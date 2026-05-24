Nhiều người đang chi hàng triệu đồng để mua thực đơn giữ dáng hay áp dụng các công thức healthy trên mạng cho cả gia đình

Không khó để bắt gặp câu chuyện những người mẹ chi gần 3 triệu đồng mỗi tháng để mua thực đơn eat clean từ các food blogger nổi tiếng trên mạng xã hội, với mong muốn chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình.

Kết quả, những mâm cơm mang tính thẩm mỹ cao, lên hình lung linh xuất hiện ngày một nhiều. Tuy nhiên, đằng sau những bức ảnh bắt mắt ấy lại là một thực tế tréo ngoe: trẻ nhỏ bắt đầu kén ăn và sụt cân. Bản chất của sai lầm này nằm ở chỗ, chế độ ăn thâm hụt calo vốn được thiết kế để giữ dáng, giảm cân cho người lớn hoàn toàn không phù hợp, thậm chí gây hại cho một đứa trẻ đang trong độ tuổi phát triển, vốn cần năng lượng và nhóm chất đa dạng để lớn khôn.

85% người Việt biết tìm thông tin sức khỏe, nhưng 67% loay hoay áp dụng

Kỷ nguyên số mang đến sự bùng nổ thông tin khi chỉ cần một cú click, người dùng có thể tiếp cận hàng vạn công thức nấu ăn. Số liệu năm 2026 chỉ ra một thực trạng đáng suy ngẫm: Hơn 85% người Việt biết cách tìm kiếm thông tin sức khỏe trực tuyến, nhưng có đến 67% loay hoay không biết áp dụng sao cho đúng.

Giữa một rừng trào lưu thời thượng như nhịn ăn gián đoạn, cắt bỏ hoàn toàn tinh bột hay detox bằng nước ép, người tiêu dùng rất dễ bị thuyết phục bởi hình ảnh lấp lánh của các chuyên gia mạng. Việc thiếu tìm hiểu cơ sở khoa học vô tình biến việc xây dựng thực đơn gia đình, vốn là niềm vui gắn kết thành một lịch trình kiêng khem tốn kém, áp lực và mệt mỏi.

Nhằm giải quyết tình trạng nhiễu loạn thông tin và trả lại sự tận hưởng cho gian bếp Việt, Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng TP.HCM (NRI) cùng hơn 20 chuyên gia đầu ngành đã chính thức ra mắt Hội Đồng Dinh Dưỡng Khoa Học Ứng Dụng.

Sứ mệnh của Hội đồng được xác định rất rõ ràng: Không đưa ra những kiến thức hàn lâm khó hiểu, mà chọn cách phiên dịch khoa học thành những mẹo nấu nướng, lời khuyên ẩm thực thiết thực nhất. Họ đóng vai trò như một bộ lọc thông tin đáng tin cậy, giúp người nội trợ biết cách chọn lựa thực phẩm đúng, tổ chức bữa ăn ngon, cân bằng và đặc biệt là phải phù hợp với thể trạng thực tế của người Việt.

Ngay trong hội thảo đầu tiên, nhóm chuyên gia đã mở màn bằng chủ đề thiết lập "Lá Chắn Kép" (Tiêu hóa & Miễn dịch) cho trẻ nhỏ. Nội dung này giúp các bậc phụ huynh thấu hiểu cốt lõi của việc ăn uống khoa học, thay vì tiếp tục chạy theo các loại thực phẩm "thần kỳ" nhưng đắt đỏ trên mạng.

Tín hiệu tích cực từ cái bắt tay độc lập

Một điểm sáng đáng ghi nhận của dự án lần này chính là tính độc lập chuyên môn. Các thương hiệu lớn trong ngành dinh dưỡng, điển hình như Nutifood, tham gia với vai trò tài trợ nguồn lực nhưng hoàn toàn lùi lại phía sau, nhường không gian cho kiến thức khoa học khách quan.

Việc doanh nghiệp chấp nhận lùi lại là một tín hiệu rất tích cực của thị trường. Nó cho thấy các đơn vị lớn đã bắt đầu chuyển hướng, đầu tư vào việc xây dựng nền tảng hiểu biết bền vững và dài hạn cho người tiêu dùng thay vì chỉ tập trung vào các chiến dịch quảng cáo bề nổi.

Một bữa ăn ngon trước hết phải mang lại sự thoải mái cho các thành viên. Thay vì tiêu tốn tiền bạc và rước thêm áp lực từ những trào lưu ăn uống thắt lưng buộc bụng trên mạng xã hội, việc nêm nếm thêm một chút kiến thức chuẩn từ các chuyên gia sẽ là chìa khóa vàng giúp gian bếp của bạn tìm lại được sự cân bằng vốn có.