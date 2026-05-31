Bãi biển miền Trung hoang sơ được chủ tịch tỉnh đăng lên Facebook: "Không chia sẻ thì thấy mình có lỗi quá"

Không quá nổi tiếng, bãi biển này được nhiều người dân bản địa yêu thích.

“Biển Kỳ Xuân. Đẹp đến nỗi không share thì thấy mình có lỗi với du lịch biển Hà Tĩnh quá”.

Dòng chia sẻ ngắn trên Facebook của ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, nhanh chóng khiến nhiều người tò mò về một cái tên còn khá mới mẻ trên bản đồ du lịch miền Trung: biển Kỳ Xuân.

Không ồn ào như những bãi biển đã quen thuộc với du khách, Kỳ Xuân gây chú ý bằng vẻ nguyên sơ, bình yên và cảnh quan biển – núi hài hòa. Cũng chính vì vậy, lời giới thiệu giản dị nhưng đầy cảm xúc của người đứng đầu chính quyền tỉnh khiến nhiều người đặt câu hỏi: bãi biển này có gì đặc biệt?

Bãi biển hơn 12 km, còn giữ vẻ hoang sơ giữa Hà Tĩnh

Theo Báo Hà Tĩnh, biển Kỳ Xuân có bờ biển dài hơn 12 km, uốn cong hình cánh cung, nổi bật với nước biển trong xanh, bờ cát dài trắng mịn và các lèn đá tự nhiên. Những hàng phi lao, rừng tràm ven biển cùng núi Vàng, núi Voi, núi Sơn Tịnh và đảo Én tạo nên cảnh sắc sơn thủy hữu tình.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh cũng giới thiệu Kỳ Xuân là điểm đến hấp dẫn với những du khách muốn hòa mình vào thiên nhiên. Bãi biển cách phường Thành Sen khoảng 40 km, cách khu du lịch Thiên Cầm khoảng 15 km, thuận tiện để kết hợp trong lịch trình khám phá biển Hà Tĩnh.

Điểm khác biệt của Kỳ Xuân không nằm ở những khu nghỉ dưỡng sầm uất, mà ở cảm giác “chưa bị thương mại hóa” quá nhiều. Dọc bờ biển là ghềnh đá nhấp nhô, bãi cát sạch, những con thuyền nhỏ nằm bình yên bên làng chài, tạo nên khung cảnh mộc mạc, gần gũi.

Với nhiều du khách, đây chính là điều đáng giá nhất: một bãi biển miền Trung còn đủ rộng, đủ yên tĩnh để người ta có thể đi dạo, nghe tiếng sóng, ngắm biển xanh và tìm lại cảm giác thư thả giữa mùa hè.

Kỳ Xuân đang được “đánh thức” trên bản đồ du lịch biển Hà Tĩnh

Không chỉ đẹp theo cách tự nhiên, biển Kỳ Xuân còn đang được địa phương chú trọng quảng bá trong mùa du lịch năm nay.

Theo Trang thông tin điện tử xã Kỳ Xuân, tối 18/4, địa phương tổ chức lễ khai trương mùa du lịch biển năm 2026. Sự kiện nhằm quảng bá tiềm năng du lịch biển, giới thiệu giá trị văn hóa địa phương, kêu gọi đầu tư nâng cấp sản phẩm du lịch và nâng cao ý thức bảo vệ biển đảo.

Cũng theo trang xã Kỳ Xuân, mùa du lịch biển năm nay có nhiều hoạt động như trưng bày ảnh “Kỳ Xuân – Hà Tĩnh: Đất và Người”, giới thiệu gian hàng OCOP, nông sản tiêu biểu và tổ chức các giải thể thao. Những hoạt động này giúp du khách không chỉ đến để tắm biển, mà còn có thêm cơ hội tìm hiểu cảnh quan, văn hóa và đời sống địa phương.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh cho biết Kỳ Xuân là địa phương tổ chức khai trương du lịch biển sớm nhất toàn tỉnh trong năm 2026. Công tác chuẩn bị được triển khai từ vệ sinh môi trường, sân khấu, sân bãi thi đấu đến bảo đảm an ninh trật tự và an toàn thực phẩm.

Từ một bãi biển còn hoang sơ, Kỳ Xuân đang dần được đưa vào định hướng phát triển du lịch biển của Hà Tĩnh. Trong đó, lợi thế lớn nhất vẫn là vẻ đẹp tự nhiên chưa bị che lấp bởi sự đông đúc.

Đến Kỳ Xuân, du khách có thể trải nghiệm gì?

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh, bờ biển Kỳ Xuân đã trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho các nhóm bạn trẻ yêu thích camping và khám phá vẻ đẹp nguyên sơ của biển trời Hà Tĩnh.

Tại đây, du khách có thể tắm biển, dạo bộ trên bãi cát, chụp ảnh với ghềnh đá, ngắm bình minh hoặc đơn giản là ngồi bên bờ biển để tận hưởng không gian yên tĩnh. Những con thuyền nhỏ, làng chài ven biển và mặt nước xanh trong cũng tạo nên nhiều góc ảnh mang vẻ mộc mạc rất riêng.

Với nhóm bạn trẻ hoặc gia đình, cắm trại ven biển là trải nghiệm đáng thử, nhất là vào buổi chiều hoặc sáng sớm, khi thời tiết dễ chịu hơn. Nếu có thêm thời gian, du khách có thể kết hợp Kỳ Xuân với Thiên Cầm trong chuyến đi 1–2 ngày để vừa trải nghiệm dịch vụ du lịch quen thuộc, vừa khám phá một bãi biển hoang sơ hơn.

Dịp hè, du khách nên ưu tiên đến Kỳ Xuân vào sáng sớm hoặc sau 16h để tránh nắng gắt, chuẩn bị nước uống, đồ chống nắng và theo dõi thời tiết nếu có ý định cắm trại. Vì bãi biển vẫn giữ nét tự nhiên, du khách cũng nên hỏi người dân địa phương về khu vực tắm biển, dựng lều phù hợp và chủ động thu gom rác sau khi vui chơi.