bầu trời rực sáng.

Từ nay đến hết dịp Quốc khánh 2/9, các màn pháo hoa sẽ diễn ra vào tối thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần tại Quảng trường Thời Đại.

Ngay dưới pháo hoa là show nhạc nước dài bậc nhất Việt Nam trải dọc đại lộ lễ hội bên Kênh Vua Lê. Hệ thống 5.280 vòi phun cùng hơn 3.000 đèn LED tạo nên những "vũ điệu" ánh sáng, âm nhạc và chuyển động mãn nhãn mỗi tối, biến nơi đây thành một "bữa tiệc thị giác" hấp dẫn cho mọi lứa tuổi.

Show nhạc nước dài bậc nhất Việt Nam trải dọc đại lộ lễ hội bên Kênh Vua Lê.

Nổi bật giữa Quảng trường Thời Đại là biểu tượng Trống Đọi Tam khổng lồ cao 32m, đường kính 20m, lấy cảm hứng từ di sản văn hóa Hà Nam. Khu vực này đã trở thành tâm điểm giải trí mới mẻ và hấp dẫn mỗi dịp cuối tuần của người dân địa phương và du khách đến từ các khu vực lân cận.

Tận hưởng mùa hè đa trải nghiệm với Tuần Du lịch Ninh Bình 2026

Điểm nhấn đáng chú ý nhất mùa hè năm nay là Tuần Du lịch Ninh Bình 2026 với chuỗi hoạt động kéo dài diễn ra từ ngày 23 – 30/5/2026, biến điểm đến Tam Cốc, Tràng An và Hoa Lư thành không gian văn hóa – du lịch sôi động bậc nhất miền Bắc. Chương trình khai mạc sẽ diễn ra vào tối 23/5 tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, phường Hoa Lư, mở màn cho tuần lễ du lịch mùa hè của Ninh Bình.

Nổi bật nhất là Lễ hội "Sắc vàng Tam Cốc 2026" diễn ra từ ngày 22 – 24/5 tại Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động, thời điểm dòng Ngô Đồng bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ngồi thuyền len giữa cánh đồng lúa chín vàng và núi non hùng vĩ, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh sắc sơn thủy hữu tình mà còn cảm nhận nhịp sống đồng bằng Bắc Bộ qua các màn hát chèo, hát xẩm, dân ca và đoàn rước nông sản truyền thống trên sông.

Điểm nhấn của mùa hè năm nay là Tuần Du lịch Ninh Bình 2026 với chuỗi hoạt động kéo dài diễn ra từ ngày 23 – 30/5/2026. Ảnh: BQL Tràng An

Nếu Tam Cốc mang vẻ đẹp dịu dàng của mùa vàng thì Forestival – Lễ hội âm nhạc sáng tạo Tràng An 2026, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 tại Quần thể danh thắng Tràng An, lại mang đến năng lượng trẻ trung và hiện đại. Giữa không gian di sản núi đá vôi, âm nhạc, điện ảnh và nghệ thuật đa phương tiện hòa vào thiên nhiên tạo nên trải nghiệm lễ hội hiếm thấy ở miền Bắc. Không chỉ là đêm nhạc ngoài trời, Forestival còn mở ra các hoạt động kết nối với chiều sâu khảo cổ và lịch sử Tràng An.

Ngoài ra, các hoạt động như photo tour "Mùa vàng Tam Cốc" tại Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động, chương trình múa rối nước, hát chèo, hát xẩm và biểu diễn dân ca truyền thống tại các điểm trên sông Ngô Đồng như Bến Thánh, hang Cả, hang Hai, hang Ba cũng giúp du khách cảm nhận rõ hơn chiều sâu văn hóa bản địa trong hành trình khám phá Ninh Bình.

Đại tiệc giải nhiệt tại công viên nước Sun World Ha Nam

Nếu ban đêm là thiên đường của ánh sáng, thì ban ngày là lúc du khách có thể dành trọn thời gian tại Sun World Ha Nam - công viên nước đầu tiên tại Việt Nam lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước dân gian Bắc Bộ. Không gian rộng 10ha gây ấn tượng với hơn 40 đường trượt hiện đại, bể tạo sóng, dòng sông lười cùng hàng loạt tổ hợp trò chơi dành cho cả trẻ em lẫn người lớn.

Điểm nhấn nổi bật nhất là trò chơi "Song làn siêu tốc" - làn trượt đua song song đầu tiên tại Đông Nam Á, mang đến trải nghiệm tốc độ và cảm giác mạnh cho những du khách yêu thích chinh phục thử thách. Bên cạnh đó, các khu vui chơi nước, không gian check-in và thiết kế mang đậm màu sắc văn hóa dân gian giúp công viên trở thành điểm đến lý tưởng cho cả gia đình lẫn nhóm bạn trong mùa hè.

Đa dạng trò chơi cảm giác mạnh dành cho những du khách yêu thích chinh phục thử thách.

Khám phá danh thắng và không gian tâm linh nổi tiếng của vùng đất di sản

Bên cạnh chuỗi hoạt động giải trí hiện đại, Ninh Bình - Hà Nam vẫn hấp dẫn du khách nhờ hệ thống danh lam thắng cảnh và điểm đến tâm linh nổi tiếng.

Tại Ninh Bình, Tràng An và Tam Cốc luôn là lựa chọn hàng đầu vào mùa hè với cảnh quan sông nước, hang động và núi đá vôi xanh mát. Nếu muốn ngắm toàn cảnh Tam Cốc từ trên cao, Hang Múa là điểm check-in không thể bỏ lỡ. Trong khi đó, Thung Nham phù hợp với những chuyến đi thiên nhiên nhẹ nhàng cùng gia đình.

Hành trình tâm linh có thể kết hợp ghé thăm chùa Bái Đính hoặc quần thể Tam Chúc những điểm đến nổi bật với không gian hồ núi thanh tịnh và kiến trúc quy mô lớn.

Mê mẩn trước vẻ đẹp cổ kính, linh thiêng của đền Trần Thương.

Ở Hà Nam, du khách cũng có thể khám phá chùa Long Đọi Sơn, đền Trần Thương, chùa Bà Đanh hay đền Lảnh Giang… các địa danh này gắn với lịch sử và văn hóa vùng đồng bằng Bắc Bộ. Xen giữa hành trình là những làng nghề truyền thống như cá kho Vũ Đại hay lụa Nha Xá, mang đến thêm trải nghiệm sâu sắc về ẩm thực và đời sống bản địa.

Sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, lễ hội, giải trí hiện đại và văn hóa tâm linh đang giúp Ninh Bình – Hà Nam trở thành một trong những điểm đến đáng trải nghiệm nhất mùa hè năm nay./.