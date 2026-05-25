Sốc: Chuỗi hải sản hạng sang lừng lẫy châu Á âm thầm đóng cửa, biến mất khỏi TP.HCM

Từng là một trong những nhà hàng hải sản Singapore nổi tiếng bậc nhất tại TP.HCM, JUMBO Seafood nay gần như đã “biến mất” khỏi trung tâm thành phố mà không có bất kỳ thông báo chính thức nào gửi đến khách hàng.

Theo ghi nhận thực tế, cả hai địa điểm từng gắn liền với thương hiệu này tại khu vực trung tâm TP. HCM đều không còn hoạt động. Cụ thể, mặt bằng số 6A Trần Hưng Đạo hiện đã được thay bằng Nhà hàng nướng Gyu Shige - Ngưu Phồn, trong khi địa chỉ 2-4-6 Đồng Khởi nay là Dragon Palace Restaurant.

Điều đáng nói là trên website chính thức của JUMBO Seafood Vietnam, cả hai địa chỉ này hiện vẫn được hiển thị như chi nhánh đang hoạt động. Fanpage chính thức có tick xanh của thương hiệu cũng vẫn tồn tại, tuy nhiên bài đăng gần nhất đã dừng từ ngày 11/5/2025 và hiện gần như không còn tương tác mới.

Không chỉ vậy, tình trạng các kênh liên hệ của hệ thống cũng khiến nhiều khách hàng đặt dấu hỏi. Hotline đầu số 1900 hiện không có người trực, các cuộc gọi đều rơi vào trạng thái treo máy. Trong khi đó, số điện thoại đặt bàn đầu 028 3823 khi liên hệ thì nhận được thông báo thuê bao đang nợ cước viễn thông. Website và fanpage vẫn trong trạng thái hoạt động, nhưng các tin nhắn gửi qua inbox hiện chưa ghi nhận phản hồi.

Sự im lặng này khiến nhiều thực khách đặt dấu hỏi về số phận của thương hiệu từng được xem là “ông lớn” trong làng hải sản đến từ Singapore.

Thời điểm mới vào Việt Nam năm 2017, JUMBO Seafood không phải một thương hiệu vô danh. Đây là chuỗi hải sản được thành lập từ năm 1987 tại Singapore và nổi tiếng với món chilli crab - cua sốt ớt, một trong những món ăn biểu tượng của đảo quốc sư tử.

Công ty mẹ của thương hiệu là JUMBO Group đã vươn mình từ một nhà hàng hải sản ven biển trở thành chuỗi F&B niêm yết trên sàn chứng khoán Singapore từ năm 2015 và mở rộng nhà hàng ra nhiều thị trường Châu Á khác. Theo giới thiệu của tập đoàn trên website chính thức, hệ thống này từng phục vụ hơn 8.000 thực khách mỗi ngày trên toàn mạng lưới khắp thế giới.

Khi tiến vào Việt Nam năm 2017, JUMBO xem đây là bước đi khá quan trọng. Việt Nam cũng là thương vụ nhượng quyền quốc tế đầu tiên của tập đoàn và họ từng công bố kế hoạch mở nhiều nhà hàng tại TP. HCM và Đà Nẵng trong vòng 2 năm tiếp theo đó.

Thời điểm có mặt tại Việt Nam, CEO JUMBO Group là ông Ang Kiam Meng từng nói doanh nghiệp muốn “khai thác tiềm năng của thị trường tiêu dùng Việt Nam” với kỳ vọng đưa ẩm thực hải sản Singapore vào nhóm khách hàng trung lưu và cao cấp đang tăng mạnh.

Đỉnh điểm, một chi nhánh của JUMBO tại TP. HCM từng được giới thiệu là nhà hàng lớn nhất của thương hiệu bên ngoài Singapore, quy mô gần 300 chỗ ngồi. Sự xuất hiện của JUMBO từng được xem là dấu hiệu cho làn sóng nhà hàng Singapore cao cấp đổ vào thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên sau gần một thập kỷ, thương hiệu này dường như đang rút lui trong lặng lẽ.

Không thông báo đóng cửa. Không bài viết chia tay. Không cập nhật về việc ngừng vận hành. Chỉ còn lại website vẫn tồn tại, fanpage vẫn còn nguyên và những địa chỉ cũ đã đổi sang bảng hiệu khác. Việc một thương hiệu nổi tiếng quốc tế không kèn, không trống rút khỏi Việt Nam khiến nhiều thực khách bất ngờ, đặc biệt với những người từng xem JUMBO là địa chỉ must-try (phải thử-PV) cho món cua sốt Singapore giữa trung tâm Sài Gòn.

Đến hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào xác nhận JUMBO Seafood đã đóng cửa hoàn toàn tại Việt Nam dù các kênh liên hệ tại Việt Nam gần như rơi vào trạng thái “đóng băng”. Ghi nhận trên website chính thức của JUMBO Group Singapore, phần thông tin các địa chỉ chi nhánh toàn cầu không có sự xuất hiện các địa chỉ tại TP. HCM, Việt Nam.

Điều này khiến không ít người đặt dấu hỏi, liệu JUMBO Seafood thực sự đã biến mất khỏi thị trường Việt Nam, hay chỉ đang âm thầm rút lui để tái cấu trúc, tìm mặt bằng mới hoặc chuẩn bị cho một sự trở lại khác trong tương lai?

Minh Ngọc